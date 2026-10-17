Sau dự án mang về hơn 25 tỷ USD, DN Malaysia ngỏ lời cung cấp "vàng lỏng", chuyển giao công nghệ cho Việt Nam

Ngày 16/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Tengku Muhammad Taufik, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Malaysia (Petronas) nhân dịp đoàn công tác của Petronas thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại cuộc gặp, ông Tengku Muhammad Taufik, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Petronas, cho biết tập đoàn muốn phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và các doanh nghiệp trong nước phát triển cơ sở hạ tầng LNG (được mệnh danh là "vàng lỏng").

Tập đoàn của Malaysia muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp LNG theo hợp đồng dài hạn. Đồng thời, doanh nghiệp này cũng quan tâm hợp tác về điện gió, hydrogen, thu hồi và lưu trữ carbon, chuyển giao công nghệ.

Theo Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Petronas, các hoạt động hợp tác hướng tới bảo đảm an ninh năng lượng với giá thành phù hợp, đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh tế của hai nước. Ngoài ra, Petronas mong muốn thúc đẩy dự án lưới điện liên kết Việt Nam - Malaysia - Singapore.

Chính phủ ủng hộ Petronas nghiên cứu mở rộng đầu tư tại Việt Nam

Thủ tướng đánh giá cao Petronas và Petrovietnam đã xây dựng mối quan hệ hợp tác bền chặt và lâu dài hơn 30 năm qua. Ảnh: VGP

Thủ tướng cho biết, Việt Nam đang tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện các quy định liên quan đến lĩnh vực dầu khí, điện lực, đầu tư, đất đai…, cũng như điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, cắt giảm mạnh mẽ thủ tục, quy trình để tạo thuận lợi hơn nữa cho hợp tác triển khai các dự án điện, năng lượng, qua đó đáp ứng nhu cầu điện rất lớn phục vụ tăng trưởng kinh tế.

Thủ tướng cũng đánh giá cao vai trò điều phối của Petronas và sự tham gia tích cực của PTSC - đơn vị thành viên của Petrovietnam trong Dự án lưới điện liên kết Việt Nam - Malaysia - Singapore (VMS). Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam ủng hộ dự án như một biểu tượng của hợp tác kết nối năng lượng khu vực, góp phần hiện thực hóa Tầm nhìn Lưới điện ASEAN.

Đặc biệt, Thủ tướng khẳng định Chính phủ ủng hộ việc Petronas tiếp tục nghiên cứu, mở rộng hoạt động đầu tư và ký kết các hợp đồng dầu khí mới đối với các lô mở trong thềm lục địa Việt Nam trên nguyên tắc bảo đảm hiệu quả đầu tư và hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan, giữa Nhà nước, doanh nghiệp và nhà đầu tư, tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam và luật pháp quốc tế.

Ngoài ra, Thủ tướng chúc mừng PETRONAS và Petrovietnam vừa ký kết Thỏa thuận Liên minh Chiến lược (SAA), nâng tầm quan hệ hợp tác giữa hai tập đoàn từ hợp tác theo từng dự án lên liên minh chiến lược trên toàn chuỗi giá trị năng lượng, góp phần cụ thể hóa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Malaysia.

Thủ tướng đề nghị hai bên sớm đưa cơ chế điều phối chung vào hoạt động, cụ thể hóa Thỏa thuận bằng các dự án, chương trình hợp tác thực chất, hiệu quả.

Theo Thủ tướng, Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các dự án được triển khai phù hợp với quy hoạch và quy định pháp luật Việt Nam. Thủ tướng chỉ đạo các bộ, cơ quan tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong triển khai các dự án.

Dự án đặc biệt thành công với tổng doanh thu hơn 25 tỷ USD

Thủ tướng chứng kiến trao Thỏa thuận Liên minh Chiến lược (SAA) giữa Petronas và Petrovietnam. Ảnh: VGP

Petronas được thành lập năm 1974, là tập đoàn dầu khí quốc gia thuộc sở hữu Nhà nước Malaysia. Tập đoàn hoạt động từ thăm dò, khai thác đến chế biến, hóa dầu, kinh doanh khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và phát triển năng lượng mới.

Trên thực tế, Petronas và Petrovietnam đã có quan hệ hợp tác trên 30 năm, thông qua những nỗ lực chung nhằm hỗ trợ các ưu tiên về an ninh năng lượng, phát triển bền vững và phát triển kinh tế của Việt Nam nói riêng, cũng như toàn khu vực châu Á nói chung.

Trong đó, một trong những dấu mốc quan trọng là hợp đồng chia sản phẩm dầu khí Lô PM3-CAA tại khu vực chồng lấn giữa Việt Nam và Malaysia, được ký lần đầu vào ngày 16/2/1989.

Theo Thủ tướng, đây là một trong những dự án đặc biệt thành công, với sản lượng khai thác cộng dồn đạt 250 triệu thùng dầu và 43 tỷ m3 khí, tổng doanh thu hơn 25 tỷ USD. Dự án hiện đang giữ vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực Tây Nam Bộ.