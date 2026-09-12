Sau 18 ngày thăm dò, láng giềng Việt Nam phát hiện 'kho báu' lớn dưới đáy biển, chứa hàm lượng vàng và bạc cực cao

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã phát hiện mỏ thủy nhiệt hoạt động mạnh ở nhiệt độ cao tại khu vực phía tây Thái Bình Dương. Kết quả khảo sát ban đầu cho thấy trữ lượng tiềm năng các khoáng sản sulfua đa kim tại đây có thể đạt quy mô của một mỏ khoáng sản đáy biển đẳng cấp thế giới.

Một số mẫu quặng cũng có hàm lượng vàng và bạc cao hơn đáng kể so với các mỏ trên đất liền, CCTV News đưa tin.

Nhóm nghiên cứu gồm các nhà khoa học từ Đại học Thanh Hoa, Viện Địa chất Biển Thanh Đảo thuộc Cục Khảo sát Địa chất Trung Quốc, Đại học Giao thông Thượng Hải và một số tổ chức khác. Đoàn thực hiện chuyến khảo sát trên tàu nghiên cứu hải dương học Xiangyanghong 10 của Trung Quốc.

Đoàn thám hiểm rời Thâm Quyến ngày 10/8 trong chuyến hải trình kéo dài 18 ngày. Trong thời gian này, các nhà nghiên cứu thực hiện 7 lần lặn bằng thiết bị lặn chuyên dụng.

Mỏ khoáng sản mới được phát hiện nằm trong một lưu vực vòng cung ở phía tây Thái Bình Dương, thuộc vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Trung Quốc.

Nhóm nghiên cứu trước đó đã thực hiện hơn 10 cuộc khảo sát tại khu vực này và xác định hàng chục miệng phun thủy nhiệt ở độ sâu khoảng 700-1.500 m. Nhiệt độ của các dòng chất lỏng thủy nhiệt tại đây lên tới hơn 315 độ C.

Dựa trên kết quả khảo sát trước, chuyến thám hiểm mới tiến hành thăm dò chi tiết và lấy mẫu trực tiếp tại hiện trường để xác định chính xác một mỏ thủy nhiệt mới có quy mô lớn dưới đáy biển. Mỏ sulfua thủy nhiệt liên quan gồm ba cấu trúc khoáng sản hình nón lớn.

Phân tích sơ bộ tại phòng thí nghiệm trên tàu cho thấy các thân quặng chủ yếu gồm những khoáng vật có giá trị kinh tế như chalcopyrite, pyrite và sphalerite, tương ứng với các nhóm khoáng sản chứa đồng, sắt và kẽm.

Một số mẫu có hàm lượng vàng lên tới 15,4 ppm, tương đương 15,4 g vàng mỗi tấn quặng. Hàm lượng bạc cao nhất đạt 1.271 ppm, tương đương 1.271 g bạc mỗi tấn quặng. Hàm lượng trung bình của hai kim loại này cũng cao hơn đáng kể so với các mỏ trên đất liền.

Theo CCTV, các ước tính ban đầu cho thấy trữ lượng tiềm năng các khoáng sản sulfua đa kim tại khu vực này có thể đạt quy mô tương đương một mỏ khoáng sản đáy biển đẳng cấp thế giới.

Tuy sở hữu hàm lượng cao của vàng, bạc, đồng, kẽm và các khoáng sản khác, mỏ thủy nhiệt hiện chưa sẵn sàng cho khai thác thương mại do nhiều yếu tố, trong đó có áp suất lớn ở vùng biển sâu và điều kiện địa chất phức tạp, theo CCTV News.

Theo Global Times﻿, CCTV