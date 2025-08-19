Sao Việt ở biệt thự 1.000m2, cho con học trường học phí... 0 đồng: Học đủ thứ trên đời, cơ sở vật chất cũng xịn

Diễn viên Vân Trang là một trong những sao Việt vừa thành công trong công việc vừa có đời tư viên mãn. Hiện cô có cuộc sống sung túc bên ông xã doanh nhân và 4 con nhỏ. Sau kết hôn, cặp đôi mua biệt thự sang trọng rộng 1.000m2, khu nghỉ dưỡng sinh thái khoảng 50.000m2 cùng nhiều bất động sản. Dù vậy, về phương diện đầu tư giáo dục cho con, nữ diễn viên không chọn các trường quốc tế sang xịn mịn cho con, mà chỉ chọn trường công lập bình thường.

Được biết, con gái Vân Trang hiện là học sinh, trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (Phường Sài Gòn, TP.HCM). Thực hiện theo luật Giáo dục 2019, toàn bộ học sinh trong các trường tiểu học công lập không phải đóng học phí. Vì vậy, trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng chỉ thu các khoản ngoài học phí như tiền ăn, tiền học tiếng Anh tăng cường, năng khiếu, kỹ năng sống...

Cụ thể, theo thông báo khoản thu và mức thu năm học vừa qua như sau: Các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục: Dịch vụ bán trú (quản lý, vệ sinh): 350.000 đồng; Dịch vụ sử dụng máy lạnh: 40.000 đồng (lớp có máy lạnh); Dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin: 40.000 đồng (học sinh đăng ký).

Các khoản thu hoạt động giáo dục khác: Lớp năng khiếu, CLB (Lập trình, Khoa học, Mỹ thuật, Organ, MC, Bóng rổ, Vovinam, Cờ vua, Aerobic): 120.000 đồng; Kỹ năng sống: 80.000 đồng; Giáo dục STEM: 90.000 đồng.

Tiếng Anh tăng cường với người nước ngoài: 250.000 đồng; Chương trình ngoại ngữ qua Toán/Khoa học: 500.000 đồng; Tin học chuẩn quốc tế: 150.000 đồng. Các khoản thu cá nhân: Tiền ăn trưa bán trú (21 ngày × 40.000 đồng): 840.000 đồng (khấu trừ ngày nghỉ); Nước uống: 13.000 đồng.

Như vậy, tổng cơ bản (không bao gồm các lớp tự chọn) sẽ là 1.283.000 đồng. Mức tối đa (đăng ký tất cả dịch vụ): 2.393.000 đồng. Đây là mức phí khá "dễ thở" nếu so với các trường tư thục, quốc tế.

Được biết, Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm là một trong những ngôi trường tiểu học có chất lượng đào tạo được xếp hàng đầu không chỉ ở quận 1 mà ở cả TP.HCM. Trường được quyết định thành lập vào năm 1998, cho đến nay đã trải qua bề dày lịch sử lâu dài và đạt được nhiều thành tích vô cùng xuất sắc.

Trường có tổng diện tích 4321m2, trong đó có đến 2452m2 diện tích sân chơi, bãi tập nên không gian thoáng đãng, mát mẻ. Ngoài 41 phòng học kiên cố, trường còn có thư viện, giáo dục thể chất, nghệ thuật, Tin học, phòng Dyned, phòng Apollo, phòng nghỉ cho học sinh bán trú...

Đội ngũ giáo viên của trường dày dạn kinh nghiệm và chuyên môn giảng dạy. Đồng thời, những thầy giáo, cô giáo tại đây luôn có những phương pháp dạy học mới mẻ, nhằm tạo hứng thú, kích thích cho các em học sinh trong những buổi học. Không chỉ chú trọng đến kiến thức, nhà trường còn tổ chức nhiều buổi tập huấn, rèn luyện kỹ năng sống vô cùng sinh động và bổ ích dành cho các em học sinh.

Con gái Vân Trang cũng có thành tích học tập xuất sắc. Trong một bài chia sẻ, Vân Trang đã không giấu được sự tự hào và niềm vui sướng "khoe" với người hâm mộ về thành tích mà ái nữ của mình đã đạt được. Dù mới chỉ học lớp 3, nhưng bé Queenie thực sự học rất tốt, cô bé đã xuất sắc giành giải nhì cuộc thi "Kể chuyện, thuyết trình" do cấp quận tổ chức.

Đây không phải là thành tích duy nhất hay đầu tiên mà Queenie đạt được. Trước đây Vân Trang cũng đã từng khiến cộng đồng mạng trầm trồ khi công khai loạt giải thưởng "đáng gờm" mà con gái đã gặt hái trên suốt hành trình đi học.

Vân Trang rất chú trọng việc đồng hành cùng con. Ở nhà, nữ diễn viên thường tổ chức các hoạt động đọc chữ, lắp ráp tranh ảnh, giúp con phát triển tư duy và sự nhạy bén. Ngoài việc học trên lớp, Queenie tham gia đội múa của trường, được ba mẹ cho học piano, bơi, nhảy và tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa. Từ hồi đi nhà trẻ, nhóc tỳ đã bộc lộ tính cách hướng ngoại, thích chỗ đông đúc, luôn háo hức đi học để gặp bạn bè.