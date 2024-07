Sau Trung Quốc, Ấn Độ, dầu Nga sắp có thêm khách ‘sộp’: Nước Đông Nam Á duy nhất từng là thành viên OPEC, lần cuối nhập dầu Nga cách đây hơn 1 thập kỷ

Pertamina, nhà máy lọc dầu thuộc sở nhà nước Indonesia, được cho là đang tìm mua dầu thô của Nga lần đầu tiên sau hơn 10 năm, Reuters trích lời nguồn tin giấu tên cho biết.

Theo Reuters, Pertamina đã bổ sung dầu Urals của Nga cùng với các loại dầu khác, bao gồm Kirkuk, Jubilee và Al Shakheen, vào danh sách đấu thầu mua. Dầu dự kiến sẽ được chuyển tới nhà máy lọc dầu Cilacap từ ngày 15 đến 17/9.

Một cuộc đấu thầu đã kết thúc vào tuần trước và một buổi khác đã kết thúc vào ngày 22/7. Kết quả hiện vẫn chưa được công bố.

Một nguồn tin cho biết Pertamina chỉ có thể mua dầu của Nga nếu dầu được bán theo quy định về giá trần do EU áp đặt. Quy định này cho phép các hãng vận tải và công ty bảo hiểm phương Tây giao dịch dầu Nga nếu giá dầu được bán dưới 60 USD một thùng.

Hermansyah Nasroen, đại diện của Pertamina, cho biết công ty sẽ mua dầu thô phù hợp với thông số kỹ thuật của nhà máy lọc dầu Cilacap, đồng thời vẫn tuân thủ mọi quy định có liên quan.

Hermansyah Nasroen nói với Reuters rằng: “Nếu chúng tôi mua dầu thô từ Nga, việc này sẽ được thực hiện theo cơ chế giá trần”.

Theo dữ liệu từ LSEG, lần cuối Pertamina mua dầu thô từ Nga là cách đây hơn một thập kỷ.

Kể từ cuộc xung đột Ukraine, Nga phải chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây, bao gồm lệnh cấm vận của EU đối với dầu và cơ chế giá trần. Điều này đã khiến Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ trở thành khách hàng mua dầu chính của Nga. Nếu danh sách khách hàng có thêm Indonesia - nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á với hơn 275 triệu dân, đây sẽ là một thành công lớn đối với Nga.

Indonesia là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á từng là thành viên của OPEC, từ 1962-2008 và từ tháng 1-11/2016. Năm nay, sản lượng dầu thô trong nước của Indonesia đã giảm xuống dưới 600.000 thùng/ngày, trong khi mức tiêu thụ đã tăng lên hơn 1,6 triệu thùng/ngày.

Nhập khẩu dầu ngày càng tăng đang ảnh hưởng đến cán cân thương mại của Indonesia, với nhập khẩu dầu thô và sản phẩm dầu mỏ trong tháng 6 tăng 17% so với tháng 5. Giá trị nhập khẩu dầu thô của nước này cũng đã tăng 47% so với cùng kỳ năm ngoái do khối lượng và giá cả cao hơn.

Các nhà máy lọc dầu của Indonesia chủ yếu chế biến dầu thô nhẹ, phần lớn được cung cấp bởi các nước như Ả Rập Xê-út, Nigeria, Angola và Iraq.

Bất chấp lập trường tương đối trung lập trong chính trị toàn cầu, Indonesia đã tuyên bố vào năm 2022 rằng họ sẽ tìm cách mua dầu thô giá rẻ của Nga. Nhưng chính phủ của Tổng thống Widodo dường như kết luận rằng việc mua dầu thô của Nga với mức chiết khấu 30% so với giá dầu Brent là không đáng để đánh đổi những rủi ro đi kèm.

