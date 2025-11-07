Sau 4 năm Nguyễn Quốc Vũ chi 80 tỷ mua Rolls-Royce cho Đoàn Di Băng, xe vẫn "biệt tăm"

Vụ việc ông Nguyễn Quốc Vũ, chồng ca sĩ Đoàn Di Băng, cùng hai người khác đã bị bắt giữ để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả đang khiến cộng đồng mạng mê xe. Trước khi bị bắt, ông từng là một trong những doanh nhân chịu chi bậc nhất TP.HCM.

Nguyễn Quốc Vũ bị bắt. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai

Trước đó, ông xã Đoàn Di Băng từng khiến mạng xã hội xôn xao vào năm 2021 khi tuyên bố chi khoảng 80 tỷ đồng để đặt mua cùng lúc hai chiếc Rolls-Royce chính hãng, bao gồm Cullinan và Ghost thế hệ mới. Dù gây chú ý lớn thời điểm đó, đến nay đã tròn bốn năm trôi qua, cả hai chiếc xe vẫn chưa xuất hiện.

Chiếc Cullinan mà Nguyễn Quốc Vũ mua trên trang cá nhân. Ảnh: Nguyễn Quốc Vũ

Chiếc Rolls-Royce Cullinan mà gia đình Đoàn Di Băng đặt mua được cá nhân hóa gần như toàn bộ, với ngoại thất màu xanh Adriatic Blue kết hợp đường coachline trắng chạy dọc thân xe. Nắp chụp la-zăng được sơn trùng màu thân, trong khi bục cửa phát sáng khắc chữ “DI BANG” cũng là một chi tiết đặc biệt có giá riêng khoảng 478 triệu đồng.

Nội thất xe cũng được tuỳ chọn với nhiều option đắt đỏ. Ảnh: Nguyễn Quốc Vũ

Khoang nội thất của chiếc SUV siêu sang được phối hai tông trắng – xanh dương, sử dụng cấu hình 4 chỗ ngồi với bệ tỳ tay cố định ở hàng ghế sau, mang phong cách thương gia. Một trong những điểm nhấn hiếm có là ghế vọng cảnh mở tự động từ khoang hành lý, cho phép chủ nhân ngồi ngắm cảnh ngoài trời. Với hàng loạt tuỳ chọn đặc biệt, giá trị chiếc xe sau khi hoàn thiện được ước tính khoảng 40–45 tỷ đồng.

Khi chiếc Cullinan còn chưa bàn giao, hai vợ chồng tiếp tục gây chú ý khi đặt thêm Rolls-Royce Ghost 2021 chính hãng. Mẫu sedan siêu sang này sở hữu ngoại thất màu hồng, nhiều khả năng là tông màu cá nhân hóa riêng dành cho Đoàn Di Băng và ba cô con gái. Ghost thế hệ mới vẫn giữ nét sang trọng truyền thống nhưng được tinh chỉnh hiện đại hơn, với lưới tản nhiệt Parthenon phát sáng trong đêm, đèn pha LED laser, và cản trước mở rộng tăng tính khí động học.

Hình ảnh chiếc Rolls-Royce Ghost được Nguyễn Quốc Vũ đăng tải. Ảnh: Nguyễn Quốc Vũ

Khoang nội thất Ghost 2021 được trang bị loạt công nghệ tối tân, nổi bật với bầu trời sao Starlight Headliner thế hệ mới, hệ thống âm thanh Bespoke 18 loa công suất 1.300 watt, cùng màn hình giải trí cỡ lớn, đồng hồ kỹ thuật số, camera 360 độ, hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) và hệ thống camera Flagbearer có khả năng quét mặt đường để điều chỉnh hệ thống treo.

Xe sử dụng động cơ V12 6.75L tăng áp kép, cho công suất 563 mã lực và mô-men xoắn 850 Nm, kết hợp hộp số tự động ZF 8 cấp cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Sau khi cá nhân hóa và tính thuế, giá trị chiếc Ghost này được ước tính khoảng 35–40 tỷ đồng, nâng tổng giá trị hai xe Rolls-Royce mà ông Nguyễn Quốc Vũ đặt mua lên khoảng 80 tỷ đồng.

Nguyễn Quốc Vũ khoe thành quả chốt một lúc 2 xe Rolls-Royce chính hãng. Ảnh: Nguyễn Quốc Vũ

Dù từng được chia sẻ công khai và thu hút sự quan tâm lớn, cho đến nay cả hai chiếc Rolls-Royce vẫn chưa được bàn giao hoặc xuất hiện trước công chúng. Rolls-Royce Motor Cars Việt Nam cũng không có bất kỳ thông báo chính thức nào liên quan đến hai đơn hàng này.

Hầu hết các xe đã được thanh lý. Ảnh: Đoàn Di Băng

Ngoài ra, bộ sưu tập của cặp vợ chồng này còn có Mercedes-AMG G63 Edition One được độ theo phong cách Brabus G 800, MINI Cooper mui trần cá nhân hóa với nhiều màu sắc rực rỡ, cùng những mẫu xe cao cấp khác như Porsche Taycan, Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC và McLaren 720S Spider. Tuy nhiên, phần lớn trong số các siêu xe này sau đó đã được thanh lý.