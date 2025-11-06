Sập công trình quan trọng tại nhà máy điện Hàn Quốc, nhiều người bị mắc kẹt
Ngày 6/11, một vụ sập tháp lò hơi đã xảy ra tại nhà máy nhiệt điện thuộc thành phố Ulsan, miền Đông Nam Hàn Quốc.
(Ảnh: News1)
Theo thông tin từ chính quyền địa phương, vụ sập đã khiến 7 người được cho là đang bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.
Cơ quan Phòng cháy chữa cháy thành phố Ulsan cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14h (giờ địa phương) tại chi nhánh của Công ty điện lực miền Đông Hàn Quốc - một doanh nghiệp nhà nước.
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ và cứu hỏa đã được huy động đến hiện trường. Hai người đã được tìm thấy dưới kết cấu bị sập và công tác cứu hộ vẫn đang khẩn trương tiến hành. Giới chức chưa xác nhận liệu 2 nạn nhân này có nằm trong số bảy người được báo cáo mất tích hay không.
Trước đó, 2 người khác đã được giải cứu an toàn, trong tình trạng không nguy hiểm đến tính mạng.
Theo cơ quan chức năng, tháp lò hơi cao khoảng 60 m đang trong quá trình tháo dỡ bằng vật liệu nổ có kiểm soát thì bất ngờ bị sập. Toàn bộ những người bị mắc kẹt được cho là nhân viên của một nhà thầu phụ tham gia quá trình tháo dỡ công trình.
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã chỉ thị huy động toàn bộ thiết bị và nhân lực cần thiết để tiến hành cứu hộ, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý hậu quả vụ tai nạn. Người phát ngôn của Tổng thống, ông Kim Nam-jun, cho biết nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng nhấn mạnh việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng cứu nạn trong quá trình làm nhiệm vụ.
Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min-seok đã ra chỉ thị tương tự đối với Bộ Nội vụ nước này, cùng các cơ quan cảnh sát và cứu hỏa, yêu cầu phối hợp chặt chẽ nhằm sớm tìm kiếm và giải cứu những người bị mắc kẹt.
Hiện nguyên nhân vụ sập đang được điều tra làm rõ, trong khi lực lượng cứu hộ tiếp tục chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người mất tích dưới đống đổ nát.
VTV