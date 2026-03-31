Sau đề xuất siêu cao tốc gần 77.000 tỷ đồng, “đại gia phố núi” vang bóng một thời nay nợ ngập đầu, lỗ lũy kế hàng nghìn tỷ tiếp tục đặt cược vào dự án 12.500 tỷ

Không chỉ dừng lại ở bước ký kết, liên danh nhà đầu tư đồng thời đề xuất được nghiên cứu, khảo sát và lập hồ sơ dự án. Theo phương án ban đầu, tuyến cao tốc Pleiku – Lệ Thanh có chiều dài hơn 52 km, kết nối trực tiếp với cao tốc Quy Nhơn – Pleiku và kéo dài tới cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Dự án được thiết kế với quy mô 4 làn xe, tốc độ 100 km/h, tổng mức đầu tư khoảng 12.468 tỷ đồng.

Nếu được triển khai, tuyến đường được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường kết nối khu vực Tây Nguyên với hành lang kinh tế Đông – Tây, đồng thời mở ra không gian phát triển mới cho khu vực biên giới.

Tuy nhiên, bài toán tài chính vẫn là thách thức lớn nhất đối với dự án. Theo doanh nghiệp, lưu lượng giao thông tại khu vực hiện còn hạn chế, khiến khả năng hoàn vốn thấp nếu chỉ dựa vào thu phí. Trước thực tế này, phương án được đề xuất là Nhà nước hỗ trợ tới 70% tổng vốn đầu tư, phần còn lại do nhà đầu tư thu xếp.

Đáng chú ý, trước đó Đức Long Gia Lai cũng từng đề xuất đầu tư tuyến cao tốc Pleiku – Buôn Ma Thuột – Gia Nghĩa với tổng mức đầu tư gần 77.000 tỷ đồng theo hình thức PPP. Trong đó, nhà đầu tư dự kiến huy động khoảng 30% vốn, còn lại 70% từ ngân sách Nhà nước do điều kiện kinh tế khu vực Tây Nguyên còn nhiều hạn chế, khả năng thu hồi vốn chưa cao.

Theo đề xuất, tuyến cao tốc này có chiều dài khoảng 257 km, đi qua ba địa phương gồm Gia Lai (gần 57 km), Đắk Lắk (hơn 125 km) và Lâm Đồng (gần 75 km). Giai đoạn 1 dự kiến đầu tư theo quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, nền đường rộng 24,75 m, tốc độ thiết kế 100 km/h.

Về doanh nghiệp, Đức Long Gia Lai được thành lập năm 2007, có trụ sở tại số 90 Lê Duẩn, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai. Đây là doanh nghiệp hoạt động đa ngành, trải rộng từ bất động sản, chế biến gỗ đến năng lượng và linh kiện điện tử. Giai đoạn 2016 – 2018 được xem là thời kỳ tăng trưởng mạnh, khi doanh thu hàng năm đạt từ 2.000 – 3.000 tỷ đồng.

Tuy vậy, từ năm 2020 đến nay, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp suy giảm do áp lực nợ vay lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận. Công ty nhiều lần bị đơn vị kiểm toán lưu ý về khả năng hoạt động liên tục, trong khi cổ phiếu cũng bị Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đưa vào diện cảnh báo.

Đáng lưu ý, việc đề xuất tham gia các dự án hạ tầng quy mô lớn diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp đang gánh khoản lỗ lũy kế hơn 2.456 tỷ đồng và tổng nợ phải trả lên tới 3.473 tỷ đồng (tính đến ngày 30/9/2025). Đây cũng là những yếu tố khiến kiểm toán viên đưa ra các ý kiến nhấn mạnh liên quan đến khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp.

Dù vậy, phía doanh nghiệp cho biết đang triển khai lộ trình tái cấu trúc tài chính, xử lý nợ xấu và xây dựng chiến lược kinh doanh theo hướng thực tiễn, minh bạch hơn. Lãnh đạo doanh nghiệp nhận định năm 2026 sẽ là giai đoạn “bản lề”, tạo nền tảng để từng bước tháo gỡ các khó khăn tồn tại, hướng tới phục hồi và tăng trưởng trở lại.



