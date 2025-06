Sau tuổi 40 chớ dại mà ăn nhiều những món này, chuyên gia dinh dưỡng còn bảo dễ gây tăng cân, bệnh tim mạch

Có những món ăn tưởng chừng vô hại thời trẻ có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh tật khi bạn bước vào độ tuổi trung niên.

Khi già đi, chuyện ăn uống của chúng ta cũng thay đổi. Đặc biệt là sau khi bạn trên 40 tuổi, một số loại thực phẩm có thể gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của bạn.

Kênh truyền thông sức khỏe của Mỹ Eat This Not That đã trích dẫn lời chuyên gia dinh dưỡng Tara Collingwood rằng những thực phẩm bạn ăn vào ở độ tuổi 20 không có vấn đề gì có thể gây ra nhiều vấn đề như tăng cân, tăng lượng đường trong máu và nguy cơ mắc bệnh tim mạch sau độ tuổi ngoài 40. Cô là đồng tác giả của cuốn sách Flat Belly Cookbook for Dummies và là huấn luyện viên cá nhân được chứng nhận của Học viện Y học Thể thao Hoa Kỳ.

Dưới đây là 7 loại thực phẩm Collingwood khuyến cáo mọi người nên tránh khi đã bước sang tuổi 40:

1. Đồ uống có đường

Nước ngọt, nước tăng lực, cà phê có đường là những thức uống cần loại bỏ hoàn toàn sau tuổi 45. Chúng làm tăng đột biến lượng đường trong máu, tích tụ mỡ bụng và gia tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2. Thay vào đó, hãy lựa chọn nước lọc, trà thảo mộc hoặc nước có ga thêm chanh.

2. Thịt chế biến sẵn

Thịt xông khói, xúc xích, hot dog chứa nhiều chất béo bão hòa, natri và nitrat, làm tăng nguy cơ ung thư và bệnh tim. Chuyên gia Collingwood khuyên nên thay thế bằng thịt ức gà, gà tây hoặc cá – những nguồn protein nạc tốt cho sức khỏe.

Các loại đồ uống có đường, thịt chế biến sẵn và tinh bột trắng được khuyến cáo nên hạn chế sử dụng.

3. Tinh bột trắng

Bánh mì trắng, mì ống trắng và các loại bánh ngọt đóng gói được tiêu hóa nhanh chóng, gây tăng đột biến lượng đường trong máu, sau đó giảm mạnh và dễ dẫn đến tăng cân. Ngũ cốc nguyên hạt như yến mạch, quinoa và bánh mì nguyên cám là lựa chọn lành mạnh hơn.

4. Đồ chiên rán

Khoảng lặng dành cho các món khoái khẩu như khoai tây chiên, cánh gà chiên và khoai tây chiên vòng. Chúng chứa nhiều calo, chất béo chuyển hóa, gây viêm nhiễm và làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Nướng hoặc sử dụng nồi chiên không dầu là những phương pháp chế biến thay thế tốt hơn.

5. Rượu bia

Lạm dụng rượu bia làm chậm quá trình trao đổi chất, gây rối loạn giấc ngủ, tổn hại gan và gây béo bụng. Chuyên gia dinh dưỡng Collingwood khuyến nghị hạn chế uống rượu bia, tối đa một ly mỗi ngày đối với phụ nữ và hai ly mỗi ngày đối với nam giới.

6. Đồ ăn vặt đóng gói

Khoai tây chiên, bánh quy mặn, bánh quy xoắn chứa nhiều muối và chất béo không tốt cho sức khỏe, gây tăng huyết áp và tích nước. Chúng cũng không tạo cảm giác no, dễ dẫn đến ăn quá nhiều. Các lựa chọn thay thế lành mạnh bao gồm các loại hạt, hạt giống và bỏng ngô làm bằng phương pháp nổ bằng khí nóng.

7. Ngũ cốc ăn sáng nhiều đường

Ngay cả những sản phẩm được bày bán tại các cửa hàng thực phẩm tốt cho sức khỏe cũng có thể chứa nhiều đường. Loại ngũ cốc này chứa ít chất xơ, làm tăng đột biến lượng đường trong máu, gây tăng cân và kháng insulin. Yến mạch, granola không đường và ngũ cốc giàu chất xơ là những lựa chọn tốt hơn.

Việc cơ thể lão hóa sau tuổi 45 đi kèm với sự suy giảm chức năng và quá trình trao đổi chất. Do đó, chế độ ăn uống đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sức khỏe. Việc lựa chọn thực phẩm cần được cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo một tuổi già khỏe mạnh.