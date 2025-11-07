Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau khi sống ở 3 ngôi nhà, tôi nhận ra: 5 món nội thất tưởng sang mà vô dụng, khiến nhà chật và phí tiền

07-11-2025 - 13:40 PM | Lifestyle

Tôi từng là kiểu người “nghiện decor” – mỗi khi chuyển nhà là lại sắm sửa đủ thứ.

Lần đầu mua nhà, tôi nghĩ càng nhiều nội thất càng thể hiện mình chu đáo, “sống có gu”. Nhưng sau ba lần dọn đi, dọn đến, tôi nhận ra một điều phũ phàng: rất nhiều món nội thất được ca ngợi là “phải có” thực ra chẳng giúp ích gì cho cuộc sống, chỉ khiến nhà chật hơn và ví tiền mỏng đi.

Nếu bạn sắp sửa trang trí nhà, đây là năm món đồ tôi khuyên bạn nên cân nhắc kỹ trước khi rút ví.

1. Bàn cà phê lớn – món đồ khiến phòng khách luôn bừa bộn

Sau khi sống ở 3 ngôi nhà, tôi nhận ra: 5 món nội thất tưởng sang mà vô dụng, khiến nhà chật và phí tiền- Ảnh 1.

Khi vừa dọn về căn hộ đầu tiên, tôi mua ngay một chiếc bàn cà phê mặt kính to, nghĩ rằng nó sẽ làm phòng khách “sang” hơn. Nhưng thực tế, nó nhanh chóng biến thành bãi tập kết đồ lặt vặt: điều khiển, tạp chí, ly nước, đồ chơi, thậm chí cả hộp ship hàng.

Không những vậy, bàn lớn chiếm kha khá diện tích, khiến phòng khách nhỏ lại và robot hút bụi thường xuyên bị kẹt. Giờ đây, tôi chỉ dùng bàn nhỏ gọn, nhẹ, có thể di chuyển hoặc gấp gọn. Khi cần tiếp khách, tôi mang ra; khi xong, đẩy vào góc. Không gian trông thoáng hẳn.

2. Tủ phụ – tưởng tiện mà hóa ra “bẫy chứa đồ vô dụng”

Sau khi sống ở 3 ngôi nhà, tôi nhận ra: 5 món nội thất tưởng sang mà vô dụng, khiến nhà chật và phí tiền- Ảnh 2.

Tủ phụ từng là món đồ tôi rất tự hào – nhìn sang, đựng được nhiều thứ, lại có cảm giác “nhà giàu”.

Nhưng sau vài năm, tôi phát hiện ra nửa số ngăn trống, nửa còn lại chứa toàn đồ hết hạn hoặc chẳng dùng đến.

Lần chuyển nhà thứ hai, tôi mạnh dạn loại bỏ nó và thay bằng tủ treo tường có kệ mở. Kết quả: đồ đạc gọn hơn, dễ lấy, ít bụi, và tôi không còn cảnh phải lau từng ngăn tủ mốc meo vì bỏ quên nửa năm.

3. Ngăn kéo trong tủ quần áo – càng nhiều càng lãng phí

Sau khi sống ở 3 ngôi nhà, tôi nhận ra: 5 món nội thất tưởng sang mà vô dụng, khiến nhà chật và phí tiền- Ảnh 3.

Ai mới làm tủ quần áo cũng mắc sai lầm này: nghĩ càng nhiều ngăn kéo càng tiện. Nhưng thực tế, ngăn kéo đắt đỏ mà lại ít dùng. Tôi chỉ mở vài ngăn thường xuyên, còn lại để trống hoặc chứa linh tinh.

Tủ hiện tại của tôi gần như không còn ngăn kéo, chỉ có khu treo đồ + hộp vải rời. Mùa đông treo áo khoác, mùa hè treo áo sơ mi, dễ nhìn – dễ lấy – dễ dọn. Còn tiền làm ngăn kéo? Tôi để dành cho một chiếc máy giặt mới, xứng đáng hơn nhiều.

4. Bàn trang điểm – món đồ ai cũng mua nhưng ít ai dùng

Sau khi sống ở 3 ngôi nhà, tôi nhận ra: 5 món nội thất tưởng sang mà vô dụng, khiến nhà chật và phí tiền- Ảnh 4.

