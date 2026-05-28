Sau những kỷ lục mới của du lịch Việt Nam: cuộc chơi đang thuộc về những giá trị khác biệt

Việt Nam bước vào chu kỳ tăng trưởng "vàng" của du lịch

Bức tranh du lịch Việt Nam đang chứng kiến những chuyển dịch ấn tượng, được minh chứng bằng những con số biết nói và sự công nhận từ cộng đồng quốc tế. Theo số liệu của Cục Thống kê, Việt Nam đón hơn 2,03 triệu lượt khách quốc tế trong tháng 4, tăng 122,8% so với cùng kỳ. Tính lũy kế 4 tháng đầu năm, toàn ngành đón 8,8 triệu lượt khách, tăng 14,6% - mức cao nhất của 4 tháng đầu các năm từ trước đến nay và đã hoàn thành 35% kế hoạch năm. Các "thủ phủ" du lịch chiến lược như Đà Nẵng, Phú Quốc, Hội An hay Nha Trang luôn trong tình trạng lấp đầy công suất vào các mùa cao điểm.

Sự bùng nổ này cũng kéo theo một thay đổi đáng chú ý trong tư duy nghỉ dưỡng toàn cầu. Việt Nam không còn chỉ được biết đến như một điểm đến có chi phí hợp lý, mà đang dần trở thành lựa chọn của nhóm du khách tìm kiếm trải nghiệm tinh tế, giàu bản sắc và mang tính cá nhân hóa cao.

Thay vì ưu tiên những mô hình lưu trú đại trà, ngày càng nhiều du khách quốc tế có xu hướng tìm đến các không gian mang dấu ấn riêng – nơi họ có thể cảm nhận văn hóa địa phương, tận hưởng sự riêng tư và sống chậm giữa thiên nhiên. Đây cũng là lý do các mô hình nghỉ dưỡng mang tính nghệ thuật, boutique hay experiential living đang dần trở thành xu hướng nổi bật tại nhiều thành phố biển của Việt Nam.

Khi trải nghiệm trở thành "thước đo xa xỉ" mới

Một nghiên cứu của ngành hospitality cho thấy có tới 70% du khách sẵn sàng trả mức giá cao hơn để đổi lấy trải nghiệm giàu cảm xúc và mang tính cá nhân hóa. Điều đó lý giải vì sao các mô hình lưu trú mang tính nghệ thuật, boutique hay wellness retreat đang ngày càng được ưa chuộng trên thế giới.

Bởi sau cùng, điều khiến một nơi nghỉ dưỡng trở nên đáng nhớ không còn nằm ở số lượng tiện ích hay độ hào nhoáng bề mặt, mà nằm ở cảm giác nó mang lại cho con người.

Đó có thể là cảm giác được thức dậy trước biển trong một không gian đầy tính nghệ thuật. Là những khoảng lặng riêng tư giữa trung tâm thành phố du lịch sôi động. Là nơi con người có thể tạm rời khỏi nhịp sống số hóa để thật sự nghỉ ngơi, đọc một cuốn sách, đi dạo giữa thiên nhiên hay đơn giản là tìm lại sự cân bằng sau guồng quay áp lực thường nhật.

Trong bối cảnh đó, những dự án có khả năng tạo ra trải nghiệm sống giàu cảm xúc, giàu bản sắc sẽ không chỉ có lợi thế khai thác lưu trú, mà còn sở hữu giá trị bền vững theo thời gian – khi nhu cầu nghỉ dưỡng của thế hệ khách hàng mới ngày càng đặt nặng yếu tố tinh thần.

Anh Nguyen Oceanfront Horizon và hướng đi khác biệt giữa trung tâm Nha Trang

Đón đầu làn sóng dịch chuyển ấy, Anh Nguyen Oceanfront Horizon (Khu Biệt thự biển và Dịch vụ du lịch Anh Nguyễn – Nha Trang) lựa chọn cho mình một hướng đi rất khác tại trung tâm thành phố biển Nha Trang.

Tọa lạc trên mặt đường Trần Phú – cung đường ven biển đắt giá bậc nhất thành phố, lưng tựa núi Cảnh Long và hướng trọn tầm nhìn ra vịnh Nha Trang, dự án không chạy theo mô hình siêu cao tầng đại trà vốn đã trở nên quen thuộc tại nhiều đô thị biển. Thay vào đó, Anh Nguyen Oceanfront Horizon được phát triển giới hạn chỉ 10 tầng như một tuyên ngôn về sự riêng tư và tính chọn lọc.

Phối cảnh dự án Anh Nguyen Oceanfront Horizon Nha Trang

Kiến trúc công trình lấy cảm hứng từ chuyển động mềm mại của sóng biển, tạo nên hình khối hữu cơ giàu tính nghệ thuật thay vì cảm giác vuông vức, nặng tính bê tông thường thấy. Nhưng điều tạo nên khác biệt lớn hơn nằm ở triết lý phát triển mà dự án theo đuổi.

Tại đây, "Art Apartment" không được hiểu như một phong cách trang trí hay sự phô diễn hình thức. Nghệ thuật hiện diện trong chính trải nghiệm sống – nơi mọi không gian đều được tạo ra để con người cảm thấy thư giãn hơn, chậm lại hơn và kết nối sâu hơn với chính mình.

Từ sảnh đón, đường sách, khu đọc sách riêng cho đến những khoảng xanh đan cài theo chiều đứng, mọi chi tiết đều hướng đến việc tái tạo trạng thái cân bằng giữa con người với thiên nhiên và cảm xúc nội tại. Đó cũng là nơi sự xa xỉ được định nghĩa theo một cách khác: không phải bởi sự ồn ào của vật chất, mà bằng đặc quyền được thật sự nghỉ ngơi.

Giữa tầng không hướng trọn vịnh biển, cư dân có thể sải bước bên Sky Galaxy Pool dài 102m ứng dụng công nghệ điện phân muối, chiêm ngưỡng thác nước tràn cao bậc nhất Nha Trang hay thả mình giữa "rừng sinh thái thẳng đứng" độc đáo – nơi thiên nhiên trở thành một phần của trải nghiệm sống hàng ngày.

Tầm nhìn panorama hướng vịnh từ góc bể bơi Galaxy dài 102m tại Anh Nguyen Oceanfront Horizon

Trong bối cảnh du lịch Việt Nam bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, thị trường sẽ không còn thuộc về những mô hình làm theo số đông hay chỉ cạnh tranh bằng quy mô. Những dự án có khả năng tạo ra giá trị trải nghiệm khác biệt, sở hữu bản sắc riêng và chạm tới nhu cầu sống sâu hơn của con người mới là những tài sản có khả năng giữ giá trị lâu dài.

Và đó cũng là lý do những "không gian biết nói" như Anh Nguyen Oceanfront Horizon đang dần trở thành điểm đến mới của dòng khách hàng đề cao trải nghiệm sống – những người không chỉ tìm kiếm một nơi lưu trú, mà tìm kiếm một phong cách sống phản chiếu chính gu thẩm mỹ và chiều sâu cảm xúc của mình..

