Sau cú sập lịch sử, tâm lý "phòng thủ" bao trùm thị trường tiền điện tử

Sau đợt bán tháo tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử vào ngày 10/10, các nhà đầu tư trên thị trường quyền chọn đang hối hả tìm cách phòng hộ, chuẩn bị cho khả năng biến động mạnh hơn và một đợt sụt giảm sâu nữa của bitcoin và ether.

Nguyên nhân của cú sập đến từ tuyên bố bất ngờ của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào cuối cùng ngày về việc áp thuế bổ sung lên tới 100% đối với hàng hóa Trung Quốc, đồng thời đe dọa kiểm soát xuất khẩu đối với các phần mềm quan trọng. Động thái này đã kích hoạt một làn sóng bán tháo hoảng loạn,"thổi bay" hơn 19 tỷ USD khỏi các lệnh giao dịch có sử dụng đòn bẩy chỉ trong 24 giờ. Giới phân tích nhận định đây là đợt bán tháo trong vòng 24 giờ lớn nhất trong lịch sử thị trường. Quy mô lần này lớn gấp 9 lần so với cú sập hồi tháng 2/2025, gấp 19 lần so với đợt sụp đổ hồi tháng 3/2020 cũng như sự kiện sàn giao dịch FTX phá sản vào tháng 11/2022.

Trong phiên đầy biến động, bitcoin đã có lúc giảm xuống mức thấp nhất là 104.782,88 USD đổi 1 bitcoin, giảm hơn 14% so với mức cao nhất trong ngày là 122.574,46 USD. Ether, đồng tiền kỹ thuật số lớn thứ hai, đã giảm 12,2% xuống mức thấp 3.436,29 USD vào ngày 10/10.

Tuy nhiên, thiệt hại nặng nề nhất thuộc về các đồng altcoin (chỉ chung những đồng tiền điện tử không phải bitcoin). Theo đó, những đồng tiền như HYPE, DOGE và AVAX có thời điểm lao dốc từ 54% đến 70%.

Thị trường sau đó đã phục hồi nhẹ sau khi ông Trump dịu giọng hơn với Trung Quốc vào cuối tuần, lưu ý rằng "mọi chuyện sẽ ổn" và Mỹ không muốn "làm tổn thương" Trung Quốc.

Theo ông Sean Dawson, trưởng bộ phận nghiên cứu tại nền tảng giao dịch quyền chọn tiền điện tử Derive.xyz, mức độ biến động đã tăng vọt và tâm lý chung cho thấy nhiều nhà đầu tư đang lo sợ về các đợt giảm giá tiếp theo. Dữ liệu từ Derive.xyz cho thấy các nhà giao dịch đã mua vào rất nhiều hợp đồng "quyền chọn bán" (put) đối với bitcoin và ether, một động thái cho thấy họ đang phòng ngừa trước rủi ro giá giảm.

Mặc dù có sự biến động mạnh, nhà phân tích on-chain hàng đầu Willy Woo lưu ý rằng dòng vốn của nhà đầu tư vào bitcoin vẫn đang duy trì tốt. Đây có thể là lý do bitcoin trụ vững tốt hơn mong đợi so với sự sụt giảm mạnh của thị trường chứng khoán. Ngược lại, ông Woo cho biết đã thấy một sự sụt giảm lớn trong dòng vốn của ether. Ông tin rằng vốn từ các altcoin có khả năng đang luân chuyển vào bitcoin thay vì rời khỏi hệ thống.

Bitcoin được nhiều người xem là một tài sản tiền điện tử "blue-chip", được nhiều tổ chức nắm giữ. Trong khi đó, altcoin thường được coi là các khoản đầu tư lợi nhuận cao nhưng rủi ro cao.

Nhà phân tích Nic Puckrin, đồng sáng lập nền tảng giao dịch tài sản điện tử The Coin Bureau, nhận định tin tốt là cú sập này đã “rửa” bớt các vị thế đòn bẩy quá mức và thiết lập lại rủi ro trên thị trường. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng bitcoin giờ đây phải đối mặt với một cuộc chiến đầy cam go để vượt qua các ngưỡng kháng cự quan trọng nếu muốn đạt được một đỉnh cao mới trong năm nay.