Hầu hết phụ nữ đều nghĩ phải có bàn trang điểm riêng. Tôi cũng vậy. Nhưng sau vài năm, tôi nhận ra: mình toàn trang điểm trong phòng tắm. Ánh sáng tốt hơn, gương to hơn, đồ mỹ phẩm ngay trong tầm tay.

Bàn trang điểm trong phòng ngủ chỉ toàn hộp mỹ phẩm cũ, đồ trang sức lẫn hóa đơn. Giờ đây, tôi thay bằng tủ nhỏ có ngăn kéo và gương treo tường có đèn, vừa gọn gàng vừa đủ chức năng.

5. Kệ trưng bày trên tủ giày – đẹp trong hình, bừa trong thực tế

Sau khi sống ở 3 ngôi nhà, tôi nhận ra: 5 món nội thất tưởng sang mà vô dụng, khiến nhà chật và phí tiền- Ảnh 5.

Thiết kế tủ giày “2 tầng – 1 khoảng trống giữa” nhìn trên Pinterest thì tinh tế, ngoài đời thì… thảm họa.

Khoảng trống đó nhanh chóng biến thành “bãi đỗ đồ linh tinh”: chìa khóa, khẩu trang, tiền lẻ, dao rọc giấy, sạc dự phòng…

Giờ, tôi chọn tủ giày khép kín từ sàn lên trần, vừa chứa được nhiều, vừa sạch bụi. Nếu muốn trưng bày, tôi đặt thêm một kệ nhỏ treo tường riêng – ngăn nắp mà vẫn đẹp.

Bài học sau ba ngôi nhà:

Nhà không phải phòng trưng bày nội thất. Càng ít đồ, bạn càng dễ thở.

Sống tối giản không có nghĩa là sống thiếu. Nó là chọn đúng – bỏ bớt – sống thật. Và sau khi vứt bỏ những món đồ “tưởng cần mà hóa thừa”, tôi mới thấy: không gian thoáng hơn, đầu óc cũng nhẹ nhõm hơn.

Ngôi nhà tuổi hưu khiến ai ghé cũng không muốn rời – sang trọng không vì tiền, mà vì cách sống

Theo Thu Thanh

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải Đà Lạt, đây mới là nơi được báo Hàn khen hết lời, ví như “Thụy Sĩ của Việt Nam”: Tổng thu du lịch 22.000 tỷ đồng, khách Tây mê tít

Không phải Đà Lạt, đây mới là nơi được báo Hàn khen hết lời, ví như “Thụy Sĩ của Việt Nam”: Tổng thu du lịch 22.000 tỷ đồng, khách Tây mê tít Nổi bật

Không ngờ TGĐ Tập đoàn Sơn Hải và Đỗ Hà lại xuất hiện ở nơi này sau đám cưới

Không ngờ TGĐ Tập đoàn Sơn Hải và Đỗ Hà lại xuất hiện ở nơi này sau đám cưới Nổi bật

Cựu thí sinh Olympia 'đổi đời' từ một email gửi tới VTV

Cựu thí sinh Olympia 'đổi đời' từ một email gửi tới VTV

13:30 , 07/11/2025
MC từng dẫn Olympia là 'thủ khoa của các thủ khoa', con nhà toán học nổi tiếng

MC từng dẫn Olympia là 'thủ khoa của các thủ khoa', con nhà toán học nổi tiếng

13:15 , 07/11/2025
Quá bất công khi mỹ nhân Việt này mãi chưa nổi tiếng: Diễn xuất nâng tầm nhan sắc, thoại câu nào "nức nở" câu đó

Quá bất công khi mỹ nhân Việt này mãi chưa nổi tiếng: Diễn xuất nâng tầm nhan sắc, thoại câu nào "nức nở" câu đó

12:40 , 07/11/2025
Cận cảnh chuyên cơ đưa G-Dragon sang Việt Nam: Sang trọng "đậm mùi tiền", được các tỷ phú và sao hạng S tin dùng!

Cận cảnh chuyên cơ đưa G-Dragon sang Việt Nam: Sang trọng "đậm mùi tiền", được các tỷ phú và sao hạng S tin dùng!

12:36 , 07/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên