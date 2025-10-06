Sập bẫy "công an giả", nam sinh viên ở Gia Lai bị lừa mất gần 1,3 tỉ đồng

Sáng 6-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã tiếp nhận đơn trình báo của em N.D.G. (SN 2006, sinh viên năm thứ 2, tạm trú tại phường Quy Nhơn) về việc bị các đối tượng giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt gần 1,3 tỉ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai tuyên truyền chống lừa đảo qua không gian mạng tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn.

Theo trình bày của G., trước đó em nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông tự xưng là trung úy Nam, công tác tại Công an TP Hà Nội, thông báo G. bị nghi ngờ bán thông tin cá nhân cho người khác rửa tiền phi pháp, yêu cầu "hợp tác điều tra".

Để tạo lòng tin, đối tượng bật camera cho G. thấy hình ảnh một người mặc quân phục công an cùng các công cụ hỗ trợ, đồng thời yêu cầu giữ bí mật với gia đình trong 72 giờ nếu không sẽ "bị truy cứu trách nhiệm hình sự".

Sau đó, nhóm lừa đảo yêu cầu G. chuyển tiền vào tài khoản xác minh "chứng minh vô tội", cam kết sẽ hoàn trả sau khi xác minh xong.

Khi G. nói không có tiền, các đối tượng gửi thông báo giả mạo về chương trình du học ngắn hạn tại Nhật Bản để G. gửi cho gia đình xin tiền.

Tin tưởng, mẹ của G. là bà T. đã gom góp và vay mượn tiền người thân, chuyển cho con 4 lần, tổng cộng 1,3 tỉ đồng. Ngay sau đó, G. chuyển toàn bộ số tiền này đến tài khoản tên Nguyễn Thành Đạt. Không thấy hoàn tiền như cam kết, G. mới biết bị lừa và đến công an trình báo.

Trước đó, tháng 7-2025, một sinh viên khác là L.H.D.T. (SN 2004, ở trọ tại phường Quy Nhơn Đông) cũng bị chiếm đoạt 450 triệu đồng với thủ đoạn tương tự.