Sau thời gian tăng "đột biến", giá chung cư Hà Nội có xu hướng tăng chậm lại nhưng chưa có dấu hiệu giảm

Ảnh minh họa

Nhận định về thị trường bất động sản năm 2024, bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc cấp cao CBRE chi nhánh Hà Nội cho rằng điểm nổi bật nhất là phân khúc chung cư tại Hà Nội có mức tăng giá đột biến.

Tính đến cuối năm 2024, giá chung cư sơ cấp và thứ cấp đều tăng. Cụ thể, giá bán căn hộ chung cư sơ cấp đạt 72 triệu đồng/m2, tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái và 12% so với quý trước. Đây là mức tăng cao nhất ghi nhận được trong vòng 8 năm trở lại đây tại thị trường chung cư Hà Nội.

Giá chung cư thứ cấp cũng ghi nhận duy trì đà tăng ổn định so với hồi đầu năm, tăng 5% theo quý. So với cùng kỳ năm ngoái, giá bán thứ cấp chung cư Hà Nội đã tăng hơn 26% theo năm, là mức tăng theo năm cao nhất ghi nhận được từ trước đến nay.

Không chỉ nổi bật về giá bán, nguồn cung căn hộ mới tại Hà Nội cũng ghi nhận tăng mạnh, quay lại nguồn cung dồi dào trước thời điểm đại dịch Covid, cao nhất trong vòng 5 năm qua. Theo đó, năm 2024, nguồn cung căn hộ mở bán mới tại Hà Nội tăng gấp 3 lần so với năm 2023, vượt 30.900 căn.

Tuy nhiên, tỷ lệ mở bán chủ yếu thuộc về phân khúc căn hộ cao cấp, dẫn đến việc tăng giá bán sơ cấp cũng như tốc độ bán hàng vượt mức 70% ở các dự án. Bên cạnh những nguồn cung cao cấp, thị trường Hà Nội quý 4/2024 ghi nhận duy nhất một dự án trung cấp mới ở khu vực ngoại thành Hà Nội (Thạch Thất), tỷ lệ bán hàng cũng khá tích cực.

“Nhìn chung, mặt bằng giá chung cư Hà Nội đang gần tương đương với TP.HCM. Tuy nhiên, sau giai đoạn tăng trưởng nóng, giá chung cư tại Hà Nội có xu hướng tăng chậm lại trong 3 tháng cuối năm”, bà An cho biết.

Bước sang năm 2025, vị chuyên gia bày tỏ kỳ vọng về sự cải thiện nguồn cung, tiếp tục có thêm nhiều căn hộ chung cư mới, kéo dài đến năm 2026 – 2027. Thời gian tới, tín hiệu tốt của thị trường sẽ thể hiện rõ nét hơn, đặc biệt, khi nguồn cung dồi dào đây sẽ là cơ sở quan trọng cho mặt bằng giá ổn định trở lại.

Tuy nhiên, bà An lưu ý thêm một yếu tố quan trọng có thể ảnh hưởng đến giá, đó là tại Hà Nội và TP.HCM vừa qua đã chính thức triển khai áp dụng bảng giá đất mới. Yếu tố này có thể tạo ra những tác động nhất định tới tất cả chi phí đất đai. Qua đó, làm ảnh hưởng đến chi phí đầu tư của chủ đầu tư, khiến giá bán sản phẩm có thể điều chỉnh theo để đảm bảo lợi nhuận. Song, chúng ta cần chờ đợi để đánh giá được một cách dài hạn bởi bảng giá đất cũng mới chỉ ban hành gần đây.

Bên cạnh đó, bà An cho biết nếu nhìn vào lịch sử biến động giá, giá nhà thường tăng trưởng ổn định trong thời gian dài. Chỉ giai đoạn kinh tế khó khăn, lãi suất tăng cao hoặc biến động rất lớn về vĩ mô, giá nhà mới giảm hoặc điều chỉnh cục bộ trong ngắn hạn và ở một số dự án riêng lẻ.

Ngoài ra, nếu quan sát kỹ, thị trường chung cư Hà Nội đang có những nét tương đồng với diễn biến tại TP.HCM ở giai đoạn 5-7 năm trước. Thời điểm đó, chung cư TP.HCM đã từng tăng mạnh, có thể nói là đột biến như tại Hà Nội. Tuy nhiên, một thời gian sau vì những lý do khác nhau đã dẫn đến mặt bằng giá bị chững lại. Và đến hiện tại, chung cư TP.HCM vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Do đó, giá nhà thời gian tới sẽ khó giảm nhưng không còn tăng đột biến, bà An dự báo.