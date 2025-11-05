Sau phiên đấu giá 635 tỉ đồng vụ Vạn Thịnh Phát: Tiền sẽ đi đâu?

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, sau phiên đấu giá khu đất 44 Trần Đình Xu, phường Cầu Ông Lãnh, TP HCM do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP HCM tổ chức, công ty trúng đấu giá tài sản này đã hoàn tất thanh toán số tiền mua tài sản là 635 tỉ đồng.

Một công ty cổ phần trúng đấu giá

Tài sản tại số 44 Trần Đình Xu là một trong số các giao dịch được TAND TP HCM tuyên được giải toả ngăn chặn tại bản án sơ thẩm ngày 11-4-2024 vụ án Trương Mỹ Lan (cựu chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng đồng phạm.

Theo bản án, tài sản này được giao cho bà H.T.A.T. quản lý, xử lý nhằm thu hồi khoản nợ 235 tỉ đồng. Sau khi xử lý xong nghĩa vụ nợ, phần tiền còn lại (nếu có) được TAND TP HCM xác định là của bị cáo Trương Mỹ Lan và phải chuyển về cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) TP HCM để đảm bảo thi hành nghĩa vụ dân sự của bị cáo trong toàn bộ vụ án.

Tài sản này có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất do UBND quận 1 (cũ), TP HCM cấp ngày 14-5-2008.

Hiện trạng khu đất 44 Trần Đình Xu

Thông tin từ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP HCM, tại phiên đấu giá do đơn tổ chức, khu đất này được bán với giá khởi điểm 408,5 tỉ đồng. Một công ty cổ phần đã trúng đấu giá với mức 635 tỉ đồng.



Bảng treo trước khu đất 44 Trần Đình Xu

Sử dụng để khắc phục hậu quả

Như vậy, sau khi trúng đấu giá, số tiền doanh nghiệp mua tài sản trúng đấu giá phải nộp vào tài khoản của THADS TP HCM. Tài sản sẽ được bàn giao cho doanh nghiệp theo quy định, đồng thời các đơn vị chức năng sẽ hoàn tất thủ tục sang tên quyền sử dụng đất.

Cũng theo bản án sơ thẩm ngày 11-4-2024, các tài sản và khoản tiền được HĐXX xác định nhằm bảo đảm thi hành nghĩa vụ cho bị cáo Trương Mỹ Lan sẽ được sử dụng để khắc phục hậu quả trong toàn bộ vụ án, bao gồm vụ án hiện tại và các giai đoạn xét xử tiếp theo. Trong đó, việc thi hành án sẽ ưu tiên chi trả cho các bị hại liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua phát hành trái phiếu.

Trước đó, THADS TP HCM đã thực hiện nhiều đợt chi trả cho hơn 42.000 trái chủ. Cụ thể, từ tháng 6 đến cuối tháng 9 vừa qua, THADS TP HCM đã chi trả được 29,5152% trên tổng số tiền phải bồi thường trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm, tương ứng hơn 8.700 tỉ đồng.