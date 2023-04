Sau giai đoạn tăng đột biến, giá chung cư bắt đầu có dấu hiệu giảm

Giá chung cư hạ nhiệt

Khảo sát thực tế cho thấy, nếu năm thời điểm năm 2022, với tài chính 1,8 tỷ đồng, người mua khó lựa chọn căn hộ tại chung cư Gemek 1 (An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội) cho căn hộ diện tích hơn 60m2. Thì đến thời điểm hiện tại, môi giới đã bắt đầu chào bán một số căn hộ với tầm giá 1,6-1,65 tỷ đồng.

Giá chung cư đã bắt đầu hạ nhiệt.

Tại chung cư Gemek 2, mức giá chào trên diễn đàn cư dân cũng bắt đầu hạ nhiệt, trung bình từ 100-250 triệu đồng/căn.

Tương tự tại khu Sudico Mỹ Đình, tháng 6/2022, giá chung cư đã qua sử dụng dao động từ 29 triệu đồng-30 triệu đồng/m2 tăng mạnh tới 36-38 triệu đồng/m2 vào tháng 9/2022. Nhưng đến nay, giá chung cư tại đây đã bắt đầu hạ nhiệt.

Tương tự, tại khu đô thị Vinhomes Smart City, dù ghi nhận tốc độ tăng giá chậm, chỉ chênh 100-200 triệu đồng giai đoạn nửa cuối năm 2022 thì đến hiện tại, người mua có thể đàm phán được mức giá tốt, tương đương tầm giá giai đoạn đầu năm 2022.

Theo thống kê của đơn vị nghiên cứu thị trường địa ốc, trong quý I/2023, phân khúc căn hộ chung cư, phân khúc chung cư cao cấp bị ảnh hưởng mạnh nhất về cả giá bán và mức độ quan tâm. Mức độ quan tâm giảm ở tất cả các quận nội thành trung tâm như Nam Từ Liêm giảm 9%, Hà Đông giảm 8%, Cầu Giấy giảm 12%, Hoàng Mai giảm 10%, Thanh Xuân giảm 13%, Bắc Từ Liêm 13%, Đống Đa giảm 30%, Hai Bà Trưng giảm 11%, Tây Hồ giảm 14%, Long Biên giảm 4%, Gia Lâm giảm 13%, Ba Đình giảm 15%. Về giá bán, so với cùng kì năm ngoái, giá bán căn hộ cao cấp giảm 10%, trong khi đó căn hộ trung cấp và bình dân lần lượt tăng 4% và 3%.

Đơn vị này cũng ghi nhận, nguồn cung chung cư mới cũng tập trung nhiều ở phân khúc trung cấp, giá rẻ và ở các dự án ngoài trung tâm. Một số dự án có nguồn hàng sơ cấp mở bán trong quý 1/2023 có thể kể đến là NHS Trung Văn với mức giá 18-20 triệu đồng/m2, The Melody Residence có giá bán từ 40-50 triệu đồng/m2, Moonlight I – An Lạc Green Symphony có giá bán từ 45-50 triệu đồng/m2, Imperia River View có giá bán 43 – 45 triệu đồng/m2, The Zurich có giá 50 – 60 triệu đồng/m2, Masteri West Heights có giá bán 60 – 80 triệu đồng/m2.

Người mua vẫn chuộng căn hộ thứ cấp

Ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc Bộ phận Phát triển Nhà ở CBRE nhận định, nhiều năm trước, những dự án lớn của chủ đầu tư khi triển khai mở bán ra thị trường có chất lượng tốt, pháp lý đầy đủ luôn nhận được sự hấp thụ tốt. Tuy nhiên trong hai năm trở lại đây, việc một số dự án của chủ đầu tư vướng vào yếu tố pháp lý, chậm tiến độ khiến cho nhà đầu tư e ngại.

Theo ông Kiệt, đến thời điểm hiện tại, khách hàng sẽ cân nhắc nhiều hơn, họ sẽ ưu tiên lựa chọn những dự án sản phẩm: Thứ nhất, có pháp lý tốt; thứ hai có mức giá phù hợp; thứ ba là những sản phẩm có phương thức hỗ trợ liên quan đến tài chính bao gồm những hỗ trợ về phía ngân hàng như: vấn đề vay, vấn đề ân hạn lãi gốc... Kèm theo đó là việc chủ đầu tư cũng có những chính sách liên quan đến câu chuyện thanh toán làm giảm hoặc giãn tiến độ thanh toán tốt nhất để khả năng tiếp cận của khách hàng với sản phẩm dễ dàng hơn.

“Năm 2023, nhu cầu mua ở thực sẽ là xu hướng chính giữa bối cảnh lãi suất tăng cao và khả năng vay từ các ngân hàng còn chưa dễ dàng. Đặc biệt, khách hàng có nhu cầu mua ở thực nếu họ có sẵn tiền mặt thì câu chuyện mua sẽ rất nhanh với nhiều sự lựa chọn: mua từ thị trường sơ cấp và mua ở trên thị trường thứ cấp”, ông Kiệt nói thêm.

Cũng theo ông Kiệt, mức giá trên thị trường thứ cấp đang tốt hơn rất nhiều so với giai đoạn trước đây, pháp lý sẵn sàng và sản phẩm đã có sẵn. Người mua có thể chấp nhận mua căn hộ mức giá cao hơn ở một dự án đã hoàn thành; hoặc chọn được sản phẩm từ người thứ cấp có nhu cầu bán thấp hơn hoặc bằng giá gốc để lấy dòng tiền... “Tóm lại, nếu người mua ở thực có tiền mặt thì việc mua chung cư để ở là câu chuyện rất dễ dàng trong thời gian tới”.