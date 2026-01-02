Cảnh báo NÓNG cho những ai thức khuya liên tục trong những ngày đầu năm

Thức khuya trong những ngày đầu năm là thói quen rất phổ biến. Sau thời gian dài làm việc mệt mỏi, mãi mới có kỳ nghỉ dài, nhiều người dễ cho phép bản thân "xả láng" thêm chút nữa: hết một tập phim lại đến một video, lướt điện thoại tới khi đồng hồ điểm sang ngày mới rồi tự nhủ rằng "đầu năm mà, ngủ muộn vài hôm cũng không sao".

Ban đầu, thói quen này có vẻ vô hại. Ai cũng nghĩ rằng chỉ cần qua mấy ngày nghỉ lễ, mọi thứ sẽ tự động trở lại guồng cũ. Tuy nhiên, nếu việc thức khuya liên tục kéo dài sang tuần thứ hai, thứ ba của năm mới, đây không còn là chuyện giờ giấc sinh hoạt nữa, mà đã trở thành dấu hiệu cảnh báo về sự xô lệch trong kỷ luật sống và khả năng quản trị bản thân, thể hiện rõ qua ba khía cạnh dưới đây.

1. Khi não bộ "ghi nhớ" một khởi đầu lỏng lẻo

Về mặt tâm lý học hành vi, não bộ có xu hướng lấy những ngày đầu tiên của một chu kỳ làm mốc để thiết lập nhịp sinh hoạt mới. Việc thức khuya liên tục vào đầu năm vô tình gửi đi một thông điệp rằng các nguyên tắc cũ đã được nới lỏng và việc phá vỡ kỷ luật là điều có thể chấp nhận được.

Khi não quen với việc ngủ muộn, dậy trễ và bắt đầu ngày mới trong trạng thái uể oải, nó sẽ chống lại mọi nỗ lực quay về nề nếp sau đó. Người trong cuộc thường rơi vào cảm giác mệt mỏi kéo dài, thiếu tập trung và luôn có suy nghĩ "chưa vào guồng", dù năm mới đã trôi qua được một thời gian. Một khởi đầu thiếu kỷ luật như vậy khiến việc xây dựng những mục tiêu dài hạn trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

2. Thông điệp ngầm về kỷ luật trong giáo dục gia đình

Trong bối cảnh gia đình, thói quen thức khuya đầu năm của người lớn không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà còn là một "bài học không lời" dành cho con cái. Trẻ em không tiếp thu kỷ luật qua lời nhắc nhở suông, mà thông qua việc quan sát cách người lớn sinh hoạt hằng ngày.

Khi trẻ thấy cả nhà thức khuya, dậy muộn, ăn uống và sinh hoạt không theo giờ giấc cố định, chúng sẽ mặc định rằng năm mới là khoảng thời gian có thể tạm gác lại mọi nguyên tắc. Dần dần, trẻ hình thành tư duy rằng kỷ luật chỉ là thứ linh hoạt, có thể trì hoãn hoặc điều chỉnh theo cảm xúc. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến thái độ học tập, khả năng tự quản lý thời gian và tinh thần trách nhiệm của trẻ khi quay lại trường lớp sau kỳ nghỉ.

3. Sự xói mòn trí tuệ cảm xúc từ nhịp sống đảo lộn

Xét về mặt EQ, việc thức khuya liên tục làm đảo lộn nhịp sinh học, kéo theo sự bất ổn về cảm xúc. Những buổi sáng thiếu ngủ khiến con người dễ cáu gắt, kém kiên nhẫn và phản ứng tiêu cực hơn trong các mối quan hệ gia đình. Không khí đầu năm, lẽ ra là thời điểm để tái tạo năng lượng và tinh thần tích cực, lại dễ trở thành chuỗi ngày uể oải và căng thẳng.

Sự mệt mỏi tích tụ này khiến các tương tác trong gia đình trở nên nặng nề hơn: người lớn dễ nổi nóng, trẻ em dễ bị nhắc nhở, bầu không khí chung thiếu đi sự nhẹ nhàng vốn có của những ngày đầu năm. Về lâu dài, trạng thái cảm xúc tiêu cực này có thể trở thành "nền" cho cả năm, ảnh hưởng đến cách mỗi người đối diện với công việc, học tập và các mối quan hệ xã hội.

Rõ ràng, việc thức khuya liên tục trong những ngày đầu năm không chỉ là câu chuyện ngủ sớm hay muộn. Đó là cách mỗi người lựa chọn bắt đầu một chu kỳ mới: bằng sự buông lỏng hay bằng một nghi thức tái lập trật tự cho cuộc sống. Những ngày đầu năm chính là thời điểm não bộ, cảm xúc và gia đình cùng thiết lập lại nhịp sống chung.

Có lẽ, thay vì kéo dài tâm lý "xả láng" sau Tết, mỗi người nên coi việc đi ngủ đúng giờ ngay từ những ngày đầu năm là một hành động nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn. Chỉ bằng việc tắt đèn sớm hơn, khép lại ngày cũ một cách trọn vẹn, nhiều gia đình có thể bắt đầu năm mới trong trạng thái tỉnh táo hơn, kỷ luật hơn và bình ổn cảm xúc hơn.