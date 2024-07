Sâu sắc như Midu: Mặc đúng chiếc váy gặp Minh Đạt trên du thuyền vào đêm đầu tiên thành vợ chồng

Kể từ khi công khai đến lúc đã chính thức về chung một nhà, chuyện tình yêu của Midu và Minh Đạt vẫn được cư dân mạng quan tâm. Tuy nhiên chỉ đến khi đám cưới, cặp đôi mới tiết lộ lần gặp nhau đầu tiên trên du thuyền từ 3 năm trước. Cũng chính từ đây, khoảnh khắc định mệnh đó của cặp đôi cũng được “đào lại”.

Đặc biệt, netizen tinh mắt còn soi ra chi tiết nàng dâu hào môn dùng lại váy cũ trong ngày cưới. Theo đó, chiếc váy được Midu mặc ở tiệc after party đám cưới ngày 29/6 vừa qua chính là váy mà cô mặc trong ngày đầu tiên gặp Minh Đạt vào tháng 12/2021. Tức là gần 3 năm qua, Midu vẫn giữ chiếc váy đó để mặc trong ngày trọng đại.

Chiếc váy mà Midu mặc 3 năm trước trong cuộc gặp định mệnh với Minh Đạt trên du thuyền

... Cũng chính là chiếc váy mà Midu mặc trong tiệc sau đám cưới

Phía dưới phát hiện này, cư dân mạng để lại nhiều bình luận xuýt xoa, ngưỡng mộ tình cảm của cặp đôi. Nhiều người cũng cho rằng Midu thể hiện sự trân trọng với thiếu gia Minh Đạt và tình cảm dành chồng qua chi tiết này.

“Tủ đồ cỡ Midu mà chị vẫn giữ bộ váy đó mấy năm trời biết trân trọng người ta thế nào rồi. Ngưỡng mộ cặp này quá!”, “Đêm định mệnh du thuyền với đêm tân hôn chiếc váy giống nhau như đúc”, “Tinh tế, trân trọng nhau thực sự luôn đó!”, “Tui thích cách chị giữ chiếc đầm lần đầu gặp mặt ấy. Chị xứng đáng được yêu thương chiều chuộng”... là một số bình luận từ dân tình.

Về cuộc gặp gỡ trên du thuyền, thiếu gia Minh Đạt từng chia sẻ: "Lần đầu tiên gặp em trên chuyến du thuyền định mệnh. Anh bắt đầu tin vào sự sắp đặt của số phận. Những con người thuộc về nhau, một ngày nào đó sẽ vô tình gặp nhau, không bằng cách này cũng sẽ bằng một cách khác. Anh tặng bài hát My Heart Will Go On cho em, vì cuộc gặp gỡ tình cờ trên thuyền của Jack và Rose rất giống cuộc gặp gỡ định mệnh của chúng ta. Nhưng anh hi vọng, có thể nắm chặt tay em đi đến cuối cuộc đời. Vì với anh, một đời này vẫn chưa đủ để yêu em".

Hình ảnh cận cảnh cặp đôi ở du thuyền được fan soi ra

Midu cũng từng chia sẻ xúc động về khoảnh khắc định mệnh này: "Em đã dành những năm tháng thanh xuân của mình để chờ đợi. Chờ 1 người đủ hiểu, đủ thương, đủ cùng mình vượt qua những sóng gió. Em tin hết thảy những cuộc gặp gỡ trên đời đã được số mệnh sắp đặt sẵn. Em tin rằng giữa thế giới rộng lớn này, sẽ có một người vô cùng đặc biệt, là món quà lớn nhất Thượng đế dành riêng cho em đang tồn tại ở đâu đó và chờ đến ngày hội ngộ cùng em. Cho đến ngày gặp anh trên du thuyền định mệnh đó. Em mới hiểu con đường mình đang đi, sự kiên nhẫn chờ đợi hạnh phúc của mình, tất cả chính là để dẫn về anh - một nửa của cuộc đời mình".

Sau sự kiện du thuyền, cặp đôi hoàn toàn giấu kín mỗi quan hệ. Đến tháng 3/2023, Minh Đạt lần đầu sánh đôi công khai cùng Midu khi xuất hiện trong sự kiện cô ra mắt phim điện ảnh mới. Ở thời điểm đó, cả hai chỉ chụp ảnh vội vàng trên thảm đỏ, không tương tác thân mật để tránh tạo sự chú ý.

Đến đầu năm 2024, Midu và Minh Đạt cùng đến Pháp đặt may váy cưới và chụp ảnh giữa trời tuyết. Và tận cuối tháng 4/2024, Midu chính thức thông báo sắp theo chàng về dinh. Cả hai có nửa năm để chuẩn bị cho lễ cưới cổ tích diễn ra vào ngày 29/6 vừa qua.