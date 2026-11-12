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Sau tiếng nổ lớn, chủ nhà ở Đà Nẵng tử vong

| | Xã hội

Một tiếng nổ lớn bất ngờ phát ra từ căn nhà ở xã Núi Thành (TP Đà Nẵng), người dân chạy đến kiểm tra, chủ nhà được phát hiện đã tử vong. Cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân

Ngày 12/11, lãnh đạo UBND xã Núi Thành (thành phố Đà Nẵng), cho biết lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ nổ khiến một người đàn ông tử vong xảy ra trên địa bàn.

Nhiều vật dụng hư hỏng sau tiếng nổ lớn. Ảnh CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, người dân nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà ông D.D (58 tuổi, ở thôn Khương Mỹ, xã Núi Thành). Khi đến kiểm tra phát hiện ông D. đã tử vong, thi thể không còn nguyên vẹn, một số vật dụng trong nhà bị hư hỏng.

Camera an ninh của một hộ dân gần đó ghi lại thời điểm xảy ra vụ việc, cho thấy một tiếng nổ lớn phát ra từ nhà ông D., kèm theo chớp sáng, khói bụi bốc lên, một số vật dụng văng từ trong nhà ra đường phía trước.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Theo Hoài Văn

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