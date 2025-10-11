Thị trường tiền số rung chuyển sau tuyên bố của ông Trump, Bitcoin có thời điểm tụt xuống 104.000 USD: Đợt giảm mạnh nhất 5 năm

Vào ngày 10/10, ông Trump tuyên bố sẽ tăng thuế 100% đối với hàng hoá của Trung Quốc. Tuyên bố mới được đưa ra sau khi Trung Quốc siết chặt xuất khẩu khoáng sản đất hiếm và các công nghệ liên quan.

Cụ thể, các doanh nghiệp nước ngoài phải xin phép Trung Quốc nếu muốn xuất khẩu bất kỳ sản phẩm nào có chứa dù chỉ một lượng nhỏ đất hiếm có nguồn gốc Trung Quốc, hoặc được sản xuất bằng công nghệ khai thác, tinh luyện hay chế tạo nam châm đất hiếm của nước này.

Trong khi đó, đất hiếm đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực từ sản xuất công nghệ đến quốc phòng.

Giá Bitcoin giảm sốc từ mức 126.000 USD xuống dưới 110.000 USD sau tuyên bố trên của ông Trump. Có thời điểm, đồng tiền số lớn nhất thế giới này giảm xuống 104.000 USD sau đó hồi phục về quanh mức 111.000 USD.

Đồng tiền số lớn thứ hai là Ether giảm 16% xuống dưới 3.700 USD.

Theo Binance, tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử đã giảm hơn 170 tỷ USD trong 24 giờ.

Đây là một trong những biến động giá Bitcoin mạnh nhất trong thời gian gần đây. Một số nhà phân tích so sánh đợt lao dốc này tương đương với sự sụp đổ của thị trường vào tháng 3/2020 do lệnh phong toả Covid-19.

"Một ngày tàn khốc. Tin tức về ông Trump kết hợp với tình trạng 'mua quá mức' đã dẫn đến sự sụt giảm mạnh", nhà sáng lập Ram Ahluwalia của công ty đầu tư Lumida Wealth nhận định.

Tổng hợp