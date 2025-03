Sáp nhập tỉnh, thành: Các lãnh đạo tỉnh, thành phố đề xuất hàng loạt nhiệm vụ cấp bách

Ngày 18/3, Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 đã tổ chức họp phiên thứ nhất. Phiên họp diễn ra theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến tới các bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại cuộc họp nhiều lãnh đạo Bộ, ngành, địa phương đã đưa ra giải pháp, kiến nghị liên quan đến việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân. Trong đó nhiều tỉnh cũng đề xuất loạt nhiệm vụ cấp bách để quản lý hình chính trong bối cảnh mới khi cả nước đang thực hiện đề án sắp xếp bộ máy cấp tỉnh, bỏ cấp huyện.

Báo cáo tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức cho biết, từ năm 2015, Đồng Nai là một trong những địa phương triển khai sớm hệ thống công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng quản lý hành chính.

Đến nay, Đồng Nai đã triển khai đồng bộ hệ thống thông tin, giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn toàn tỉnh trên một nền tảng duy nhất, đảm bảo thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn tỉnh từ tiếp nhận xử lý và trả kết quả hoàn toàn trực tuyến. Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đã kết nối với cổng dịch vụ của quốc gia và các bộ, ngành liên quan.

Với phương châm chính quyền chủ động, thời gian tới tỉnh tiếp tục hoàn thiện hệ thống thông tin, giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh.

Một số giải pháp trọng tâm là hoàn thiện hệ thống theo hướng thân thiện, thao tác đơn giản, dễ thực hiện, đặc biệt khả năng kết nối tất cả các cơ sở dữ liệu trong việc tiếp nhận, xử lý và trả kết quả cho người dân, doanh nghiệp hoạt động trên môi trường số.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức báo cáo về công tác hoàn thiện hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh và một số giải pháp trọng tâm để nâng cao chất lượng (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai).

Ông Võ Tấn Đức cũng xác định việc giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến trên môi trường mạng là nhiệm vụ cấp bách hiện nay khi triển khai mô hình chính quyền 2 cấp gồm cấp tỉnh và cấp xã đi vào vận hành.

Đồng Nai cũng chỉ đạo các sở, ban, ngành, các địa phương khẩn trương rà soát xây dựng cơ sở dữ liệu của ngành mình, đảm bảo cung cấp những dịch vụ thực chất, hiệu quả, kết nối với các dữ liệu chung của các bộ, ngành, trung ương nhằm đẩy mạnh dịch vụ công, không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

Trên tinh thần số hóa, Đồng Nai sẽ trình Bộ Thông tin và truyền thông thành lập khu công nghệ thông tin tại huyện Long Thành với quy mô khoảng 100 hécta nhằm hình thành một trung tâm dữ liệu, hình thành một hệ sinh thái toàn diện, thúc đẩy chuyển đổi số nâng cao năng lực cạnh tranh của toàn tỉnh.

Cũng tại phiên họp, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Trọng Đông cho biết, UBND TP. Hà Nội đã tập trung triển khai thí điểm mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công một cấp hướng tới thay đổi căn bản trong phương thức giải quyết thủ tục hành chính.

Hà Nội hướng tới hình thành nền tảng hành chính thông minh phi địa giới hành chính phục tốt nhất nhu cầu của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô, góp phần tạo sự sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước trên địa bàn Thủ đô, cải thiện thứ bậc chỉ số SIPAS.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông phát biểu tham luận tại điểm cầu trụ sở UBND TP (Ảnh: Kinh tế đô thị).

Việc thành lập mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công một cấp trực thuộc UBND Thành phố là hướng đi hoàn toàn phù hợp với xu hướng tất yếu của xã hội và phù hợp với định hướng đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; hiệu quả cho thấy việc triển khai cơ bản đáp ứng các mục tiêu cụ thể.

Đó là, chuyển đổi mô hình quản lý sang phi địa giới hành chính bằng việc tổ chức các chi nhánh tại các quận, huyện lớn cho phép tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính nhằm tiết giảm tối đa thời gian, chi phí và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình tham gia giải quyết thủ tục hành chính.

Định hình tư duy "người dân và doanh nghiệp là khách hàng": Coi người dân và doanh nghiệp là khách hàng; các bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục không chỉ cung cấp dịch vụ, mà còn đảm bảo sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp - những khách hàng thực sự của nền hành chính.

Về nội dung triển khai hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn cho biết, hiện nay việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đã đạt 95%. Còn 5% là do một số thủ tục yêu cầu người dân cần phải đến làm trực tiếp.

Tại hội nghị này, lãnh đạo tỉnh Bình Định kiến nghị các bộ ngành rà soát và thống nhất xây dựng nền tảng số quan trọng để triển khai toàn quốc, nhất là triển khai trong hệ thống bộ máy chính quyền mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định phát biểu tham luận tại phiên họp (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Định).

Thứ hai là để bảo đảm an toàn an ninh mạng, tạo sự thống nhất trong hệ thống chính quyền, tỉnh đề xuất Bộ Công an chủ trì đảm bảo toàn bộ hệ thống an toàn an ninh mạng của các cơ quan chính quyền, không để chính quyền các cấp tự đầu tư, thuê bảo vệ như hiện nay.

Thứ ba là sớm có hướng dẫn để triển khai ứng dụng AI trong chính quyền các cấp. Hiện nay dữ liệu có nhưng công tác triển khai AI còn gặp khó khăn, chúng tôi đang rất lúng túng khi triển khai vấn đề này.

Ngoài ra, ông Tuấn kiến nghị các bộ ngành sớm rà soát điều chỉnh quy trình giải quyết các thủ tục hành chính từ chính quyền 4 cấp sang chính quyền 3 cấp, gắn với chức năng, nhiệm vụ mới của các cấp chính quyền để kịp triển khai hoàn thành bộ máy từ ngày 1/7/2025.