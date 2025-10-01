Sau 5 tiếng tắc đường, lội nước ngập do mưa bão, ngay khi về đến nhà tôi lập tức làm những việc này

Bão số 10 đã gây ra những trận mưa lớn chưa từng thấy. Do ảnh hưởng từ bão số 10 Bualoi, tại Hà Nội ghi nhận lượng mưa lớn trên diện rộng trong suốt mấy ngày qua. Lượng mưa lớn kéo dài suốt cả ngày khiến nhiều khu vực ngập sâu, hàng loạt phương tiện bị chết máy, hệ thống giao thông đi lại bị ảnh hưởng, gây tắc đường kéo dài. Người đi xe máy buộc phải dắt bộ giữa dòng nước hoặc tìm cách đưa xe lên vỉa hè, chờ nước rút mới có thể tiếp tục di chuyển hoặc di chuyển rất chậm.

Tôi cũng là một trong số những người mất nhiều thời gian để di chuyển từ chỗ làm về nhà, có nơi còn ngập trên cả bánh xe, không thể di chuyển được nhanh và thường xuyên phải chống chân trong nước mưa.

Sau 5 tiếng di chuyển vất vả trên đường, về tới nhà, tôi ướt gần như toàn thân. Nhưng lúc ấy, tôi không thấy mệt mà tâm trí chỉ suy nghĩ một điều duy nhất: Liệu mình có bị bệnh về da hay không, lội nước bì bõm ở các nơi như thế mà, ai dám đảm đảm bảo là toàn nước sạch đâu! Nếu bị bệnh thì sẽ hại thân và điều trị tốn kém.

Việc đầu tiên tôi làm ngay khi về nhà, sau nhiều tiếng lội nước ngập

Ngay khi bước vào nhà, tôi không dám ngồi nghỉ mà lập tức làm những việc sau để bảo vệ làn da và sức khỏe:

- Tắm rửa sạch sẽ bằng xà phòng diệt khuẩn

Tôi dùng nước sạch và xà phòng diệt khuẩn để tắm toàn thân. Đặc biệt, tôi chú ý kỳ cọ kỹ các vùng như chân, tay và kẽ ngón – những nơi tiếp xúc nhiều với nước bẩn. Nếu bạn không có sẵn xà phòng diệt khuẩn, xà phòng thường cũng tạm ổn, miễn là rửa kỹ. Tôi nghe nói nếu không có nước sạch, có thể dùng nước lọc qua cát hoặc xử lý bằng phèn chua, nhưng may mắn là tôi không phải làm đến bước đó.

- Thay quần áo và giày dép ướt ngay lập tức

Sau khi tắm, tôi lau khô người bằng khăn sạch và thay bộ quần áo khô ráo. Quần áo ướt là "thiên đường" cho vi khuẩn và nấm phát triển, nên tôi không dám chậm trễ. Giày dép ướt cũng được tôi đem phơi khô ngay, vì mang giày ẩm dễ bị nấm kẽ chân lắm.

- Kiểm tra và xử lý vết thương (nếu có)

Trong lúc lội nước, chân tôi bị vài vết xước nhỏ do va phải vật cứng dưới nước. Tôi rửa sạch các vết xước bằng nước muối sinh lý (mua ở tiệm thuốc, giá rẻ thôi) và bôi một ít cồn y tế. Nếu bạn có sẵn betadine, cứ bôi lên cho an toàn, rồi băng kín vết thương bằng băng gạc chống thấm. Điều này giúp ngăn vi khuẩn từ nước bẩn xâm nhập, tránh nhiễm trùng hay các bệnh như chốc lở.

- Dùng kem dưỡng ẩm để làm dịu da

Da tôi hơi rát sau khi lội nước lâu, nên tôi bôi một lớp mỏng kem dưỡng ẩm (có sẵn trong nhà). Kem này giúp da không bị khô nứt – nguyên nhân khiến vi khuẩn dễ tấn công hơn. Nếu bạn có dấu hiệu ngứa nhẹ, có thể dùng kem chống ngứa không kê đơn, nhưng nếu ngứa nặng hay có mụn nước, hãy đi bác sĩ ngay nhé!

- Vệ sinh quần áo và đồ dùng

Bộ quần áo tôi mặc khi lội nước được giặt sạch bằng nước nóng và xà phòng, rồi phơi khô kỹ. Tôi cũng lau sạch các vật dụng như túi xách, điện thoại bằng khăn ẩm có xà phòng để loại bỏ vi khuẩn bám trên bề mặt.

Cảnh báo nguy cơ mắc các bệnh về da trong mùa mữa bão, lũ lụt

Theo Ths.BS Phan Nữ Thục Hiền, Khoa Da liễu và Bỏng, BV Bạch Mai, Mưa bão, ngập lụt kéo theo nhiều yếu tố gây hại cho da, chẳng hạn như độ ẩm cao, môi trường ô nhiễm, nước bẩn, điển hình phải kể đến những bệnh như sau:

- Nấm da: Do tiếp xúc với nước bẩn và độ ẩm cao dẫn đến nấm mốc phát triển, phá vỡ cân bằng vi hệ trên da và gây bệnh.

Triệu chứng của bệnh: Ngứa, đỏ da, bong vảy. Có thể lây cho những thành viên khác trong gia đình hoặc những người sinh hoạt cùng trong không gian sống.

- Viêm da tiếp xúc: Do tiếp xúc với nước ngập, hóa chất, bùn đất gây kích ứng da.

Triệu chứng: Phát ban, mụn nước nhỏ li ti, ngứa rát, chảy dịch, …

- Chốc ở trẻ em và nhiễm trùng da ở người lớn (nhọt, nhọt cụm, áp xe da, viêm mô bào): Vi khuẩn từ nước bẩn, trợt xước, vết thương hở do va đập trong quá trình di chuyển và điều kiện ẩm ướt gây nhiễm trùng da.

Triệu chứng: Loét da, mụn mủ, sưng nóng đỏ đau quanh các vết thương, sốt. Nếu không điều trị kịp thời có thể dẫn đến những biến chứng nặng nề như nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn, …

- Viêm kẽ (hăm): Thường gặp ở những vùng da vị trí nếp gấp (nách, bẹn, kẽ mông…) do ẩm ướt kéo dài và không có nước sạch sinh hoạt tắm rửa, vệ sinh.

Triệu chứng: Mẩn đỏ, ngứa, trợt nông, chảy dịch vàng, ...

- Ấu trùng xâm nhập qua da (bệnh ấu trùng di chuyển): Do ấu trùng giun sán có trong nước lũ xâm nhập vào da.

- Bỏng do hóa chất trong nước lũ: Nước lũ, nước đọng sau ngập lụt có thể chứa nhiều hóa chất độc hại từ công nghiệp, rác thải.