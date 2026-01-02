Sau nghỉ hưu, đừng ngần ngại mua 3 thứ này, nếu không sẽ sớm hối hận, có tiền cũng khó cứu vãn

Mua bảo hiểm y tế và thực phẩm tốt cho sức khoẻ

Nhà văn Trung Quốc Ma Boyong từng thẳng thắn chia sẻ rằng khi bước vào tuổi trung niên, ông nhận ra xung quanh mình ngày càng có nhiều người đổ bệnh. Có người làm việc vất vả nửa đời, tích lũy được khối tài sản đáng kể, nhưng chỉ một căn bệnh nặng đã khiến toàn bộ thành quả gần như tan biến. Nhìn vào những trải nghiệm của những người xung quanh, nhà văn này khẳng định thở dài: “Sức khỏe giờ là ông chủ lớn nhất của tôi”.

Không ít người lớn tuổi quen “chịu đựng” các bệnh vặt vì ngại tốn tiền đi khám. Có người lại lựa chọn tiết kiệm cực đoan trong việc mua thực phẩm hàng ngày, dẫn đến cơ thể thiếu chất dinh dưỡng và hàng loạt chỉ số sức khỏe xấu đi khi về già.

Ảnh minh hoạ

Trên thực tế, tuổi già an lành không đến từ việc tằn tiện gian khổ, mà từ việc phòng ngừa rủi ro. Một cơ thể khỏe mạnh là yếu tố vô cùng quan trọng quyết định cuộc sống nghỉ hưu. Những khoản chi cho bảo hiểm y tế, khám sức khỏe định kỳ hay chế độ ăn uống hợp lý tưởng như “tốn kém”, nhưng thực chất lại là khoản đầu tư sinh lời cao nhất cho cuộc sống về sau.

Trước tiên, người cao tuổi nên duy trì chế độ ăn uống cân bằng các nhóm chất, đảm bảo cung cấp đủ protein chất lượng cao, ăn ít dầu, muối và đường và duy trì giờ ăn đều đặn. Bên cạnh đó, cần đảm bảo ngủ đủ giấc, khám sức khỏe tổng quát 1-2 lần một năm và tập thể dục thường xuyên.

Mua những "trợ thủ đắc lực" trong cuộc sống

Một sai lầm phổ biến khác với người đã nghỉ hưu là quá tiết kiệm với chính bản thân mình. Nhiều người cao tuổi cho rằng các thiết bị hỗ trợ sinh hoạt hay cải tạo nhà cửa là không cần thiết, cho đến khi tai nạn xảy ra.

Một trường hợp được nhắc đến trong video của blogger Beijing Daming (Trung Quốc) là người đàn ông lớn tuổi sống tiết kiệm cả đời, kiên quyết không sửa nhà hay lắp tay vịn vì cho rằng lãng phí. Cho đến khi ông bị ngã vào ban đêm, gãy xương nặng và phải nằm liệt giường nhiều tháng, con cái buộc phải nghỉ việc luân phiên chăm sóc và thuê người hỗ trợ.

Ảnh minh hoạ

Lúc đó, chi phí y tế, chăm sóc và sự kiệt sức của con cháu đã vượt xa số tiền tiết kiệm được trước đây. Điều khiến ông day dứt nhất không phải là đau đớn thể xác, mà là cảm giác trở thành gánh nặng cho gia đình.

Nằm trên giường bệnh, ông nhớ lại lời khuyên của người hàng xóm mà hối hận: “Khi già đi, đừng lúc nào cũng cố gắng tiết kiệm tiền mà nên mua những thứ hữu ích cho gia đình và chính mình”.

Trước đây, khi thấy hàng xóm sửa sang nhà cửa, thay thế những chiếc bồn cầu cũ bằng loại thông minh và lắp đặt tay vịn khắp nơi, người đàn ông luôn nói họ đang lãng phí tiền bạc. Giờ đây, ông đã hiểu tầm quan trọng của những việc đó.

Tuổi già, điều đáng sợ nhất với mọi người không phải là ít tiền bạc mà là mất khả năng tự chăm sóc bản thân. Những “trợ thủ cuộc sống” như tay vịn, thảm chống trơn, đèn cảm biến, đồng hồ thông minh hay thiết bị gọi khẩn cấp… không phải là xa xỉ mà là công cụ giúp người cao tuổi giữ được sự an toàn, độc lập và bình yên.

Mua “tài sản tinh thần”, đầu tư cho sở thích cá nhân

Nhiều người sau khi nghỉ hưu mới nhận ra rằng mình đã dành gần như cả đời cho công việc và gia đình, nhưng lại không xây dựng được một đời sống tinh thần cho riêng mình.

Các chuyên gia tâm lý cho biết, ở tuổi già, nỗi buồn không chỉ đến từ bệnh tật mà còn từ cảm giác trống rỗng, cô đơn và mất mục tiêu sống. Không ít người vì thiếu niềm vui tinh thần đã rơi vào trầm cảm, hoặc trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo.

Câu chuyện của người đàn ông họ Vương tại Trung Quốc cho thấy một lựa chọn cuộc đời rất khác so với đa số người cao tuổi. Sau khi nghỉ hưu, ông cùng vợ bắt đầu những chuyến du lịch dài ngày bằng ô tô. Suốt hơn hai thập kỷ, họ đi qua nhiều vùng đất, mở rộng trải nghiệm sống. Ở tuổi ngoài 90, dù sức khỏe không còn như trước, hai vợ chồng vẫn duy trì thói quen đi đây đó mỗi năm và giữ được tinh thần lạc quan.

Thực tế cho thấy, đời sống tinh thần ở tuổi già không thể chỉ phụ thuộc vào con cái mà là kết quả của sự chuẩn bị từ sớm: nuôi dưỡng sở thích, mở rộng các mối quan hệ xã hội, học hỏi điều mới. Khi đó, người cao tuổi hoàn toàn chủ động tận hưởng cuộc sống, tâm trí luôn thư thái và sức khoẻ tinh thần, thể chất cũng trở nên tích cực hơn.