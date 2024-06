Sau năm lỗ kỷ lục, Nova Consumer (NCG) của ông Bùi Thành Nhơn lên kế hoạch doanh thu trên 5.000 tỷ, mục tiêu có lãi trở lại

Ngày 25/6 tới đây, CTCP Tập đoàn Nova Consumer (mã NCG) sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Tài liệu cuộc họp đã được công bố.

Về kế hoạch kinh doanh 2024, Nova Consumer đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 5.056,8 tỷ đồng, tăng 22% và mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 26,35 tỷ đồng. Doanh nghiệp chưa có kế hoạch chia cổ tức cho cổ đông.

Ban lãnh đạo tự tin hoạt động kinh doanh của NCG sẽ tích cực hơn khi nền kinh tế phục hồi tăng trưởng, nhu cầu tiêu dùng nội địa tăng lên. Đồng thời, công ty cũng sẽ có những phương án cắt giảm chi phí từ các mảng kinh doanh không hiệu quả. Công ty sẽ tiếp tục duy trì thị phần trong mảng thuốc thú y, nâng công suất sản xuất của các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, giành thêm thị phần từ các đối thủ cạnh tranh.

Công ty cũng sẽ trình cổ đông thảo luận và thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Tỷ lệ phát hành tối đa là 5% số cổ phần đang lưu hành, giá chào bán do HĐQT phê duyệt theo quy định pháp luật, thời gian chậm nhất đến quý 2/2025.

Đồng thời, sau khi căn cứ tình hình thực tế, Nova Consumer chưa thực hiện phát hành cổ phiếu ESOP đã được thông qua tại nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023. HĐQT trình ĐHĐCĐ năm 2024 hủy thực hiện phương án này.

Nhìn lại năm trước, Nova Consumer đánh giá 2023 chứng kiến những ảnh hưởng nặng nề từ thị trường kinh doanh cũng như biến động thị trường tài chính. Công ty đã phát triển mở rộng hoạt động kinh doanh cốt lõi trong lĩnh vực nông nghiệp, tiếp tục đầu tư nhân rộng mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm một cách hiệu quả với hệ thống trại được đầu tư cơ sở hạ tầng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao.

Tuy nhiên kết quả hoạt động không thực sự khả quan. Nova Consumer ghi nhận doanh thu đạt 4.142 tỷ đồng trong năm 2023, giảm 15% so với cùng kỳ. Cộng thêm chi phí tăng cao, NCG lỗ sau thuế 951 tỷ đồng. Nguyên nhân chính do chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh khi công ty phải trích lập dự phòng toàn bộ 337 tỷ đồng cho khoản phải thu từ Hợp đồng hợp tác kinh doanh. Đây là khoản tiền do CTCP Nova Beverages chuyển cho CTCP Nova Consumer Distribution.

Tính tới cuối năm 2023, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của NCG giảm hơn 1.000 tỷ về 224 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu còn chưa đầy 2.000 tỷ đồng.

Nova Consumer là một trong những trụ cột của NovaGroup của ông Bùi Thành Nhơn, cùng với Novaland, Nova Service và 5 thành viên khác. Hồi tháng 3/2022, doanh nghiệp đã hoàn tất đợt chào bán ra công chúng (IPO) 10,9 triệu cổ phiếu với giá chào bán là 44.000 đồng/cp, thu về gần 480 tỷ đồng.

Cổ phiếu NCG của Nova Consumer chính thức lên giao dịch trên sàn UPCoM từ ngày 9/11/2023 với giá tham chiếu 38.000 đồng/cp. Tính tới phiên 31/5/2024, thị giá NCG đạt 9.300 đồng/cp, "bốc hơi" gần 76% giá trị sau khoảng 7 tháng giao dịch trên sàn chứng khoán.