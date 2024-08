Sao thể thao từng sở hữu 100 nghìn tỷ nhưng ăn chơi đến mức suýt phải ra đường vì vỡ nợ, bây giờ ra sao?

Mike Tyson là võ sĩ quyền Anh vĩ đại bậc nhất trong lịch sử. Đến nay, ông vẫn giữ kỷ lục người trẻ nhất giữ đai vô địch thế giới tại hạng nặng. Bên cạnh tài năng, ông còn được biết đến bởi cá tính cực mạnh, với hàng loạt scandal được mô tả chưa từng có. Nổi bật như vụ ngồi tù 3 năm vì cáo buộc hiếp dâm hay cắn đứt mảnh tai của Evander Holyfield.

Tay đấm thép Mike Tyson thời đỉnh cao

Thổi bay khối tài sản 100 nghìn tỷ

Trở về quãng thời gian cách đây khoảng 3 thập kỷ, thời điểm đó, sức hút của “Tay đấm thép” Mike Tyson có lẽ không thua gì Ronaldo hay Messi vào lúc này.

Mỗi lần thượng đài, Mike có thể bỏ túi con số lên tới 30 triệu đô, một con số khủng khiếp vào thời bấy giờ. Tuy nhiên, việc kiếm tiền quá dễ khiến Mike không biết trân trọng. Cộng với bản tính ham chơi vốn có, “Tay đấm thép” đã khiến tài sản của mình cứ dần dần đội nón ra đi.

Xuất hiện không ít giai thoại về thói tiêu tiền không biết nghĩ của Mike. Trong một lần đến tiệm trang sức tại Las Vegas, Mike đã bỏ ra khoảng 173 nghìn USD để mua đồ dù phần lớn sau đó chỉ đeo 1, 2 lần. Một số chủ tiệm biết tính Mike nên cho phép ông lấy đồ thoải mái rồi ra về, sau vài hôm mới phải trả tiền.

Khi khác, Mike đến nhà người đại diện Don King để lấy tiền thù lao thượng đài. Khi trở về, chiếc xe chẳng may đâm vào hàng rào. Đánh giá đây là điềm xấu, Mike tặng luôn chiếc siêu xe của mình cho một người lạ mặt gần đó.

Mike Tyson thừa nhận đã phung phí nhiều tiền thời còn trẻ

Với thói ăn chơi như vậy, Mike đã phải nộp đơn tuyên bố phá sản năm 2003 do không thể thanh toán nổi khoản tiền 23 triệu USD, bao gồm tiền thuế, tiền đối tác và thậm chí tiền cấp dưỡng cho con.

“Tôi bắt đầu gặp khó khăn tài chính từ năm 1998, khi nợ đối tác, thuế, các bên liên quan. Dù tôi kiếm được thù lao thi đấu khổng lồ và đã bán nhiều tài sản, tôi vẫn không thể trả hết”, Mike cho biết. Theo tính toán, Mike Tyson đã tiêu hết khoảng 400 triệu USD (100 nghìn tỷ) trước khi rơi vào cảnh trắng tay.

Món nợ năm đó suýt chút nữa đã khiến Mike phải ra đường ở. May mắn tay đấm sinh năm 1966 vẫn là cái tên kiếm ra tiền khi ấy. Dần dần, số nợ cũng được thanh toán thành công.

Điềm tĩnh và thận trọng hơn

Mike Tyson tuyên bố giải nghệ quyền Anh chuyên nghiệp năm 2005. Kể từ đây, thu nhập của “Tay đấm thép” bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Dù vậy, Mike không còn gặp những vấn đề về mặt tài chính do đã biết chi tiêu tính toán và thận trọng hơn.

Trong vài năm qua, Mike Tyson ăn nên làm ra từ công việc kinh doanh. Bên cạnh đó, “Tay đấm thép” còn kiếm được kha khá nhờ làm host một chương trình boxing và đóng phim.

Mike Tyson khi góp mặt tại một sự kiện boxing

Năm 2020, Mike gây chú ý với màn tái xuất làng quyền Anh, và có trận hòa với Roy Jones. Cuộc đối đầu này được cho đã giúp Mike bỏ túi khoảng 20 triệu USD trước thuế.

Hồi tháng 7 vừa qua, Mike lên lịch so găng cùng Youtuber trẻ tuổi Jake Paul. Tuy nhiên, cuộc đối đầu này bị hủy do Mike gặp vấn đề về sức khỏe. Chưa rõ thời điểm đôi bên có thể so tài.

Dù sao, Mike cũng không phải thượng đài bằng mọi giá. Ở tuổi 58, ông hiện đã không còn nông nổi như trước đây và hiện có cuộc sống sung túc. Khối tài sản ông đang sở hữu ước tính vào khoảng 10 triệu USD.