Sao phim "Sex and the city" U60 vẫn gợi cảm khó tin trên thảm đỏ: Bí quyết chuẩn chuyên gia được hé lộ

"Sex and the city" là một bộ phim truyền hình hài kịch lãng mạn của Mỹ được phát sóng lần đầu tiên năm 1998. Bộ phim đình đám có sáu mùa với 94 tập và kết thúc vào ngày 22 tháng 2 năm 2004.

Vào năm 2020, HBO Max bắt đầu sản xuất phần tiếp theo của phim "Sex and the city" với tên gọi “And just like that...”. Loạt phim này do Michael Patrick King phát triển cho HBO Max.

“And just like that...” được công chiếu trên HBO Max vào ngày 9 tháng 12 năm 2021. Vào lễ ra mắt phim tối cùng ngày ở thành phố New York, Mỹ, dàn sao phim “Sex and the city” đã xuất hiện lộng lẫy và khiến công chúng ngỡ ngàng với vẻ ngoài trẻ hơn nhiều so với tuổi thật.

Dàn sao phim “Sex and the city” xuất hiện lộng lẫy trên thảm đỏ ngày 9 tháng 12 năm 2021.

Kristin Davis (vào vai Charlotte York trong phim "Sex and the city") xuất hiện trên thảm đỏ với bộ đầm xanh tôn dáng và mái tóc xoăn bóng mượt. Khi đó, nữ diễn viên 56 tuổi. Cô chọn lối trang điểm nhẹ nhàng và lúc nào cũng cười tươi trước ống kính.

Bí quyết làm tóc và trang điểm cho sao phim "Sex and the city"

Chia sẻ với chuyên trang Style Caster, nhà tạo mẫu tóc của Kristin Davis, anh Anthony Campbell, cho biết anh sử dụng các sản phẩm chăm sóc tóc của hãng Better Not Younger.

Mục tiêu của Anthony là tạo cho Kristin "những lọn tóc xoăn gọn gàng, bóng mượt" để phù hợp với chiếc váy của cô.

Đầu tiên, Anthony sử dụng sản phẩm làm dày tóc Lift Me Up Hair Thickener. Anthony cho biết: "Tôi muốn tóc trông bóng mượt hơn một chút ở phần trên và bồng bềnh hơn ở phần dưới nơi có sóng. Vì vậy, tôi giữ cho tóc ở phần trên thật phẳng và sử dụng lược tròn để tạo độ bồng bềnh ở phần đuôi, cuốn tóc quanh lược để tạo độ cong một chút".

Để bổ sung thêm độ bồng bềnh, vị chuyên gia làm tóc đã thoa Dầu gội khô Fresh Start Scalp Renewing Dry Shampoo, sau đó uốn tóc cho Kristin bằng máy uốn tóc. Anthony giải thích: "Để tạo được sóng, tôi kẹp máy uốn tóc vào tóc của Kristin rồi dần kéo ra xa khuôn mặt".

"Sau đó, tôi gỡ tóc ra khỏi máy và uốn thêm phần đuôi một chút để tạo độ cong - không phải là xoăn lọn".

Để giúp tóc sao phim “Sex and the city” thêm bóng mượt và không bị bông xù, Anthony đã thêm một chút mặt nạ phục hồi tóc Hair Redemption Restorative Butter Masque.

Với trang điểm, chuyên gia chịu trách nhiệm cho Kristin là Genevieve Herr. Genevieve cho biết cô đã dưỡng ẩm cho nữ diễn viên bằng các sản phẩm của Pause Well-Aging và trang điểm bằng các sản phẩm của Lancôme.

Trên tài khoản Instagram cá nhân của mình, Genevieve cũng khoe ảnh chụp hậu trường khi Kristin vừa được làm tóc và trang điểm xong.

Rất nhiều người đã bình luận khen ngợi vẻ đẹp của sao phim “Sex and the city”.

“Luôn thanh lịch và xinh đẹp. Cô ấy có vẻ là một người tốt”, một người viết.

“Bạn trông thật tuyệt, xin đừng sửa mặt hoặc môi như những ngôi sao khác, vẻ đẹp của bạn là vĩnh cửu. Lão hóa vẫn đẹp mà!”, người thứ hai bày tỏ ý kiến.

“Theo tôi, Kristin, bạn không hề già đi một chút nào! Thật xinh đẹp!”, người khác bình luận.

Rõ ràng, các bí quyết trang điểm và làm tóc của Kristin không quá khó để học theo. Thế nhưng, điều quan trọng hơn cả là sao phim “Sex and the city” đã luôn chú trọng đến việc giữ gìn nhan sắc và sức khỏe ngay từ khi còn trẻ, đó chính là một trong những lý do giúp cô có được vẻ ngoài trẻ trung lộng lẫy như bây giờ.