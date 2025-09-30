Sau đăng quang, hoa hậu kiếm tiền như thế nào?

Đăng quang một cuộc thi sắc đẹp lớn đồng nghĩa với việc sở hữu danh hiệu danh giá, nhưng đó mới chỉ là bước khởi đầu. Để duy trì sức hút, nhiều hoa hậu, á hậu phải nhanh chóng tìm cách biến "vương miện" thành cơ hội nghề nghiệp. Vậy họ kiếm tiền như thế nào?

1. Làm đại sứ thương hiệu

Đây là nguồn thu nhập phổ biến và cũng “khủng” nhất của các hoa hậu. Với hình ảnh chỉn chu, được công chúng yêu mến, hoa hậu dễ dàng trở thành gương mặt đại diện cho các thương hiệu mỹ phẩm, thời trang, đồng hồ, trang sức, bất động sản, thậm chí là ngân hàng. Mức cát-xê có thể dao động từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng cho một hợp đồng dài hạn, tuỳ mức độ phủ sóng và uy tín của người đẹp.

2. Người mẫu thời trang, chụp lookbook

Nhiều hoa hậu, á hậu vốn xuất thân từ nghề người mẫu nên sau đăng quang tiếp tục gắn bó với sàn diễn. Ngoài ra, họ cũng thường xuyên góp mặt trong các bộ ảnh lookbook, quảng bá sản phẩm cho các thương hiệu thời trang, đặc biệt là các local brand trong nước. Công việc này vừa giúp duy trì hình ảnh vừa mang lại thu nhập ổn định.

3. Tham gia sự kiện, đóng quảng cáo

Cát-xê dự sự kiện của một hoa hậu có thể cao gấp nhiều lần so với người đẹp chưa có danh hiệu. Ngoài ra, việc đóng TVC, quảng cáo trực tuyến cũng là cách “hái ra tiền” nhanh chóng. Một clip quảng cáo có thể mang về cho hoa hậu vài trăm triệu đồng, thậm chí hơn nếu thương hiệu lớn.

4. MC, diễn viên, mở rộng sang lĩnh vực nghệ thuật

Không ít hoa hậu rẽ hướng sang MC truyền hình, đóng phim, hoặc thử sức ở lĩnh vực ca hát. Đây vừa là cơ hội kiếm thêm thu nhập, vừa là cách mở rộng sự nghiệp lâu dài thay vì chỉ gói gọn trong danh hiệu “hoa hậu”.

5. Kinh doanh, đầu tư cá nhân

Một số hoa hậu tận dụng sự nổi tiếng để khởi nghiệp trong lĩnh vực thời trang, mỹ phẩm, nhà hàng… Khi đã có lượng fan trung thành, thương hiệu cá nhân chính là lợi thế lớn để phát triển kinh doanh.

6. Mạng xã hội – “mỏ vàng” mới

Trong thời đại số, Instagram, TikTok, Facebook của hoa hậu là kênh quảng bá hiệu quả cho nhãn hàng. Một bài đăng quảng cáo có thể trị giá hàng chục triệu đến hàng trăm triệu đồng. Đây là nguồn thu nhập ngày càng quan trọng với thế hệ hoa hậu trẻ.

Như vậy, đằng sau ánh hào quang của chiếc vương miện, hoa hậu là một “nghề” thực sự. Người đẹp nào biết tận dụng sức hút, xây dựng hình ảnh bền vững thì có thể biến danh hiệu thành sự nghiệp lâu dài, không chỉ dừng ở vài hợp đồng quảng cáo ngắn hạn.