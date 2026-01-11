Sắp xuất hiện mẫu xe hybrid sạc 1 lần đi được 1.700km, dùng động cơ xăng để 'phát điện' cho pin sạc

Trong bối cảnh thị trường xe điện ngày càng cạnh tranh khốc liệt, Xpeng Motors – một trong những hãng xe dẫn đầu Trung Quốc – vừa công bố phiên bản hybrid mới của mẫu SUV G7, mở ra chương mới cho chiến lược sản phẩm đa năng và “go-global” (hướng toàn cầu) của hãng. Phiên bản này không chỉ đánh dấu bước mở rộng khỏi thuần EV, mà còn nhắm tới nhu cầu di chuyển đường dài linh hoạt hơn và cạnh tranh trong các thị trường mà hạ tầng sạc vẫn chưa hoàn thiện.

Phiên bản hybrid của G7 – giới thiệu tại sự kiện ở Quảng Châu (Trung Quốc) – được Xpeng tự tin tuyên bố có phạm vi hoạt động tối đa lên tới gần 1.740 km (1.058 miles) khi kết hợp cả hai nguồn năng lượng: bình xăng 60 lít và pin điện 55,8 kWh. Sự kết hợp này cho phép chiếc SUV đi quãng đường cực dài mà không cần dừng lại sạc hay tiếp nhiên liệu thường xuyên, điều mà nhiều người dùng vẫn còn e ngại với xe thuần điện.

Đây là một phiên bản EREV – Extended Range Electric Vehicle (xe điện phạm vi mở rộng), nơi động cơ xăng hoạt động như máy phát điện bổ sung cho pin, đem lại lợi thế rõ rệt về tầm xa di chuyển so với các mẫu EV thuần túy. Đây cũng là cách Xpeng tiếp cận thực tế hơn với người dùng toàn cầu, nhất là ở những thị trường mà mạng lưới trạm sạc điện còn hạn chế hoặc chưa đồng bộ.

Một trong những điểm nhấn được nhiều tờ báo quốc tế đề cập là phạm vi hoạt động ấn tượng của G7 hybrid. Con số này tạo ra một lợi thế cạnh tranh rõ rệt đối với những chiếc SUV điện thông thường, vốn thường phải phụ thuộc vào việc dừng lại thường xuyên để sạc pin, đặc biệt trên các hành trình dài.

G7 hybrid nằm trong chiến lược mở rộng danh mục sản phẩm của Xpeng, không chỉ tập trung vào xe điện thuần túy. South China Morning Post nhận định rằng động thái này phản ánh quan điểm thực tiễn của hãng xe Trung Quốc: hướng tới sự linh hoạt trong lựa chọn sức mạnh động cơ, phù hợp với nhiều điều kiện thị trường và nhu cầu người tiêu dùng khác nhau – từ nội địa Trung Quốc tới các thị trường quốc tế.

Trong khi EV được kỳ vọng sẽ là tương lai dài hạn, các mẫu EREV/hybrid như G7 giúp hãng giảm bớt rủi ro phụ thuộc vào hạ tầng sạc, vốn được xem là một rào cản lớn tại nhiều khu vực ngoài Trung Quốc và châu Âu. Điều này khiến G7 hybrid trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho những khách hàng cần di chuyển đường dài mà không muốn lo lắng về việc dừng sạc thường xuyên, đồng thời giảm bớt các nỗi lo về “phạm vi hoạt động” vốn thường gắn với xe điện.

Thực tế, phiên bản hybrid của G7 không chỉ là một sản phẩm đơn lẻ, mà còn là bước tiến trong chiến lược cạnh tranh toàn cầu của Xpeng. Thông tin được đăng tải trên South China Morning Post và các đầu báo quốc tế cho thấy Xpeng đang tăng tốc phát triển các dòng xe đa dạng – từ EV thuần đến EREV – nhằm tăng sức hút ở các thị trường ngoài Trung Quốc, nơi các vấn đề về chi phí sạc, khoảng cách đi lại và hạ tầng vẫn là rào cản lớn đối với người tiêu dùng. Điều này cũng cho thấy Xpeng không chỉ nhìn nhận xe hybrid như một “giải pháp tạm thời”, mà là một phần chiến lược nhằm gia tăng thị phần SUV trong bối cảnh cạnh tranh với các đối thủ quốc tế.

Theo: SCMP