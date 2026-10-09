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Sạt lở nghiêm trọng, Cao Bằng phong tỏa đường

| | Xã hội

Tuyến đường tránh trung tâm tỉnh Cao Bằng đang phải phong tỏa, cấm các phương tiện di chuyển do sạt lở kéo dài 2 tuần qua.

VIDEO thực trạng sạt lở trên tuyến đường tránh trung tâm Cao Bằng.

Hiện trường sạt lở, đất đá lăn xuống lòng đường tránh trung tâm Cao Bằng.

Sự cố sạt trượt mái taluy dương xảy ra tại Km4+670 - Km4+800 tuyến tránh trung tâm Cao Bằng đoạn nối phường Tân Giang và phường Thục Phán.

Tại vị trí xảy ra sụt trượt nhiều khối đất đá, bê tông đắp trên bờ sườn núi để làm mái taluy bảo vệ công trình đã bị sạt trượt, đổ xuống bên dưới.

Một đoạn mái taluy dương bị sạt lở, ngày 8/10 chỉ còn bám lại vị trí rất nhỏ ở đỉnh mái (mũi tên).

Có khoảng hơn 100 m đường tránh đoạn qua phường Tân Giang bị sạt lở nặng, cơ quan chức năng phải cấm đường.

Tình trạng sạt lở mái taluy còn gây mất an toàn cho công trình nhà nhiều hộ dân sống trên khu vực đồi cao - nơi tuyến đường chạy qua.

Để khắc phục hậu quả, sớm thông đường trở lại, trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng vừa cho biết tỉnh đang chỉ đạo các đơn vị thi công cào xúc các lớp đất đá sạt lở xuống mặt đường.

Sau đó đan lưới thép, xây dựng các bờ bê tông giữ mái taluy và ngăn đất đá sạt trượt từ trên xuống.

Với các đoạn không đi qua khu dân cư, đơn vị thi công làm bờ rọ đá giữ chân mái taluy và chống sạt trượt.

Dự án tuyến tránh thành phố Cao Bằng (trước đây), nay là tuyến tránh nối phường Tân Giang và Thục Phán được thi công và hoàn thành năm 2025. Dự án có chiều dài 7,036 km, quy mô đường cấp III miền núi, tổng mức đầu tư điều chỉnh khoảng 371 tỷ đồng, do Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng làm chủ đầu tư. Tuyến có điểm đầu giao với Quốc lộ 34B tại phường Tân Giang và điểm cuối giao Quốc lộ 3 tại phường Thục Phán.

Sau khi tuyến đường xảy ra sự cố sạt trượt bờ mái taluy dương, ngày 29/9, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa kiểm tra hiện trường, chỉ đạo các đơn vị liên quan nhanh chóng khắc phục sự cố, đảm bảo thông tuyến đường trong thời gian sớm nhất.


Theo Anh Trọng

Tiền phong

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