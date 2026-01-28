Sắp áp dụng khung pháp lý mới cho Tiền di động

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Quyết định kèm theo Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 368/2025/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động cung ứng dịch vụ Tiền di động.

Theo Kế hoạch, Ngân hàng Nhà nước xác định rõ mục tiêu, nội dung công việc, tiến độ thực hiện và trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị trực thuộc, bảo đảm các quy định mới được triển khai kịp thời, đúng định hướng quản lý và phù hợp thực tiễn.

Ngay sau khi Nghị định được ban hành, Ngân hàng Nhà nước sẽ đăng tải toàn văn trên Cơ sở dữ liệu quốc gia, đồng thời tổ chức công bố thông tin và truyền thông chính sách theo quy định. Qua đó, giúp các tổ chức, cá nhân và người dân sớm tiếp cận, nắm bắt các nội dung cốt lõi liên quan đến dịch vụ Tiền di động.

Công tác tuyên truyền sẽ được đẩy mạnh thông qua phối hợp với các cơ quan báo chí và xây dựng các sản phẩm truyền thông phù hợp, tập trung làm rõ phạm vi áp dụng, nguyên tắc hoạt động và yêu cầu quản lý đối với loại hình dịch vụ thanh toán mới này.

Về tổ chức thực hiện, Vụ Thanh toán được giao là đơn vị chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng quy chế phối hợp nội bộ, trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành. Đồng thời, Vụ Thanh toán có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn và xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai Nghị định.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ ban hành quyết định công bố chế độ báo cáo định kỳ, phục vụ công tác quản lý, giám sát hoạt động cung ứng dịch vụ Tiền di động theo đúng quy định pháp luật.

Việc ban hành kế hoạch lần này được đánh giá là bước đi quan trọng để thúc đẩy tài chính toàn diện. Dịch vụ Tiền di động không chỉ là công cụ thanh toán tiện lợi mà còn là "cánh tay nối dài" đưa dịch vụ tài chính số đến vùng sâu, vùng xa.

Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh các đơn vị cần chủ động thực hiện nhiệm vụ đúng tiến độ và chất lượng để Nghị định 368/2025/NĐ-CP sớm phát huy hiệu quả, góp phần phát triển hệ sinh thái thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam theo hướng an toàn và lành mạnh.