Sao phim "Sex and the City" tuổi 58 da căng hồng, trẻ trung bất ngờ nhờ tiêu thụ 1 loại quả giàu collagen này

Cynthia Nixon (sinh năm 1966) là một trong những ngôi sao của phim “Sex and the City” - bộ phim truyền hình đình đám của HBO được phát sóng từ năm 1998 đến 2004.

Nhờ vai diễn nữ luật sư Miranda Hobbes trong phim, Cynthia đã giành giải Primetime Emmy cho “Nữ diễn viên phụ xuất sắc trong loạt phim hài”.

Trong số các ngôi sao của bộ phim, Cynthia Nixon là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm không chỉ vì tài năng diễn xuất mà còn bởi câu chuyện vượt qua căn bệnh ung thư. Cô từng được chẩn đoán mắc ung thư vú nhưng sau khi điều trị thành công, cô mới công khai về quá trình phát hiện và chữa trị bệnh.

Hiện tại, dù đã bước sang tuổi 58, Cynthia vẫn giữ được làn da căng hồng, ít khuyết điểm. Trong một bài phỏng vấn năm 2022 với tạp chí Marie Claire, Cynthia đã chia sẻ bí quyết chăm sóc da của mình. Đối với cô, việc uống đủ nước hàng ngày là điều quan trọng nhất giúp làn da luôn mềm mại và tràn đầy sức sống. Ngoài việc giúp da trông đẹp hơn, việc uống nước còn giúp lớp trang điểm lên màu tự nhiên hơn và mang lại nhiều lợi ích khác cho sức khỏe.

Bên cạnh đó, Cynthia cũng duy trì chế độ ăn giàu rau xanh và trái cây, đặc biệt nữ minh tinh dành nhiều tình yêu cho quả nam việt quất.

Cynthia Nixon không chỉ ăn nam việt quất mà còn sáng tạo thêm nhiều cách chế biến. Cô thường tự làm nước sốt nam việt quất tại nhà, một thói quen mà cô đã duy trì suốt 5 năm qua. Việc tiêu thụ loại quả này thường xuyên giúp cô không chỉ duy trì làn da căng mịn mà còn cung cấp cho cơ thể nhiều dưỡng chất có lợi khác.

Vì sao nam việt quất lại tốt cho phụ nữ, giúp phụ nữ khỏe mạnh và chống lão hóa?

Nam việt quất được xem là "siêu thực phẩm" trong việc chống lão hóa, bởi nó chứa một lượng lớn chất chống oxy hóa, đặc biệt là anthocyanin, giúp bảo vệ tế bào da khỏi sự tấn công của các gốc tự do - nguyên nhân chính gây ra sự lão hóa da. Các chất chống oxy hóa này kích thích quá trình sản xuất collagen trong cơ thể, giúp da trở nên săn chắc và đàn hồi hơn.

Không chỉ vậy, quả nam việt quất còn chứa nhiều vitamin C - một dưỡng chất quan trọng để cơ thể sản sinh collagen. Collagen là thành phần chính giúp da duy trì độ săn chắc, mềm mại và trẻ trung. Nghiên cứu đăng trên Tạp chí Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology năm 2017 cũng cho thấy, việc bổ sung vitamin C giúp giảm nếp nhăn và cải thiện cấu trúc da rõ rệt.

1. Giúp cân bằng huyết áp

Một nghiên cứu của Academy of Nutrition and Dietetics (2015) cho thấy phụ nữ mãn kinh tiêu thụ 22g nam việt quất mỗi ngày trong 8 tuần có thể giảm huyết áp và cải thiện tính đàn hồi của động mạch, giúp giảm nguy cơ cao huyết áp, bệnh tim.

2. Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Nam việt quất có khả năng làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, nhờ chứa các chất chống oxy hóa và chất xơ. Một nghiên cứu được công bố trên Circulation (2013) cho thấy phụ nữ tiêu thụ ít nhất 3 phần nam việt quất và dâu tây mỗi tuần có nguy cơ mắc bệnh tim mạch thấp hơn 32% so với những người không ăn. Điều này là do nam việt quất giúp cải thiện chức năng của các động mạch và giảm cholesterol xấu (LDL).

3. Tăng cường trí nhớ và chức năng não bộ

Nghiên cứu của Annals of Neurology (2012) đã chứng minh rằng phụ nữ ăn nhiều nam việt quất và dâu tây có tốc độ suy giảm nhận thức chậm hơn khoảng 2,5 năm so với những người ít tiêu thụ hai loại quả này. Flavonoid trong nam việt quất được cho là cải thiện khả năng ghi nhớ và duy trì sự linh hoạt của các kết nối não bộ.

4. Hỗ trợ giảm cân và kiểm soát cân nặng

Nam việt quất chứa ít calo nhưng lại giàu chất xơ, giúp duy trì cảm giác no lâu, từ đó hỗ trợ quá trình giảm cân. Một nghiên cứu trên Journal of Nutrition (2010) cho thấy chế độ ăn giàu chất xơ từ quả nam việt quất có thể giúp giảm mỡ bụng và kiểm soát cân nặng hiệu quả hơn.

5. Cải thiện sức khỏe đường tiết niệu

Các hợp chất trong nam việt quất, đặc biệt là proanthocyanidins, giúp ngăn chặn vi khuẩn bám vào thành bàng quang, từ đó làm giảm nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI). Nghiên cứu trên American Journal of Clinical Nutrition (2016) khẳng định rằng việc tiêu thụ nam việt quất thường xuyên có thể giảm nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu ở phụ nữ.

6. Giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2

Loại quả này có chỉ số đường huyết thấp và chứa các chất chống viêm, giúp kiểm soát lượng đường trong máu. Nghiên cứu trên British Medical Journal (2013) cho thấy phụ nữ tiêu thụ ít nhất 2 phần nam việt quất mỗi tuần giảm 23% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 so với những người không ăn.

7. Hỗ trợ sức khỏe xương

Nam việt quất chứa nhiều khoáng chất quan trọng như canxi, magiê, và vitamin K, giúp xương chắc khỏe. Theo nghiên cứu trên Journal of Bone and Mineral Research (2010), phụ nữ tiêu thụ đủ lượng vitamin K có nguy cơ gãy xương thấp hơn, do nam việt quất góp phần tăng cường mật độ xương.