Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thị trường tiền số rung chuyển sau tuyên bố của ông Trump, Bitcoin có thời điểm tụt xuống 104.000 USD: Đợt giảm mạnh nhất 5 năm

11-10-2025 - 09:09 AM | Tài chính quốc tế

Thị trường tiền số rung chuyển sau tuyên bố của ông Trump, Bitcoin có thời điểm tụt xuống 104.000 USD: Đợt giảm mạnh nhất 5 năm

Giá Bitcoin, Ether và hầu hết các loại tiền số khác đã giảm mạnh sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp thuế 100% hàng hoá Trung Quốc.

Vào ngày 10/10, ông Trump tuyên bố sẽ tăng thuế 100% đối với hàng hoá của Trung Quốc. Tuyên bố mới được đưa ra sau khi Trung Quốc siết chặt xuất khẩu khoáng sản đất hiếm và các công nghệ liên quan.

Cụ thể, các doanh nghiệp nước ngoài phải xin phép Trung Quốc nếu muốn xuất khẩu bất kỳ sản phẩm nào có chứa dù chỉ một lượng nhỏ đất hiếm có nguồn gốc Trung Quốc, hoặc được sản xuất bằng công nghệ khai thác, tinh luyện hay chế tạo nam châm đất hiếm của nước này.

Trong khi đó, đất hiếm đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực từ sản xuất công nghệ đến quốc phòng.

Giá Bitcoin giảm sốc từ mức 126.000 USD xuống dưới 110.000 USD sau tuyên bố trên của ông Trump. Có thời điểm, đồng tiền số lớn nhất thế giới này giảm xuống 104.000 USD sau đó hồi phục về quanh mức 111.000 USD.

Thị trường tiền số rung chuyển sau tuyên bố của ông Trump, Bitcoin có thời điểm tụt xuống 104.000 USD: Đợt giảm mạnh nhất 5 năm- Ảnh 1.

Đồng tiền số lớn thứ hai là Ether giảm 16% xuống dưới 3.700 USD.

Theo Binance, tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử đã giảm hơn 170 tỷ USD trong 24 giờ.

Đây là một trong những biến động giá Bitcoin mạnh nhất trong thời gian gần đây. Một số nhà phân tích so sánh đợt lao dốc này tương đương với sự sụp đổ của thị trường vào tháng 3/2020 do lệnh phong toả Covid-19.

"Một ngày tàn khốc. Tin tức về ông Trump kết hợp với tình trạng 'mua quá mức' đã dẫn đến sự sụt giảm mạnh", nhà sáng lập Ram Ahluwalia của công ty đầu tư Lumida Wealth nhận định.

Tổng hợp

Ông Trump tuyên bố đánh thêm thuế 100% với hàng hoá Trung Quốc, chứng khoán Mỹ "rớt thảm" nhất kể từ khi Mỹ áp thuế "cả thế giới"

Anh Dũng

Nhịp Sống Thị Trường

Sự kiện: Vị đắng thuế quan

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ông Trump tuyên bố đánh thêm thuế 100% với hàng hoá Trung Quốc, chứng khoán Mỹ "rớt thảm" nhất kể từ khi Mỹ áp thuế "cả thế giới"

Ông Trump tuyên bố đánh thêm thuế 100% với hàng hoá Trung Quốc, chứng khoán Mỹ "rớt thảm" nhất kể từ khi Mỹ áp thuế "cả thế giới" Nổi bật

Campuchia vừa vay thêm gần 300 triệu USD từ đối tác lớn: Là chủ nợ song phương lớn thứ 2 sau Trung Quốc, đang cho Phnom Penh vay 1,4 tỷ USD

Campuchia vừa vay thêm gần 300 triệu USD từ đối tác lớn: Là chủ nợ song phương lớn thứ 2 sau Trung Quốc, đang cho Phnom Penh vay 1,4 tỷ USD Nổi bật

Giá dầu “rơi thẳng đứng” sau khi ông Trump đánh thêm thuế 100% với Trung Quốc

Giá dầu “rơi thẳng đứng” sau khi ông Trump đánh thêm thuế 100% với Trung Quốc

08:39 , 11/10/2025
Không gì là không thể ở Trung Quốc: Dùng công nghệ ‘rẻ tiền’ tạo ra điện từ muối và băng, phát năng lượng ở cả vùng lạnh giá lẫn ‘trên trời’

Không gì là không thể ở Trung Quốc: Dùng công nghệ ‘rẻ tiền’ tạo ra điện từ muối và băng, phát năng lượng ở cả vùng lạnh giá lẫn ‘trên trời’

08:02 , 11/10/2025
Bóng đen BĐS Trung Quốc kéo dài sang năm thứ năm, tồn kho 762 triệu m2, doanh số bán nhà mới tiếp tục giảm 8%, quy mô thị trường giảm một nửa

Bóng đen BĐS Trung Quốc kéo dài sang năm thứ năm, tồn kho 762 triệu m2, doanh số bán nhà mới tiếp tục giảm 8%, quy mô thị trường giảm một nửa

07:21 , 11/10/2025
Quan chức Fed lên tiếng, tiết lộ 'điều kiện cần' để tiếp tục cắt giảm lãi suất 2 đợt nữa

Quan chức Fed lên tiếng, tiết lộ 'điều kiện cần' để tiếp tục cắt giảm lãi suất 2 đợt nữa

00:10 , 11/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên