Sao Việt Nam và Gỗ Minh Đức ký kết hợp tác chiến lược

Buổi lễ ký kết với mong muốn hợp tác cùng mang đến những sản phẩm xanh, an toàn, chất lượng cao tiếp cận người tiêu dùng trong nước cũng như quốc tế khi sử dụng Sơn gỗ 2K G8 Etech và Sơn gỗ an toàn gốc nước G8 Green.



Ngày nay, "Finishing - Hoàn thiện bề mặt" được xem như là chiếc chìa khóa vàng để mở ra nhiều cánh cửa cho các doanh nghiệp nội thất Việt tăng về mặt lượng lẫn mặt giá trị cho thị trường nội địa lẫn xuất khẩu. Tuy nhiên, vượt ra ngoài những yêu cầu về thẩm mỹ như trước, người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến các yếu tố tác động đến sức khỏe.

Chính vì vậy, xu hướng sử dụng sơn an toàn cho đồ gỗ ngày càng được các công ty nội thất chú ý quan tâm. Nắm bắt nhu cầu ấy, Sơn gỗ 2K G8 Etech & Sơn gỗ an toàn gốc nước G8 Green với đầy đủ các chứng nhận tiêu chuẩn an toàn quốc tế như: REACH, RoHS,... được kỳ vọng sẽ góp phần giúp các công ty đồ gỗ nội thất Việt nâng tầm, hướng đến kỷ nguyên "nội thất xanh", thân thiện với môi trường, an toàn cho sức khỏe người sử dụng. Đặc biệt đối với các doanh nghiệp đồ gỗ xuất khẩu, G8 Etech và G8 Green được xem là ‘Thẻ xanh' cho các thị trường xuất khẩu khó tính như Đức, Mỹ, Nhật,...

Với sứ mệnh và tầm nhìn dẫn đầu xu hướng xanh, Sao Việt Nam luôn chú trọng nghiên cứu & phát triển những sản phẩm Xanh đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, an toàn sức khỏe cho người sử dụng và thân thiện với môi trường. Thêm vào đó, Sao Việt Nam cũng xem đây là cơ hội để tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp nội thất xuất khẩu để đưa những sản phẩm chất lượng, đạt chuẩn nội thất xanh như G8 Etech & G8 Green - Chìa khóa vàng mở ra cánh cửa tiên phong cho đồ gỗ nội thất Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Chúc cho sự hợp tác của Sao Việt Nam và Mộc Minh Đức sẽ thành công thắng lợi và có những bước phát triển vượt bậc trong tương lai.