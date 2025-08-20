Sau tranh cãi vì "8 quy tắc nghiêm ngặt" khi tiếp xúc với bé Gạo, Ngô Thanh Vân - Huy Trần chia sẻ: Trở thành cha mẹ giống như bắt đầu một chuyến phiêu lưu

Mới đây, vợ chồng Ngô Thanh Vân và Huy Trần từng gây xôn xao dư luận khi đưa ra “8 quy tắc nghiêm ngặt” dành cho bạn bè, người thân khi tiếp xúc với con gái đầu lòng, bé Gạo. Nhiều ý kiến trái chiều nổ ra, có người ủng hộ vì sự cẩn trọng, có người lại cho rằng quy tắc quá khắt khe.

Cụ thể, bên trong phòng của bé Gạo có dán thông báo: "Hạn chế vào phòng bé Gạo, chỉ cho bố mẹ hoặc bảo mẫu. Không dùng điện thoại trong phòng. Không nói chuyện trong phòng, chỉ có bố mẹ mới được nói. Không dỗ em bé bằng cách đung đưa hay lắc em. Không di chuyển em bé đột ngột, phải chậm rãi và bế em chắc tay. Luôn luôn để mông/ phần dưới của em Gạo xuống trước. Nói với em sẽ làm gì trước khi làm, ví dụ: Giờ mẹ thay tã cho em nhé! sau đó mới thay. Luôn luôn diệt khuẩn tay".

Giữa ồn ào, mới đây trên trang Instagram riêng của bé Gạo, cặp đôi đã đăng tải hình ảnh giản dị nhưng chan chứa tình cảm gia đình, như một cách cho thấy niềm hạnh phúc lớn lao trong hành trình làm cha mẹ.

Trong bức ảnh, Ngô Thanh Vân ôm con gái nhỏ trong vòng tay, Huy Trần ngồi cạnh, cả hai ánh mắt đều dõi theo thiên thần bé bỏng. Không ánh đèn sân khấu, không váy áo lộng lẫy, khoảnh khắc gia đình được giữ nguyên sự bình dị và thiêng liêng.

Đi kèm hình ảnh, cặp đôi viết "Becoming new parents is like embarking on a great big adventure without a map or destination. You don’t really know how to navigate things or where you are going, but you also know it is going to be the best thing that you have ever done in your life" (tạm dịch: Trở thành cha mẹ giống như bắt đầu một chuyến phiêu lưu lớn mà không có bản đồ hay điểm đến. Bạn không thực sự biết cách điều hướng mọi thứ hay sẽ đi về đâu, nhưng bạn biết chắc rằng đây sẽ là điều tuyệt vời nhất mà bạn từng làm trong cuộc đời mình".

Dòng chia sẻ nhanh chóng nhận về nhiều sự đồng cảm.

Từ sau hôn lễ năm 2022, Ngô Thanh Vân và Huy Trần luôn được ngưỡng mộ bởi tình yêu ngọt ngào, bình yên. Sự xuất hiện của bé Gạo càng khiến hạnh phúc thêm trọn vẹn.

Giữa ồn ào mạng xã hội, hình ảnh giản dị nhưng đầy yêu thương lần này được xem như lời khẳng định: trên hết, làm cha mẹ không phải cuộc đua tranh, mà là một hành trình mới – hành trình của tình yêu và sự gắn kết.