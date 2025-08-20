Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau thời gian 'tạm lắng', hai ông lớn lọc dầu Ấn Độ đẩy mạnh mua dầu Nga dù chịu sức ép từ Mỹ

20-08-2025 - 17:39 PM | Tài chính quốc tế

Sau thời gian 'tạm lắng', hai ông lớn lọc dầu Ấn Độ đẩy mạnh mua dầu Nga dù chịu sức ép từ Mỹ

Mức chiết khấu đối với dầu Urals của Nga đang hấp dẫn trở lại, theo đó thúc đẩy nhu cầu của các công ty lớn của Ấn Độ.

Sau thời gian tạm ngừng mua dầu từ Nga do mức chiết khấu thu hẹp và sức ép chính trị từ Mỹ, các công ty lọc dầu quốc doanh của Ấn Độ như Indian Oil Corporation (IOC) và Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) đã nối lại hoạt động nhập khẩu dầu thô Nga cho các lô hàng giao trong tháng 9 và tháng 10, theo tiết lộ từ hai quan chức nắm rõ vấn đề.

Việc nối lại nhập khẩu diễn ra sau khi giá dầu Urals của Nga có mức chiết khấu mở rộng trở lại khoảng 3 USD/thùng so với giá chuẩn, giúp dầu Nga trở nên hấp dẫn hơn với các nhà máy lọc dầu Ấn Độ. 

Trước đó, vào tháng 7, các doanh nghiệp nhà nước của Ấn Độ đã dừng mua dầu Nga do mức chiết khấu không còn đủ hấp dẫn và sau khi New Delhi bị Washington chỉ trích gay gắt vì tiếp tục giao dịch với Moscow. Tổng thống Mỹ Donald Trump thậm chí đã tuyên bố áp mức thuế bổ sung 25% lên hàng hóa Ấn Độ, có hiệu lực từ ngày 27/8 như một biện pháp trừng phạt.

Theo các nguồn tin, ngoài dầu Urals, IOC còn mua thêm các loại dầu Nga khác như Varandey và Siberian Light, cho thấy nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung trong bối cảnh thị trường toàn cầu vẫn nhiều biến động. 

Mặc dù các công ty lọc dầu Ấn Độ thường không bình luận công khai về hoạt động nhập khẩu dầu thô, nhưng trong cuộc họp với giới phân tích đầu tuần này, IOC - nhà lọc dầu lớn nhất quốc gia Nam Á, đã khẳng định sẽ tiếp tục mua dầu Nga tùy thuộc vào lợi thế kinh tế.

Cùng lúc đó, Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới, cũng đang gia tăng nhập khẩu dầu từ Nga, tạo áp lực cạnh tranh về nguồn cung và đẩy các quốc gia như Ấn Độ phải hành động nhanh để tận dụng thời điểm giá thuận lợi.

Trước đó, Vetsa Ramakrishna Gupta, giám đốc tài chính của BPCL, cho biết nếu không có lệnh trừng phạt mới nào được ban hành, BPCL vẫn có thể sử dụng dầu Nga để đáp ứng đến 35% nhu cầu chế biến của mình. Ông cũng xác nhận rằng lượng dầu Nga nhập khẩu của công ty đã giảm trong tháng 7 do mức chiết khấu quá thấp.

Ngoài ra, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ nhấn mạnh rằng New Delhi vẫn duy trì “mối quan hệ bền chặt và đã được kiểm chứng qua thời gian” với Moscow, đồng thời tuyên bố rằng các quyết định năng lượng của Ấn Độ sẽ được cân nhắc dựa trên những gì thị trường cung cấp và bối cảnh toàn cầu.

Diễn biến mới nhất này một lần nữa cho thấy sự linh hoạt của Ấn Độ trong chiến lược năng lượng, khi nước này vừa tìm cách duy trì quan hệ với các đối tác truyền thống như Nga, vừa đối phó với áp lực địa chính trị ngày càng gia tăng từ phương Tây.

Theo Reuters


Vu Lam

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một sự kiện quan trọng đang đến gần, giới đầu tư đổ hàng triệu USD đặt cược Fed sắp hạ lãi suất ở mức 0,5 điểm phần trăm

Một sự kiện quan trọng đang đến gần, giới đầu tư đổ hàng triệu USD đặt cược Fed sắp hạ lãi suất ở mức 0,5 điểm phần trăm Nổi bật

Vừa hứa hẹn sẽ mạnh tay nhập dầu Mỹ, quốc gia 'đầu tàu' châu Á đưa ra tuyên bố bất ngờ: Mua về cũng không biết làm gì

Vừa hứa hẹn sẽ mạnh tay nhập dầu Mỹ, quốc gia 'đầu tàu' châu Á đưa ra tuyên bố bất ngờ: Mua về cũng không biết làm gì Nổi bật

Phát hiện ‘amip ăn não’ trong nguồn nước sinh hoạt tại quốc gia có cộng đồng người Việt đông thứ 3 thế giới

Phát hiện ‘amip ăn não’ trong nguồn nước sinh hoạt tại quốc gia có cộng đồng người Việt đông thứ 3 thế giới

16:10 , 20/08/2025
Được giảm thuế, ‘công xưởng may mặc’ châu Á chớp đơn hàng tới tấp từ tay đối thủ nhưng vẫn chưa cạnh tranh được với Việt Nam ở một phân khúc

Được giảm thuế, ‘công xưởng may mặc’ châu Á chớp đơn hàng tới tấp từ tay đối thủ nhưng vẫn chưa cạnh tranh được với Việt Nam ở một phân khúc

15:40 , 20/08/2025
Ông Donald Trump thêm sức ép lên ông Putin, 10 nước châu Âu đưa quân đến Ukraine?

Ông Donald Trump thêm sức ép lên ông Putin, 10 nước châu Âu đưa quân đến Ukraine?

15:31 , 20/08/2025
Hàng nghìn người di cư liều mình vượt sa mạc Sahara tìm đường sang châu Âu

Hàng nghìn người di cư liều mình vượt sa mạc Sahara tìm đường sang châu Âu

15:10 , 20/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên