'Sập bẫy' kẻ giả danh nhân viên công ty cấp nước, người đàn ông mất 220 triệu

Ngày 30/3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng cho biết, một người dân trú trên địa bàn thành phố vừa bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ đối tượng giả danh nhân viên công ty cấp nước.

Theo trình bày của bị hại, chiều tối 29/3, ông nhận được cuộc gọi từ đối tượng tự xưng là nhân viên đơn vị cấp nước, thông báo cần “ký lại hợp đồng” và hướng dẫn chuyển sang hình thức thanh toán tiền nước online hàng tháng.

Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân tuyệt đối không làm theo hướng dẫn qua điện thoại liên quan đến tài khoản ngân hàng.

Các đối tượng yêu cầu bị hại thực hiện xác thực sinh trắc học thông qua ứng dụng ngân hàng với lý do “đồng bộ thông tin thanh toán”. Trong quá trình thao tác theo hướng dẫn, nạn nhân vô tình cung cấp thông tin và thực hiện các bước xác nhận giao dịch, tạo điều kiện để đối tượng chiếm quyền kiểm soát và rút tiền trong tài khoản. Người đàn ông này đã bị các đối tượng chiếm đoạt số tiền khoảng 220 triệu đồng.

Qua vụ việc trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân tuyệt đối không làm theo hướng dẫn qua điện thoại liên quan đến tài khoản ngân hàng; không cung cấp mã OTP, sinh trắc học, mật khẩu cho bất kỳ ai; khi có nghi vấn, cần liên hệ trực tiếp đơn vị cung cấp dịch vụ hoặc cơ quan công an để kiểm tra.

Cách đây gần 2 tuần, Công an xã Giai Lạc, tỉnh Nghệ An, kịp thời phát hiện, ngăn chặn một vụ lừa đảo qua điện thoại, giúp một cụ bà thoát khỏi nguy cơ mất 19 chỉ vàng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h ngày 18/3, trong quá trình làm nhiệm vụ, Công an xã Giai Lạc phát hiện bà M.T.H (70 tuổi, trú trên địa bàn) đang mang vàng đến một tiệm vàng để bán với nhiều biểu hiện bất thường. Nghi ngờ có dấu hiệu bị lừa đảo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận, xác minh.

Qua làm việc, cơ quan công an xác định bà H bị một nhóm đối tượng gọi điện giả danh lực lượng chức năng, thông báo bà có liên quan đến các vụ án rửa tiền và mua bán trái phép chất ma túy. Các đối tượng yêu cầu bà kê khai tài sản và chuyển tiền để “chứng minh nguồn gốc hợp pháp”.

Do lo sợ, bà H đã mang 19 chỉ vàng đi bán để chuyển tiền theo hướng dẫn. Tuy nhiên, hành vi này đã được Công an xã Giai Lạc kịp thời phát hiện và ngăn chặn, không để xảy ra thiệt hại.

Sau khi được giải thích rõ sự việc, gia đình bà H bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an địa phương.