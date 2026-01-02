Vì sao nhiều nhà kiêng nấu món canh khoái khẩu này ngày đầu năm? - Đừng chủ quan!

Canh chua là món quen thuộc với nhiều gia đình: dễ nấu, dễ ăn, giải ngấy tốt sau những bữa nhiều đạm. Thế nhưng lạ một điều, không ít nhà lại tránh nấu canh chua trong bữa cơm đầu năm, dù không hề kiêng kỵ quá khắt khe.

Lý do không nằm ở chuyện "xui – hên" đơn thuần, mà đến từ cảm giác ăn uống và quan niệm vía đầu năm đã ăn sâu trong đời sống.

"Chua" trong bữa đầu năm dễ gợi cảm giác thiếu trọn vẹn

Ảnh minh họa

Trong quan niệm dân gian, vị chua thường gắn với những điều chưa đủ đầy: chua xót, chua chát, chua cay. Vì vậy, ngay những ngày đầu năm – thời điểm người ta muốn mọi thứ êm, tròn và dễ trôi – nhiều gia đình tự nhiên tránh các món có vị chua rõ.

Không phải vì sợ xui, mà vì ăn một bát canh chua trong ngày đầu năm dễ tạo cảm giác "không đã". Vị chua kích thích vị giác rất nhanh, nhưng cũng khiến bữa ăn kết thúc nhanh và hơi gắt, nhất là khi bụng còn đói hoặc trời lạnh.

Thời tiết đầu năm không thật sự hợp canh chua

Với miền Bắc, đầu năm thường se lạnh. Những món canh chua như canh me, canh sấu, canh dứa nấu chua ăn rất ngon vào ngày nóng, nhưng trong thời tiết lạnh lại dễ gây lạnh bụng, cồn ruột, nhất là khi ăn lúc tối hoặc sau tiệc rượu.

Vì vậy, nhiều nhà có thói quen chuyển sang canh nóng, vị ngọt hoặc thanh nhẹ trong vài ngày đầu năm để bữa ăn "điềm" hơn, cơ thể cũng ổn định hơn.

Phong thủy bếp núc: đầu năm chuộng vị tròn, tránh vị gắt

Trong phong thủy đời sống, bữa ăn đầu năm thường ưu tiên: vị mặn vừa – ngọt nhẹ, món nấu chậm như kho, hầm, canh ít kích thích, giúp điều hòa khí.

Canh chua lại thuộc nhóm kích vị mạnh, dễ làm bữa ăn bị "bật vị", ăn vui lúc đầu nhưng nhanh mệt. Người xưa gọi đó là khí tán, còn đời sống hiện đại thì gọi đơn giản là ăn xong không thật sự dễ chịu.

Không kiêng tuyệt đối, chỉ là… tránh đúng thời điểm

Ảnh minh họa

Điều quan trọng là: không ai cấm canh chua đầu năm. Nhiều gia đình vẫn nấu, vẫn ăn bình thường. Nhưng với những nhà coi trọng vía bữa cơm đầu năm, họ thường: tránh canh chua trong 1–3 bữa đầu tiên, ưu tiên khi cơ thể đã ổn định, nhịp sinh hoạt vào guồng

Sau đó, canh chua vẫn quay lại mâm cơm như thường, không có chuyện kiêng cả tháng hay cả năm.

Thay canh chua bằng gì cho bữa đầu năm?

Thay vì canh chua, nhiều nhà chọn: canh rau ngót nấu thịt băm, canh cải nấu gừng, canh bí đỏ hầm xương, canh rong biển nấu thịt hoặc trứng...

Những món này ít kích thích, dễ ăn, giúp bữa cơm đầu năm trôi chảy hơn, đúng tinh thần "ăn cho yên bụng, nhẹ đầu".

Người làm việc gì cũng vậy, đầu xuôi thì đuôi lọt.

Bữa cơm đầu năm cũng thế: không cần kiêng kỵ cầu kỳ, chỉ cần chọn món khiến cả nhà ăn xong thấy dễ chịu.

Và với nhiều gia đình, đó là lý do họ tạm gác canh chua lại sau vài bữa đầu năm không vì sợ xui, mà vì muốn mở năm mới bằng vị tròn và êm.