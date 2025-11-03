Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sao Vbiz khóc nức nở khi con vừa chào đời đã bị ruột nằm ngoài bụng

03-11-2025 - 10:32 AM | Lifestyle

Ở tuần thứ 38 của thai kỳ, bác sĩ đã chỉ định nữ diễn viên 9x phải mổ gấp vì chẩn đoán tim thai bất thường.

Yumi Thiên Nga được khán giả biết tới sau khi tham gia cuộc thi The Face 2017. Bên cạnh lĩnh vực thời trang, cô còn tham gia nhiều phim ngắn, sitcom, đóng quảng cáo... Tháng 7/2024, người đẹp sinh năm 1994 và bạn trai Việt kiều chào đón con gái đầu lòng. Ở tuần thứ 38 của thai kỳ, bác sĩ đã chỉ định cô phải mổ gấp vì chẩn đoán tim thai bất thường. 

Trong chương trình Tâm sự mẹ bỉm sữa, Yumi Thiên Nga bật khóc xúc động khi chia sẻ về con đầu lòng bị ruột nằm ngoài bụng. Chỉ 2 ngày sau khi sinh nở, cô đã cố gắng đi thăm con. Diễn viên 9x cho biết rất đau đớn khi nhìn thấy nhóc tỳ phải nằm điều trị. 

"1 ngày chỉ được 1 lần và 1 người vô thăm trong khu cấp cứu hồi sức sơ sinh, được nhìn con 5 phút. Lúc đó em thấy bé nằm, dây ống chằng chịt luôn. Em nhìn vô rất đau. Gần 2 tuần sau khi chào đời, em bé bước vào cuộc đại phẫu để sắp xếp lại ruột", cô chia sẻ.

Yumi Thiên Nga chia sẻ về con đầu lòng khi tham gia chương trình truyền hình

Sao Vbiz khóc nức nở khi con vừa chào đời đã bị ruột nằm ngoài bụng- Ảnh 1.

Nữ diễn viên cho biết rất đau khi nhìn thấy nhóc tỳ phải nằm viện điều trị ngay sau khi chào đời

Thời điểm mang thai, cô hạn chế tham gia dự án nghệ thuật và lộ diện ở các sự kiện giải trí. Người đẹp từng tâm sự về chuyện sinh con: "Lần đầu tiên, tôi biết đến cảm giác vừa sợ hãi vừa mong chờ con, tôi khóc nức nở. Tôi chỉ biết tự trấn an mình bằng cách niệm Phật. Tỉnh dậy sau ca phẫu thuật gây mê, tôi thấy chồng đang nắm tay tôi. Nghe anh báo tin con bình an, tôi thở phào nhẹ nhõm, vỡ òa hạnh phúc".

Chồng của Yumi Thiên Nga tên là Michael, hơn cô 4 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Hà Lan. Michael và Thiên Nga quen biết qua sự kết nối của bạn bè. Anh hiện hoạt động trong lĩnh vực khách sạn và F&B. Cặp đôi từng chia sẻ dự định sẽ đón con thứ hai vào năm 2026. 

Sao Vbiz khóc nức nở khi con vừa chào đời đã bị ruột nằm ngoài bụng- Ảnh 2.

Michael và Yumi Thiên Nga quen biết qua sự kết nối của bạn bè

Sao Vbiz khóc nức nở khi con vừa chào đời đã bị ruột nằm ngoài bụng- Ảnh 3.

Sao Vbiz khóc nức nở khi con vừa chào đời đã bị ruột nằm ngoài bụng- Ảnh 4.

Bạn trai của nữ diễn viên tên Michael, sinh năm 1990 tại Hà Lan

Sao Vbiz khóc nức nở khi con vừa chào đời đã bị ruột nằm ngoài bụng- Ảnh 5.

Yumi Thiên Nga từng gây ấn tượng với khán giả với vai diễn trong phim Gia đình là số 1

Vụ diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt: Vì sao giao dịch bất động sản đã diễn ra gần 20 năm vẫn bị xử lý hình sự?

Theo Minh Ngọc

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bạn trai Thảo Nhi Lê là hậu duệ đời thứ 7 của gia tộc 200 năm kinh doanh nước hoa ở Pháp

Bạn trai Thảo Nhi Lê là hậu duệ đời thứ 7 của gia tộc 200 năm kinh doanh nước hoa ở Pháp Nổi bật

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng rót tiền tỷ cho “tân binh” lấn sân giải trí: Đường đua phim – gameshow Việt sắp đổi ngôi?

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng rót tiền tỷ cho “tân binh” lấn sân giải trí: Đường đua phim – gameshow Việt sắp đổi ngôi? Nổi bật

Nam NSƯT 46 tuổi: "Tôi thích những cô gái biết nhõng nhẽo"

Nam NSƯT 46 tuổi: "Tôi thích những cô gái biết nhõng nhẽo"

10:04 , 03/11/2025
Xuân Bắc ước được nổi tiếng như Đan Trường

Xuân Bắc ước được nổi tiếng như Đan Trường

09:45 , 03/11/2025
Tôi từng nghĩ tiêu cho bản thân là lãng phí – đến tuổi 45 mới hiểu, tiếc nhất là đã không làm sớm hơn

Tôi từng nghĩ tiêu cho bản thân là lãng phí – đến tuổi 45 mới hiểu, tiếc nhất là đã không làm sớm hơn

09:36 , 03/11/2025
Lộ danh sách 30 sao nữ thi Tỷ Tỷ Đạp Gió 2026, đại diện Việt Nam là ai?

Lộ danh sách 30 sao nữ thi Tỷ Tỷ Đạp Gió 2026, đại diện Việt Nam là ai?

09:18 , 03/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên