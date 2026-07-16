Sau khi cựu lãnh đạo bị khởi tố, một công ty điều chỉnh lợi nhuận từ lãi 111 tỷ thành lỗ 1.450 tỷ đồng, cổ phiếu bị hủy niêm yết

Lợi nhuận sau thuế từ sau kiểm toán từ lãi 111 tỷ thành lỗ 1.450 tỷ

Gần đây, СТСP Tập đoàn Xây dựng Tracodi (mã CK: TCD) đã công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, BCTC soát xét bán niên

2025 và BCTC kiểm toán năm 2025, báo cáo thường niên năm 2024 và năm 2025 sau một thời gian xin tạm hoãn công bố.

Đáng chú ý, theo báo cáo kiểm toán mới công bố, ﻿năm 2024, TCD lỗ sau thuế hợp nhất hơn 1.450 tỷ đồng, trong khi theo báo cáo chưa kiểm toán, năm 2024, TCD lãi hơn 111 tỷ đồng.

TCD giải trình ﻿nguyên nhân của việc lợi nhuận sau thuế từ lãi sang lỗ là do công ty thực hiện trích lập bổ sung khoản Dự phòng nợ phải thu khó đòi tại công ty mẹ và các đơn vị thành viên (1.008 tỷ đồng).

Sau kiểm toán, tổng số dư dự phòng hợp nhất được yêu cầu điều chỉnh tăng mạnh, đẩy tổng chi phí quản lý doanh nghiệp lên mức 1.130 tỷ đồng (báo cáo tự lập là 128 tỷ đồng).

Sau kiểm toán, các công ty liên doanh, liên kết cũng phải điều chỉnh kết quả kinh doanh (chủ yếu tăng chi phí dự phòng rủi ro), dẫn đến việc công ty phải ghi nhận phần lỗ được chia tăng thêm so với số liệu tự lập. Tổng mức lỗ từ công ty liên kết trên báo cáo kiểm toán ghi nhận là 436,5 tỷ đồng (trong khi số tự lập ghi nhận lãi 16,9 tỷ đồng).﻿

Ngoài ra, việc điều chỉnh lại kết quả kinh doanh trước thuế kéo theo việc công ty phải điều chỉnh giảm tài sản thuế thu nhập hoàn lại, ghi nhận bổ sung vào chi phí thuế TNDN hoãn lại số tiền 112,5 tỷ đồng.﻿

Sang năm 2025, TCD ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.086 tỷ đồng, giảm 6% so với năm 2024. TCD lỗ sau thuế 356 tỷ đồng, lỗ liên tiếp 2 năm. Công ty lỗ lũy kế tại ngày 31/12/2025 là 1.882 tỷ đồng.

Tổng tài sản tại cuối năm 2025 hơn 7.500 tỷ đồng, nợ phải trả 5.655 tỷ đồng và VCSH hơn 1.848 tỷ đồng.﻿

Hoạt động kinh doanh của Tracodi và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Bamboo Capital gặp khó khăn sau khi cơ quan chức năng công bố quyết định khởi tố ông Nguyễn Hồ Nam - cựu Chủ tịch Bamboo Capital; và bà Huỳnh Thị Kim Tuyến, cựu Phó Chủ tịch HĐQT Tracodi vào hồi cuối tháng 2/2025.﻿

Ông Nguyễn Hồ Nam

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) đã có văn bản gửi Bamboo Capital và Tracodi về việc hủy niêm yết bắt buộc cổ phiếu BCG và TCD.

Theo HOSE, Bamboo Capital vẫn chưa công bố hàng loạt báo cáo tài chính, gồm báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, năm 2025, báo cáo soát xét bán niên năm 2025, các báo cáo tài chính quý trong năm 2025 và báo cáo tài chính quý 1.26, bao gồm cả báo cáo riêng và hợp nhất.

Tracodi đã công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và 2025, nhưng Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C từ chối đưa ra ý kiến đối với các báo cáo này.

Theo quy định, cổ phiếu của công ty đại chúng bị hủy niêm yết bắt buộc trong trường hợp tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm gần nhất của tổ chức niêm yết.

Kiểm toán viên từ chối đưa ra ý kiến﻿

Đơn vị thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính cho TCD là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C. Kiểm toán viên đã từ chối đưa ra ý kiến kiểm toán về Báo cáo tài chính của TCD.

Cụ thể cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến, kiểm toán viên chưa thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để đánh giá khả năng thu hồi của các khoản đầu tư và công nợ sau:

- Khoản đầu tư vào trái phiếu HISCH2124001 do CTCP Đầu tư và Dịch vụ Helios phát hành với giá trị ghi sổ tại ngày 31/12/2025 và tại ngày 31/12/2024 là 100 tỷ.

- Khoản đầu tư vào Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Năng lượng Thành Nguyên (công ty liên kết) với giá trị theo phương pháp vốn chủ sở hữu và giá gốc tại ngày 31/12/2025 lần lượt là 94 tỷ đồng và 117,6 tỷ đồng.

- Một số khoản phải thu khác liên quan đến các khoản góp vốn theo hợp đồng hợp tác kinh doanh, lãi phải thu BCC đang được trình bày tại chỉ tiêu "Phải thu ngắn hạn khác" và "Phải thu dài hạn khác" với giá trị ghi sổ tại ngày 31/12/2025 lần lượt là 558 tỷ và 480,5 tỷ.

Với các tài liệu và thông tin hiện có, kiểm toán viên không thể đánh giá và xác định được: liệu các khoản đầu tư có bị tổn thất hay không; khả năng thu hồi của các khoản vốn góp và lãi phải thu liên quan đến BCC; và số dự phòng tổn thất đầu tư tài chính và dự phòng phải thu khó đòi cần trích lập (nếu có).

Tại ngày 31/12/2025, Tập đòan đang theo dõi các khoản tạm ứng tiền cho nhà thầu theo các hợp đồng thi công phát sinh lâu ngày và chưa được nghiệm thu khối lượng với tổng giá trị ghi sổ là 2.411 tỷ đồng. Kiểm toán viên chưa thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để xác định bản chất kinh tế của các giao dịch này và đánh giá khả năng thu hồi cũng như mức độ tổn thất cần ghi nhận (nếu có).

Kiểm toán viên cũng chưa thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp về tình trạng thi công các công trình, khả năng thu hồi và giá trị thuần có thể thực hiện được của chi phí thi công dở dang với giá trị ghi sổ tại ngày 31/12/2025 là 666 tỷ đồng.

Ngoài ra, các thông tin kiểm toán viên thu thập được cho thấy chủ đầu tư của các công trình mà Tập đoàn đang thi công đang gặp nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh, do đó, kiểm toán viên không thể xác định được khả năng thanh toán của các chủ đầu tư này đối với khối lượng thi công Tập đoàn đã thực hiện và số dự phòng cần trích lập tương ứng.﻿

Kiểm toán viên cũng chưa thu thập được các thư xác nhận liên quan đến một số khoản công nợ tại ngày 31/12/2025 và tại ngày 31/12/2024. Các thủ tục thay thế cũng không cung cấp cho kiểm toán viên đầy đủ bằng chứng thích hợp liên quan đến tính hiện hữu và tính chính xác của các khoản công nợ này.

Hoạt động kinh doanh của Tập đoàn phát sinh các giao dịch hợp tác kinh doanh và ứng tiền cho các công ty khác mà kiểm toán viên chưa thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để xác định bản chất mối quan hệ và đánh giá liệu các công ty này có phải là các bên liên quan chưa được nhận diện và công bố theo yêu cầu của Chuẩn mực Kế toán Việt Nam hay không. ﻿

Ngoài ra, tình hình hoạt động doanh của Tập đoàn đang gặp nhiều khó khăn: tổng số lỗ lũy kế tại ngày 31/12/2025 lên 1.882 tỷ đồng; một số khoản nợ phải thu đã đến hạn nhưng khó có khả năng thu hồi; và một số khoản nợ vay đã quá hạn thanh toán, bị tổ chức tín dụng chuyển nhóm nợ.

Theo kiểm toán viên, những sự kiện và điều kiện này, cùng với các vấn đề khác nêu trên, cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Tập đoàn. Cổ phiếu TCD bị đình chỉ giao dịch, trái phiếu mã TCDH2227002 bị tạm dừng giao dịch.

Ban Tổng Giám đốc cho rằng Tập đoàn vẫn duy trì hoạt động kinh doanh bình thường và tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ tài chính chủ yếu.

Ban Tổng Giám đốc Công ty đang triển khai các biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính và dòng tiền, bao gồm: thực hiện thoái vốn và thanh lý một số khoản đầu tư, đẩy mạnh công tác thu hồi các khoản công nợ phải thu và làm việc với các tổ chức tín dụng để cơ cấu lại các khoản vay và nhóm nợ hiện hữu.

Ban Tổng Giám đốc Công ty tin rằng các biện pháp nêu trên sẽ tạo nguồn tiền cần thiết để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính đến hạn và duy trì hoạt động kinh doanh của Tập đoàn trong thời gian ít nhất 12 tháng kể từ ngày phát hành Báo cáo tài chính hợp nhất.

Tuy nhiên, kiểm toán viên không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp về khả năng thu hồi của các khoản đầu tư, các khoản phải thu, các khoản trả trước cho người bán và chi phí thi công dở dang.

Do mức độ trọng yếu và tính lan tỏa của các vấn đề này đối với khả năng tạo dòng tiền và khả năng thanh toán của Tập đoàn, kiểm toán viên không thể đánh giá được tính hợp lý của việc Ban Tổng Giám đốc sử dụng giả định hoạt động liên tục làm cơ sở lập và trình bày BCTC hợp nhất năm 2025, cũng như không thể xác định được liệu có cần thiết phải điều chỉnh giá trị và phân loại lại tài sản, nợ phải trả theo giá trị có thể thu hồi hoặc thanh lý hay không. Theo đó, kiểm toán viên không thể đưa ra ý kiến về vấn đề này.﻿