Sau tuổi 25 nên làm điều này thường xuyên để trị mụn và trẻ hóa gương mặt

Theo DS Khuê Vũ (làm việc tại Hà Nội), từ sau tuổi 25, mỗi năm phụ nữ sẽ bị giảm 1% collagen dưới da. Collagen sụt giảm càng nhanh, tuổi già càng đến sớm trên gương mặt, cơ thể bạn. Do đó, làm thế nào để kích thích tăng sinh collagen đóng vai trò vô cùng quan trọng với chị em phụ nữ sau độ tuổi 25.

Vậy nên sau độ tuổi 25, chuyên gia khuyên chị em phụ nữ có thể thực hiện một loạt các biện pháp điều chỉnh bên trong để tăng cường sức khỏe thể chất và sắc đẹp. Dưới đây là một số gợi ý:

Phương pháp làm đẹp từ bên trong

1. Ăn uống hợp lý

Chọn thực phẩm giàu vitamin, khoáng chất, protein và các chất dinh dưỡng khác, ăn nhiều trái cây, rau quả, hạn chế đồ ăn nhiều dầu mỡ, cay, nhiều đường.

Đặc biệt, chị em nên chú trọng ăn thực phẩm giàu vitamin C vì có công dụng tăng sinh collagen hiệu quả. Vitamin C có nhiều trong ổi, ớt chuông đỏ, dâu tây, kiwi, đu đủ, cam, bông cải xanh, cải bó xôi, súp lơ…Vitamin C là một loại vitamin hòa tan trong nước và không được lưu trữ trong cơ thể. Vì cơ thể bạn không dự trữ hoặc tự sản xuất vitamin C nên bạn cần bổ sung nó hàng ngày.

2. Duy trì giấc ngủ đầy đủ

Hình thành thói quen làm việc và nghỉ ngơi tốt, đảm bảo ngủ đủ 7-8 tiếng mỗi ngày, tránh thức khuya.

Điều bạn cần đảm bảo là ngủ ngon, ngủ sâu giấc. Nhất là cần đảm bảo ngủ sâu giấc ở khung giờ từ 10 giờ đêm đến 2 giờ sáng.

3. Tập thể dục phù hợp

Thực hiện các bài tập thể dục phù hợp như đi bộ, chạy, yoga... để thúc đẩy lưu thông máu và tăng cường trao đổi chất của da. Từ đó bạn sẽ khỏe mạnh, da dẻ hồng hào và trẻ hóa.

4. Duy trì thái độ tốt

Học cách điều tiết cảm xúc, tránh tác động của căng thẳng quá mức, lo lắng, trầm cảm và những cảm xúc tiêu cực khác.

Phương pháp làm trắng da bên trong

1. Uống trà tốt cho sức khỏe

Hãy chọn loại trà tốt cho sức khỏe phù hợp theo thể trạng của bạn, chẳng hạn như trà hoa cúc dâu tây, trà hoa hồng, nước chanh mật ong... uống liên tục và điều hòa cơ thể từ trong ra ngoài.

2. Điều hòa khí huyết

Ăn các thực phẩm có tác dụng bổ khí huyết như chà là đỏ, nhãn, dâu tây… nhằm tăng cường lưu thông khí huyết, để da được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng.

3. Làm dịu gan và giảm trầm cảm

Giữ tâm trạng vui vẻ, tránh trầm cảm và lo lắng lâu dài. Sử dụng các phương thức tập luyện như đi bộ, yoga, thiền... để làm dịu gan, giảm trầm cảm, đồng thời thúc đẩy quá trình lưu thông khí và máu.

4. Tăng cường sức khỏe lá lách và loại bỏ ẩm ướt

Ăn khoai mỡ, lúa mạch, đậu và các thực phẩm khác có tác dụng tăng cường lá lách, loại bỏ ẩm ướt. Bạn cũng có thể sử dụng các phương pháp vật lý trị liệu y học cổ truyền, giác hơi, bấm huyệt ở trung tâm uy tín để thúc đẩy quá trình thải hơi ẩm ra khỏi cơ thể.

Thông qua các phương pháp điều chỉnh nội tại trên, phụ nữ bắt đầu từ tuổi 25 có thể cải thiện thể trạng một cách hiệu quả và luôn nhuận sắc, chứng minh nhan sắc thời đại mới ở độ tuổi ngày càng già đi.

Điều quan trọng là những phương pháp này đòi hỏi phải kiên trì lâu dài mới thấy được kết quả rõ rệt. Song song với việc này, bạn cũng có thể tìm đến thẩm mỹ nội khoa như tiêm meso, BAP, filler, botox... để trẻ trung, xinh đẹp có công dụng nhanh, không cần nghỉ dưỡng.

(Ảnh minh họa: Internet)