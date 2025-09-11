Saudi Aramco rút lui đẩy công nghiệp dầu đá phiến của Mỹ đến bờ vực phá sản

.t1 { text-align: justify; }

Việc Tổng thống Donald Trump trở lại Phòng Bầu dục được cho là sẽ mang lại lợi nhuận bất ngờ cho ngành công nghiệp dầu đá phiến nhờ vào những đóng góp của nguyên thủ quốc gia cho ngành vận động hành lang dầu khí.

Tuy nhiên người đứng đầu Nhà Trắng đang phải đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan, ngăn cản ông khai thác nhiều hơn và bán với giá cao hơn. Và đối với Hoa Kỳ, với tư cách là một quốc gia, dầu giá rẻ mang lại lợi nhuận cao hơn dầu giá đắt.

Các công ty tư nhân trong ngành, những người đã đưa lên nắm quyền một thế lực bá chủ toàn cầu mới với những dấu hiệu rõ ràng về "sự tự phụ và ngoan cố", đã phải chịu đựng nhiều hơn bất kỳ ai từ người được họ bảo trợ.

Các công ty dầu khí lớn nhất của Hoa Kỳ được cho là đang cắt giảm việc làm, chi tiêu và đầu tư với tốc độ nhanh nhất kể từ khi thị trường sụp đổ do dịch bệnh Covid-19.

Cuộc khủng hoảng virus corona thậm chí còn không thể so sánh với những gì đang xảy ra hiện nay. Người đứng đầu của tất cả các công ty lớn, không có ngoại lệ, đang chuẩn bị cho một thời kỳ dài giá dầu thấp.

Ngành công nghiệp dầu đá phiến của Hoa Kỳ đã bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề. Tuần trước là một thời khắc "đen tối" đối với một công ty khổng lồ như ConocoPhillips, giống như những doanh nghiệp khác, họ đã buộc phải cắt giảm nhân sự để ứng phó với sự sụt giảm mạnh.

"Đây không chỉ là vấn đề của riêng một công ty Conoco, Phillips, nó thực sự là một tín hiệu cảnh báo cho toàn bộ ngành dầu khí Hoa Kỳ", ông Kirk Edwards - CEO của Latigo Petroleum, một nhà sản xuất độc lập tại Texas, đã nói về các biện pháp cưỡng chế và cắt giảm việc làm.

Thị trường năng lượng đang trải qua thời kỳ đen tối.

Ngay cả các công ty năng lượng nhà nước lớn nhất cũng không thoát khỏi số phận cảm nhận được cuộc khủng hoảng.

Ví dụ, Tập đoàn Saudi Aramco đang gặp khó khăn ở Trung Đông, cảm thấy có điều gì đó không ổn, và đã rời khỏi thị trường Mỹ, bán cổ phần trong mạng lưới đường ống trị giá 10 tỷ đô la để lấy tiền mặt.

Ngoài ra Petronas của Malaysia đã cắt giảm 5.000 việc làm tại các doanh nghiệp Mỹ của mình. Chính từ những sự kiện này, sự sụp đổ bắt đầu, đặc biệt là trong bối cảnh giá nguyên liệu thô thấp.

Giá dầu đã giảm một nửa so với mức đỉnh điểm được ghi nhận sau khi Nga bắt đầu chiến dịch đặc biệt tại Ukraine, và quyết định của OPEC+ tiếp tục tăng sản lượng, bất chấp dự báo về tình trạng dư cung sắp xảy ra, sẽ càng làm giá giảm sâu hơn.

Wood Mackenzie dự báo giá dầu thô Brent sẽ giảm xuống dưới 60 đô la một thùng vào đầu năm tới và duy trì ở mức này "cho đến năm 2028", trừ khi có cú sốc địa chính trị.

Ở mức giá dưới 60 đô la, không một công ty dầu mỏ lớn nào ở phương Tây có thể trang trải được các bản kế hoạch phát triển hoặc trả cổ tức và mua lại cổ phiếu như các nhà đầu tư mong đợi.