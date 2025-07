Sau Tuấn "thần đèn", Vi "ngộ", nhiều trùm giang hồ ở Thanh Hóa bị "xộ khám"

Thời gian qua, khi các lực lượng của Bộ Công an và Công an tỉnh Thanh Hóa mạnh tay trấn áp tội phạm có tổ chức, bảo kê, liên tiếp bắt giữ nhiều trùm giang hồ cộm cán ở xứ Thanh như: Tuấn "thần đèn", Vi "ngộ", Thu "vệ sĩ"... đang để lại sự chú ý của dư luận địa phương.

Cụ thể, ngày 2-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu) Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn "thần đèn"; SN 1973, ngụ phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) về 2 tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Những hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy Tuấn "thần đèn" rất thân thiết với những đàn em Vi "ngộ", Thu "vệ sĩ"

Theo cáo buộc, Tuấn "thần đèn" thành lập, điều hành hàng chục doanh nghiệp được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp giấy phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Tuấn đã chỉ đạo các đối tượng liên quan tổ chức khai thác ngoài phạm vi được cấp phép, vượt công suất được quy định của giấy phép, với tổng khối lượng đặc biệt lớn.

Ngoài ra, Tuấn cũng kê khai, báo cáo không đúng khối lượng khai thác, giá trị mua bán khoáng sản, để ngoài sổ sách, che giấu cơ quan chức năng một phần doanh thu thực tế từ việc tiêu thụ khoáng sản, gây thiệt hại rất nghiêm trọng tài sản nhà nước.

Khi vụ việc bắt Tuấn "thần đèn" chưa lắng xuống thì ngày 30-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ Nguyễn Văn Vi (tức Vi "ngộ"; SN 1981; ngụ phường Ba Đình, TP Thanh Hóa) để điều tra do có liên quan băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức do trùm giang hồ Vi "ngộ" cầm đầu.

Trước đó, ngày 26-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Kim Thu (tức Thu "vệ sĩ"; SN 1984, ngụ số 03, đường Nguyễn Văn Hồ, phường An Hưng, TP Thanh Hóa) liên quan tới đường dây sản xuất, buôn bán khí cười và mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý quy mô lớn ở nhiều tỉnh thành mà Công an tỉnh Thanh Hóa đã đấu tranh, triệt phá trước đó.

Khu biệt phủ rộng hàng chục ngàn m2 (bên trái) ở phường Hạc Thành được cho của Tuấn "thần đèn" và khu trang trại của Vi "ngộ

Điểm đáng chú ý, hầu hết những đối tượng bị lực lượng công an "xộ khám" đều là những giang hồ cộm cán tại Thanh Hóa và có mối quan hệ thân thiết với nhau. Trong đó, Tuấn "thần đèn" được xem là "anh lớn" trong giới xã hội với quá khứ bất hảo, nhiều lần vào tù ra tội, còn Vi "ngộ" và Thu "vệ sĩ" đều là những đàn em thân tín của Tuấn.

Dù là giang hồ cộm cán, thế nhưng Tuấn "thần đèn", Vi "ngộ", Thu 'vệ sĩ" được cho sở hữu nhiều tài sản khủng, có cuộc sống xa hoa, sang chảnh khiến nhiều người ngỡ ngàng. Ngoài những ngôi nhà trên những con phố đắt đỏ, Tuấn "thần đèn" còn được cho là người đứng sau khu "biệt phủ" rộng hàng ngàn m2 với hệ thống cây xanh, hồ cá koi trị giá hàng trăm tỉ đồng ngoài đê sông Mã (thuộc phường Đông Hải, TP Thanh Hóa - nay là phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa).

Nguyễn Văn Vi (Vi "ngộ") bị khởi tố, bắt tạm giam ngày 30-6

Vi "ngộ" cũng không kém cạnh khi có một trang trại rộng 34 ha tại thị trấn Vân Du (huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa), có trị giá rất lớn. Đây là trang trại Vi "ngộ" thuê đất để trồng cây ăn trái và có nhiều mô hình chăn nuôi tổng hợp. Đáng chú ý, dù là trang trại trồng cây ăn trái, nhưng tại đây được Vi "ngộ" thiết kế rất đẹp mắt, với các căn nhà làm bằng gỗ, tiểu cảnh sân vườn, hồ cá koi.

Trong khi đó, Thu "vệ sĩ" nổi tiếng chịu chơi, sở hữu biệt thự, xe sang. Không ít lần, Thu "vệ sĩ" công khai những tài sản đắt đỏ, từ siêu xe đến nội thất biệt thự xa hoa trên các diễn đàn mạng xã hội.

Năm 2022, Thu "vệ sĩ" đăng kiểm chiếc xe sang Mercedes-Benz G63 AMG đứng tên mình, có giá lăn bánh thời điểm đó không dưới 15 tỉ đồng đã gây bão mạng xã hội.