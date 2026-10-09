Sạt lở nghiêm trọng, Cao Bằng phong tỏa đường

Dự án tuyến tránh thành phố Cao Bằng (trước đây), nay là tuyến tránh nối phường Tân Giang và Thục Phán được thi công và hoàn thành năm 2025. Dự án có chiều dài 7,036 km, quy mô đường cấp III miền núi, tổng mức đầu tư điều chỉnh khoảng 371 tỷ đồng, do Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng làm chủ đầu tư. Tuyến có điểm đầu giao với Quốc lộ 34B tại phường Tân Giang và điểm cuối giao Quốc lộ 3 tại phường Thục Phán.

Sau khi tuyến đường xảy ra sự cố sạt trượt bờ mái taluy dương, ngày 29/9, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa kiểm tra hiện trường, chỉ đạo các đơn vị liên quan nhanh chóng khắc phục sự cố, đảm bảo thông tuyến đường trong thời gian sớm nhất.