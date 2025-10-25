Sắp mở rộng tuyến xa lộ Hà Nội lên 16 làn xe, người dân Đông Nam Bộ đến trung tâm TP.HCM chỉ còn 15 phút

Sau 15 năm dang dở, hiện dự án mở rộng xa lộ Hà Nội (TP.HCM) được chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII) thực hiện điều chỉnh để tái khởi công, dự kiến hoàn thành toàn bộ trong năm 2027.

Theo chủ trương, dự án mở rộng xa lộ Hà Nội có tổng chiều dài 15,7 km, gồm 3 đoạn kéo dài từ cầu Sài Gòn đến nút giao Tân Vạn. Trong đó, đoạn 1 từ cầu Sài Gòn đến nút giao Bình Thái; đoạn 2 từ nút giao Bình Thái đến nút giao Trạm 2; đoạn 3 từ nút giao Trạm 2 đến nút giao Tân Vạn. Quy mô mở rộng 12-16 làn xe với tổng kinh phí hơn 4.900 tỷ đồng.

Cùng với đó, dự án nút giao Tân Vạn cũng được tập trung thi công với mục tiêu thông xe kỹ thuật vào cuối năm 2025, hoàn thành toàn bộ năm 2026. Đây là công trình phức tạp nhất tuyến Vành đai 3 TP.HCM, giúp khép kín kết nối vùng và kích hoạt chuỗi phát triển mới tại khu vực.

Song song, loạt hạ tầng trọng điểm tại cửa ngõ của thành phố như nút giao Bình Thái, Vành Đai 3, dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành (đoạn An Phú - Vành đai 2) cũng đang được đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa vào khai thác, góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc kéo dài.

Chi tiêu công, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng tăng mạnh là động lực thúc đẩy tăng trưởng GDP. Từ đó tác động đến kinh tế và các ngành nghề như BĐS. Nguồn: NSO

Việc hoàn thành mở rộng xa lộ Hà Nội, nút giao Tân Vạn cùng các hạ tầng trọng điểm mang lại tác động sâu rộng đến toàn vùng kinh tế, trong đó có thị trường bất động sản. Các dự án nhà ở liền kề các tuyến hạ tầng sẽ hưởng lợi trực tiếp về sức cầu cũng như tiềm năng tăng giá trong tương lai.

Nằm ngay tâm điểm kết nối trục xa lộ Hà Nội và đường Vành Đai 3, The Gió Riverside của An Gia là dự án hiếm hoi sở hữu vị trí chiến lược liền kề nút giao Tân Vạn, hưởng trọn lợi thế từ hệ thống hạ tầng khu vực, tiềm năng tăng giá là rõ nét trong tương lai. Từ dự án, cư dân chỉ cần 5 phút kết nối đến phường Trấn Biên (Đồng Nai), 10 phút để kết nối đến đầu cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, 20 phút kết nối sân bay quốc tế Long Thành. Đây là dự án trọng điểm trong năm 2025 của An Gia, có quy mô 2 tòa tháp cao 40 tầng, cung cấp ra thị trường khoảng 3.000 căn hộ. Xung quanh dự án tập hợp nhiều công trình tiện ích như bến xe Miền Đông mới, Aeon Mall Biên Hòa, làng Đại học Thủ Đức…

Một số dự án khác tại phía Đông TP.HCM như như Fresia Riverside, Vinhomes Grand Park, The Classia, MT Eastmark City, The 9 Stellars, Palm Marina… cũng hưởng lợi về thanh khoản nhờ vị trí kết nối giao thông thuận lợi di chuyển đến các khu vực.

Hạ tầng giao thông tái định hình dòng chảy kinh tế, cư dân của toàn vùng, tạo nên giá trị lớn về khai thác thương mại. Ảnh: Nút giao Tân Vạn đang thi công

Theo các chuyên gia, hạ tầng hoàn thiện không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển và giảm áp lực giao thông, mà còn tái định hình dòng chảy kinh tế, cư dân của toàn vùng. Những dự án nằm gần các tuyến hạ tầng trọng điểm sẽ gia tăng rõ rệt về giá trị sử dụng và tiềm năng khai thác thương mại.

Đặc biệt, trong bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn tái định hình, nhà đầu tư và người mua thường ưu tiên các sản phẩm có giá trị sử dụng cao, gắn với hạ tầng thật, kết nối thật. Họ hiểu được các giá trị mà hạ tầng mang lại.

Chẳng hạn, việc hoàn thành mở rộng xa lộ Hà Nội, nút giao Tân Vạn cùng các hạ tầng trọng điểm trong giai đoạn 2025-2028 được xem là mắc xích quan trọng “khơi thông” cửa ngõ phía Đông TP.HCM; giảm ùn tắc giao thông và rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến khu vực Bình Dương cũ, Đồng Nai xuống còn khoảng 15-20 phút.

Bên cạnh đó, hạ tầng còn thúc đẩy giao thương, logistics và dịch vụ, tạo thành vùng kinh tế năng động thu hút doanh nghiệp và chuyên gia quốc tế. Ngoài ra, các tuyến metro, vành đai còn góp phần thay đổi diện mạo khu Đông, kích thích sự phát triển của thị trường địa ốc dọc tuyến và lân cận