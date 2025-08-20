Sau thời gian 'tạm lắng', hai ông lớn lọc dầu Ấn Độ đẩy mạnh mua dầu Nga dù chịu sức ép từ Mỹ

Sau thời gian tạm ngừng mua dầu từ Nga do mức chiết khấu thu hẹp và sức ép chính trị từ Mỹ, các công ty lọc dầu quốc doanh của Ấn Độ như Indian Oil Corporation (IOC) và Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) đã nối lại hoạt động nhập khẩu dầu thô Nga cho các lô hàng giao trong tháng 9 và tháng 10, theo tiết lộ từ hai quan chức nắm rõ vấn đề.

Việc nối lại nhập khẩu diễn ra sau khi giá dầu Urals của Nga có mức chiết khấu mở rộng trở lại khoảng 3 USD/thùng so với giá chuẩn, giúp dầu Nga trở nên hấp dẫn hơn với các nhà máy lọc dầu Ấn Độ.

Trước đó, vào tháng 7, các doanh nghiệp nhà nước của Ấn Độ đã dừng mua dầu Nga do mức chiết khấu không còn đủ hấp dẫn và sau khi New Delhi bị Washington chỉ trích gay gắt vì tiếp tục giao dịch với Moscow. Tổng thống Mỹ Donald Trump thậm chí đã tuyên bố áp mức thuế bổ sung 25% lên hàng hóa Ấn Độ, có hiệu lực từ ngày 27/8 như một biện pháp trừng phạt.

Theo các nguồn tin, ngoài dầu Urals, IOC còn mua thêm các loại dầu Nga khác như Varandey và Siberian Light, cho thấy nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung trong bối cảnh thị trường toàn cầu vẫn nhiều biến động.

Mặc dù các công ty lọc dầu Ấn Độ thường không bình luận công khai về hoạt động nhập khẩu dầu thô, nhưng trong cuộc họp với giới phân tích đầu tuần này, IOC - nhà lọc dầu lớn nhất quốc gia Nam Á, đã khẳng định sẽ tiếp tục mua dầu Nga tùy thuộc vào lợi thế kinh tế.

Cùng lúc đó, Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới, cũng đang gia tăng nhập khẩu dầu từ Nga, tạo áp lực cạnh tranh về nguồn cung và đẩy các quốc gia như Ấn Độ phải hành động nhanh để tận dụng thời điểm giá thuận lợi.

Trước đó, Vetsa Ramakrishna Gupta, giám đốc tài chính của BPCL, cho biết nếu không có lệnh trừng phạt mới nào được ban hành, BPCL vẫn có thể sử dụng dầu Nga để đáp ứng đến 35% nhu cầu chế biến của mình. Ông cũng xác nhận rằng lượng dầu Nga nhập khẩu của công ty đã giảm trong tháng 7 do mức chiết khấu quá thấp.

Ngoài ra, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ nhấn mạnh rằng New Delhi vẫn duy trì “mối quan hệ bền chặt và đã được kiểm chứng qua thời gian” với Moscow, đồng thời tuyên bố rằng các quyết định năng lượng của Ấn Độ sẽ được cân nhắc dựa trên những gì thị trường cung cấp và bối cảnh toàn cầu.

Diễn biến mới nhất này một lần nữa cho thấy sự linh hoạt của Ấn Độ trong chiến lược năng lượng, khi nước này vừa tìm cách duy trì quan hệ với các đối tác truyền thống như Nga, vừa đối phó với áp lực địa chính trị ngày càng gia tăng từ phương Tây.

