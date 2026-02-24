Sát ngày Vía Thần Tài, công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo hoàn toàn mới: Mất tiền không mua được vàng, còn bị rút sạch tiền tài khoản

Theo Công an thành phố Huế, càng gần Tết Nguyên đán và đặc biệt là ngày Vía Thần Tài, nhu cầu mua vàng của người Việt càng tăng cao. Lợi dụng tâm lý “mua sớm, giữ giá, cầu may”, các đối tượng lừa đảo đã dựng lên hàng loạt fanpage, website giả mạo thương hiệu vàng lớn để giăng bẫy người tiêu dùng. Hậu quả không chỉ là mất tiền mua vàng mà nhiều nạn nhân còn bị rút sạch tiền trong tài khoản ngân hàng.

Fanpage giả mạo sử dụng hình ảnh cửa hàng thật, nhân viên mặc đồng phục, hóa đơn, thậm chí chèn mã QR chuyển khoản vào ảnh chụp tại cửa hàng để tạo cảm giác uy tín. Sau khi nạn nhân chuyển tiền, kẻ gian viện cớ “ghi sai nội dung chuyển khoản” hoặc “lỗi giao dịch” và đề nghị hoàn tiền.

Đây chính là bước then chốt. Đối tượng yêu cầu nạn nhân chia sẻ màn hình điện thoại với lý do “hướng dẫn hủy giao dịch”. Thực chất, chúng quan sát toàn bộ thao tác và dẫn dắt nạn nhân làm từng bước một, tự tay tất toán các khoản tiết kiệm, nhập mã OTP và chuyển tiền sang tài khoản của chúng. Khi nạn nhân nhận ra bị lừa thì có thể đã muộn.

Theo các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý, từ cuối năm 2025, mỗi ngày có thể xuất hiện thêm 2 - 3 fanpage hoặc website giả mạo mới, chạy quảng cáo dày đặc với các chiêu như “giữ suất mua vàng”, “đặt cọc online”, “tặng vàng miễn phí”. Trong khi đó, các đơn vị này đều khẳng định không bán vàng qua mạng xã hội, không yêu cầu đặt cọc hay chuyển khoản online.

Thống kê từ năm 2020 đến nay, Việt Nam đã xảy ra hơn 24.000 vụ lừa đảo qua mạng, gây thiệt hại gần 40.000 tỷ đồng.

Để tránh trở thành nạn nhân, người dân cần cảnh giác khi mua vàng qua fanpage, mạng xã hội; không chia sẻ màn hình, mã OTP, thông tin ngân hàng dưới bất kỳ lý do nào. Mua vàng chỉ nên thực hiện trực tiếp tại cửa hàng chính thống.

