Sau đại dịch, doanh nghiệp đang chi nhiều hơn cho sức khỏe nhân sự cấp quản lý

Tuy nhiên sau đại dịch, ngày càng nhiều doanh nghiệp bắt đầu nhìn nhận sức khỏe của đội ngũ lãnh đạo - quản lý cấp cao dưới một góc độ khác: đó là tài sản vận hành ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất làm việc, năng lực ra quyết định và sự phát triển bền vững của tổ chức.

Khi sức khỏe của lãnh đạo trở thành mối quan tâm của doanh nghiệp

Một cuộc họp có thể bị hoãn. Một dự án có thể điều chỉnh tiến độ. Nhưng khi một vị trí quản lý chủ chốt gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, tác động thường không dừng lại ở cá nhân đó.

Áp lực công việc kéo dài, lịch trình dày đặc, tần suất di chuyển cao cùng cường độ ra quyết định liên tục khiến đội ngũ lãnh đạo trở thành nhóm có nguy cơ cao đối với các vấn đề về tim mạch, rối loạn chuyển hóa, stress kéo dài và suy giảm chất lượng giấc ngủ.

Chính vì vậy, nhiều doanh nghiệp đang chuyển từ tư duy khám sức khỏe định kỳ sang các chương trình chăm sóc sức khỏe doanh nghiệp chuyên sâu hơn, tập trung vào việc bảo vệ sức khỏe của đội ngũ quản lý và nhân sự chủ chốt.

Ba yếu tố sức khỏe mà doanh nghiệp đang ưu tiên theo dõi

Khả năng duy trì sự tập trung phục vụ ra quyết định: Trong môi trường kinh doanh nhiều biến động, năng lực duy trì sự tập trung và khả năng ra quyết định là yếu tố quan trọng đối với đội ngũ quản lý.

Các doanh nghiệp ngày càng quan tâm đến việc đánh giá những yếu tố sức khỏe có thể ảnh hưởng đến hiệu suất dài hạn thay vì chỉ xử lý khi vấn đề đã xuất hiện.

Căng thẳng và sức khỏe tinh thần: Stress kéo dài đang trở thành một trong những thách thức phổ biến đối với các vị trí lãnh đạo.

Nhiều nghiên cứu cho thấy căng thẳng mãn tính có thể tác động đến giấc ngủ, hệ tim mạch, khả năng tập trung và chất lượng ra quyết định. Đây là lý do việc đánh giá sức khỏe tinh thần đang dần trở thành một phần trong các chương trình chăm sóc sức khỏe doanh nghiệp hiện đại.

Nguy cơ tim mạch và bệnh lý mạn tính: Tim mạch, đái tháo đường, tăng huyết áp và các rối loạn chuyển hóa thường tiến triển âm thầm trong nhiều năm.

Đối với nhóm quản lý cấp cao, việc phát hiện sớm các nguy cơ này không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe cá nhân mà còn góp phần giảm thiểu những gián đoạn không mong muốn trong hoạt động điều hành doanh nghiệp.

Từ khám sức khỏe doanh nghiệp đến quản lý sức khỏe dài hạn

Nếu trước đây các chương trình khám sức khỏe doanh nghiệp chủ yếu tập trung vào việc đáp ứng yêu cầu định kỳ, thì hiện nay nhu cầu đã có nhiều thay đổi.

Thay vì nhận một bản kết quả khám rồi chờ đến năm sau, nhiều doanh nghiệp mong muốn xây dựng cơ chế theo dõi sức khỏe dài hạn cho đội ngũ nhân sự chủ chốt, giúp phát hiện sớm các nguy cơ tiềm ẩn và đưa ra các giải pháp can thiệp phù hợp.

Đây cũng là lý do các mô hình chăm sóc sức khỏe cá nhân hóa cho nhóm nhân sự cấp cao đang nhận được nhiều sự quan tâm từ nhiều doanh nghiệp.

Thông qua việc thăm khám chuyên sâu và tư vấn từ các chuyên gia, bác sĩ kết hợp với quá trình theo dõi dài hạn, doanh nghiệp có thể chủ động bảo vệ nguồn lực quan trọng nhất của mình: con người.

Đội ngũ chuyên gia, cố vấn, bác sĩ tại Longevity Medical System luôn đồng hành cùng khách hàng trên hành trình chăm sóc sức khỏe chủ động

Đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhóm nhân sự chủ chốt, hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe chủ động Longevity Medical System đã phát triển các chương trình thăm khám cho doanh nghiệp và giải pháp sức khỏe dành cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý cấp cao.

Các chương trình được thiết kế theo hướng đánh giá chuyên sâu, tầm soát nguy cơ và theo dõi sức khỏe dài hạn, giúp doanh nghiệp chủ động bảo vệ hiệu suất làm việc, giảm thiểu rủi ro và xây dựng nguồn nhân lực bền vững hơn trong tương lai.

Đặc biệt trong bối cảnh sau đại dịch, nhiều doanh nghiệp đã không còn đặt câu hỏi liệu có nên đầu tư cho sức khỏe của đội ngũ quản lý hay không? Thay vào đó, câu hỏi thực sự là làm thế nào để bắt đầu đầu tư một cách bài bản và hiệu quả!

Hệ sinh thái Longevity Medical System sở hữu nhiều chương trình thăm khám sức khỏe được thiết kế cá nhân hóa để phù hợp với từng đối tượng khách hàng khác nhau

Thông tin về Longevity Medical System

LONGEVITY MEDICAL SYSTEM (Phòng khám đa khoa LONGEVITY MEDICAL Center trực thuộc Công ty TNHH Y Học Trường Thọ)

Hệ sinh thái y học trường thọ chuẩn quốc tế, cung cấp các giải pháp chăm sóc sức khỏe chủ động cho cá nhân và doanh nghiệp.

Tầng 1, tầng lửng, tầng 2, số 59 Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hotline: 055 918 8888

Thời gian hoạt động: Từ 8h00 đến 21h00 tất cả các ngày trong tuần

Số GPHĐ: 4130/HNO - GPHĐ

Fanpage: https://www.facebook.com/LongevityMedicalSystem

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Hệ thống khám & tầm soát toàn diện bao gồm khám tổng quát, tầm soát chuyên sâu và xét nghiệm – chẩn đoán chuyên biệt theo từng cá nhân/doanh nghiệp

Quản lý & theo dõi bệnh lý mạn tính (tiểu đường, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu,…)

Giải pháp chăm sóc và phục hồi sức khỏe tích hợp: kết hợp giữa y học hiện đại và các phương pháp trị liệu truyền thống (thủy châm, thải độc,...)