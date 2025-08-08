Sau ly hôn, ái nữ tỷ phú bị chồng cũ đại gia đòi lại sính lễ 40 tỷ đồng, đòi cả đôi dép cũ

Mẹ đơn thân lấy chồng đại gia

Tan vỡ trong tình yêu và hôn nhân gia đình là rào cản lớn khiến không ít mẹ đơn thân lựa chọn không đi bước nữa. Đặc biệt lúc đó, trong cuộc sống của họ đã có những đứa con đáng yêu, việc lựa chọn người mới lại càng kĩ càng hơn.

Tuy nhiên, số phận thật trớ trêu với những bà mẹ đơn thân mạnh mẽ, dám bước tiếp nhưng lại liên tiếp đón nhận sự phản bội. Cuộc sống của hot mom nổi tiếng Singapore - Kim Lim cũng nhiều trái ngang như thế, đem đến cho cô và con trai không ít đau khổ.

Theo Phụ nữ Pháp luật, Kim Lim xuất thân là thiên kim tiểu thư của tỷ phú người Singapore - Peter Lim.

Kim Lim là thiên kim tiểu thư của tỷ phú người Singapore - Peter Lim. Ảnh: @kimlimhl/Instagram.

Tháng 2/2017, Kim Lim kết hôn với người chồng đầu tên Kho Bin Kai và sinh con trai đầu lòng, Kyden, vào tháng 7 cùng năm. Đến năm 2020, cặp đôi chia tay vì nhiều khác biệt trong suy nghĩ, Kim Lim là người nuôi con. Nhắc về người chồng đầu, cô cho biết hai người chia tay êm đẹp và vẫn là bạn thân, hỗ trợ lẫn nhau.

Bà mẹ mất một khoảng thời gian dài để vượt qua nỗi đau, chỉ chuyên tâm vào công việc và nuôi dưỡng con trai. Trong khoảng thời gian làm mẹ đơn thân, Kim Lim vẫn quen biết người đàn ông tên Leslie Leow bởi trước đó, cả hai từng là bạn bè.

Cho đến tháng 9/2021, Leow chính thức ngỏ lời cầu hôn với mẹ đơn thân, thậm chí còn mang sính lễ khủng tới nhà cô khi kết hôn vào tháng 2/2022.

Toàn bộ sính lễ ước chừng lên tới 2 triệu Đô-la Singapore (khoảng 40 tỷ đồng) bao gồm 15 thỏi vàng, 8 cặp vòng tay rồng phượng cỡ lớn, 2 dây chuyền vàng, nhẫn và hoa tai bằng vàng đồng, 2 túi Hermès, 1 cặp đồng hồ Rolex và giày, 188 trái táo, 288 chiếc bánh ngọt....

Đám cưới ngập trong vàng của Kim Lim.

Ôm con bước vào cuộc sống hôn nhân với người mới Leow, những tưởng mẹ con Kim Lim sẽ nhận về sự bù đắp xứng đáng. Song mọi thứ ngược lại với hy vọng của con gái tỷ phú Peter Lim khi cô nhận ra người chồng thứ 2 là người dễ cáu giận và không kiểm soát được bản thân dù trước đó anh thường đối xử với cô rất dịu dàng, tinh tế.

"Tôi đã trải qua một quãng thời gian rất khó khăn. Đã có lúc tôi hy vọng rằng tất cả những điều khủng khiếp đã xảy ra chỉ là một cơn ác mộng và khi tôi tỉnh dậy khỏi cơn mê, mọi thứ sẽ lại tốt đẹp", bà mẹ cho biết.

Chỉ sau 2 tháng đi bước nữa, Kim Lim lại quyết định quay về cuộc sống đơn thân nuôi con như trước kia. Lim nói lý do là mọi thứ được quyết định một cách quá vội vàng. Cô mất 8 tháng khủng hoảng vì phải đương đầu với các giấy tờ pháp lý khi ly hôn người chồng thứ hai.

"Trong một thời gian, tôi đã bị lóa mắt bởi những hào quang bên ngoài. Tôi chỉ có thể tự trách mình vì chưa tìm hiểu kỹ về một người và quyết định mọi thứ quá vội vàng. Bây giờ tôi nghĩ điều quan trọng hơn là yêu thương gia đình và bản thân mình", cô cho biết.

Tuy nhiên có lẽ đó chưa phải là điều tồi tệ đối với Kim Lim khi chồng cũ thứ 2 còn thẳng thắn đòi lại cô tất cả những món quà giá trị mà anh từng tặng cho cô, thậm chí là cả sính lễ 40 tỷ ban đầu có 15 thỏi vàng và đôi dép hơn 2 triệu đồng, cặp loa 24 triệu đồng...

Hình ảnh của đứa con thứ hai của Kim Lim được cô chia sẻ. Ảnh: @kimlimhl/Instagram.

Cuộc sống mới của bà mẹ đơn thân

Dù trải qua nhiều biến cố, Kim Lim vẫn mạnh mẽ bước tiếp. Ngày 3/8, Kim Lim đã đăng tải bức ảnh ngắm pháo hoa từ ban công một khách sạn sang trọng ở Singapore. Đây cũng là lần đầu tiên cô chia sẻ hình ảnh của đứa con thứ hai, chào đời vào đầu năm nay. Trước đó vào tháng 8/2024, cô công khai tin mang thai vào dịp sinh nhật tuổi 33, sau nhiều lần làm thụ tinh ống nghiệm. Tuy nhiên, cô không tiết lộ giới tính đứa trẻ và một mình nuôi con.

Trong những hình ảnh cập nhật ít lâu sau đó, Kim Lim gây trầm trồ khi nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn. Ái nữ nhà tỷ phú tích cực trở lại các hoạt động kinh doanh, đi sự kiện và chụp hình tạp chí.

Cô cũng thường xuyên chia sẻ cuộc sống sang chảnh quen thuộc với những chuyến du lịch nước ngoài, tận hưởng các dịch vụ xa xỉ. Bên cạnh đó, Kim Lim dành nhiều thời gian cho gia đình sau những biến cố trong hôn nhân.

Kim Lim gây trầm trồ khi nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn. Ảnh: @kimlimhl/Instagram.

Tạp chí Tri thức cho biết, trong một cuộc phỏng vào cuối năm 2023 với 8Days, Lim được hỏi có dự định hẹn hò trở lại trong thời gian tới. Cô nhanh chóng trả lời rằng bản thân "sợ" khi bước vào mối quan hệ mới, cảm thấy chật vật với yêu đương. "Có lẽ tôi vẫn chưa tìm được đúng người. Tôi không biết có phải vì tôi không có thời gian hay không... Có lẽ điều không hoàn hảo trong tôi chính là chuyện tình cảm", Lim cho hay.