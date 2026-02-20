Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sau Tết, người bán vàng đặc biệt lưu ý quy định này, nếu không có thể bị phạt tới 20 triệu đồng

20-02-2026 - 09:41 AM | Smart Money

Sau Tết Nguyên đán, khi nhu cầu mua, bán vàng tăng trở lại, người dân cần đặc biệt lưu ý quy định mới liên quan đến thanh toán không dùng tiền mặt.

Theo Nghị định số 320/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, tại Điều 9, khoản 1 nêu rõ: Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ của một người bán có giá trị dưới 5 triệu đồng nhưng mua nhiều lần trong cùng một ngày với tổng giá trị từ 5 triệu đồng trở lên thì chỉ được tính vào chi phí được trừ khi có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Từ quy định này, nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng đã chủ động thông báo tới khách hàng về việc áp dụng thanh toán chuyển khoản trong các giao dịch có giá trị lớn.

Đơn cử như trước đó, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) phát đi thông báo đến khách hàng khi đến giao dịch bán vàng tại các địa điểm kinh doanh thuộc hệ thống công ty, nếu tổng giá trị trong ngày từ 5 triệu đồng trở lên sẽ được thanh toán thông qua hình thức chuyển khoản vào chính tài khoản ngân hàng của khách hàng. Đồng thời, SJC cũng lưu ý việc thanh toán không áp dụng qua các ví điện tử như Momo, Zalopay…

Tương tự, Công ty Mi Hồng thông báo căn cứ theo Nghị định số 232/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, cùng với Nghị định số 181/2025/NĐ-CP và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2025, khách hàng đi bán vàng có giá trị từ 5 triệu đồng và khách mua vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên phải thực hiện thanh toán qua tài khoản ngân hàng.

Đáng chú ý, Nghị định 232/2025/NĐ-CP quy định rõ: Việc thanh toán mua, bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trong ngày trở lên của một khách hàng phải thực hiện thông qua tài khoản thanh toán của khách hàng và tài khoản của doanh nghiệp kinh doanh vàng mở tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 cũng khuyến cáo người dân khi giao dịch vàng trên 20 triệu đồng trong ngày cần thực hiện thanh toán qua tài khoản ngân hàng để tránh vi phạm quy định.

Theo Nghị định số 340/2025/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, mức phạt từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng được áp dụng đối với hành vi không thực hiện thanh toán mua, bán vàng qua tài khoản theo đúng quy định.

Như vậy, trong bối cảnh thị trường vàng sôi động trở lại sau Tết, người dân khi đi bán hoặc mua vàng cần đặc biệt lưu ý hình thức thanh toán. Việc chia nhỏ giao dịch tiền mặt trong ngày hoặc không thực hiện thanh toán qua tài khoản khi đạt ngưỡng quy định có thể khiến giao dịch không hợp lệ và đối mặt với mức xử phạt đáng kể.

 Một ngân hàng lớn dự báo vàng có thể chạm 6.500 USD/ounce năm nay, cán mốc 8.600 USD vào 2027 

Mai Anh (TH)

Nhịp sống thị trường

