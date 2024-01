Sau GEX, ROS, FLC, NVL, DIG, HPX, Chứng khoán Việt Nam vừa xuất hiện thêm một cổ phiếu khớp lệnh trên 100 triệu đơn vị/phiên

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa khép lại tháng 1/2024 bằng một phiên bất ngờ giảm mạnh hơn 15 điểm. Cổ phiếu ngân hàng bị tập trung bán mạnh, trong đó tâm điểm là SHB với khối lượng giao dịch lên đến hơn 127 triệu đơn vị, tương đương 3,5% tổng lượng cổ phiếu lưu hành. Trong đó, khối lượng khớp lệnh 124,7 triệu đơn vị, kỷ lục kể từ khi nhà băng này lên sàn năm 2009. Giá trị giao dịch tương ứng 1.510 tỷ đồng.

Với kỷ lục vừa xác lập, SHB trở thành cổ phiếu thứ 7 trên thị trường chứng khoán Việt Nam có khối lượng khớp lệnh trên 100 triệu đơn vị/phiên, sau GEX, ROS, FLC, NVL, DIG, HPX. Trong quá khứ, những phiên có cổ phiếu khớp lệnh "khủng" hơn 100 triệu đơn vị không xuất hiện nhiều. FLC là cổ phiếu duy nhất làm được điều này nhiều hơn một lần, các phiên giao dịch đều diễn ra trong năm 2022 đầy biến động.

Với lực bán rất mạnh, SHB có thời điểm đã gần chạm giá sàn trước khi kết thúc phiên với mức giảm 5,69% xuống 11.600 đồng/cp. Vốn hóa thị trường cũng theo đó "bốc hơi" hơn 2.500 tỷ, còn gần 42.000 tỷ đồng. Dù vậy, con số này vẫn cao hơn khoảng 7% so với thời điểm khởi đầu năm 2024.

SHB niêm yết cổ phiếu trên sàn HNX vào ngày 20/9/2009, là ngân hàng thứ 3 niêm yết trên thị trường chứng khoán, sau Sacombank (12/7/2006) và ACB (21/11/2006). Đến ngày 11/10/2021, ngân hàng chính thức chuyển niêm yết sang HoSE. SHB từng là cổ phiếu giá trị nhất sàn HNX với vốn hóa có thời điểm lên đến 70.000 tỷ đồng tuy nhiên con số này hiện chỉ còn khoảng 2/3.

Về tình hình kinh doanh quý 4/2023, SHB ghi nhận lãi trước thuế 735 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 579 tỷ đồng, tăng 15,4% so với cùng kỳ. Lũy kế cả năm, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 9.244 tỷ đồng, giảm 4,6%, lợi nhuận sau thuế ở mức 7.470 tỷ đồng và không hoàn thành kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao (hơn 10.600 tỷ đồng). Lợi nhuận giảm chủ yếu do chi phí dự phòng cả năm tăng hơn 40% lên hơn 7.411 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của SHB ở mức 630.400 tỷ đồng, tăng 14,4% so với đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng ghi nhận số dư 438.500 tỷ đồng, tăng 13,7%. Số dư nợ xấu của ngân hàng ở mức 12.483 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm nhưng đã giảm so với kết quả 13.484 tỷ đồng vào cuối quý 3. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,85%, tương đương với đầu năm.