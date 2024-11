SCG báo lãi quý 3/2024 tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, SCG ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng hơn 2,4 lần và lợi nhuận trước thuế tăng ấn tượng hơn 8 lần so với cùng kỳ.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng SCG (HNX: SCG) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2024 với tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế cùng tăng trưởng đáng kể. Theo đó, tổng doanh thu trong quý này của SCG đạt hơn 762 tỷ đồng, tăng 91,6% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 677 tỷ đồng, tăng 144%. Trừ đi giá vốn hàng bán, SCG thu về hơn 60 tỷ lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ, tăng mạnh 336,7%.

Về mặt chi phí, SCG ghi nhận chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 28,6% (hơn 4 tỷ đồng) so với quý 3/2023. Ngược lại, chi phí tài chính giảm 24% (hơn 25 tỷ đồng) do giảm chi phí lãi vay, lãi trái phiếu. Công ty không phát sinh chi phí bán hàng trong quý này. Nhờ vậy quý 3/2024, SCG có lợi nhuận sau thuế hơn 37 tỷ đồng, tăng khoảng 179,57% so với quý 3/2023.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, SCG ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là 1.396 tỷ đồng, tăng hơn 2,4 lần và lợi nhuận trước thuế hơn 143 tỷ đồng, tăng ấn tượng hơn 8 lần so với cùng kỳ. Sau khi trừ chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, SCG thu về lợi nhuận sau thuế 129 tỷ đồng trong ba quý vừa qua.

Được biết, năm 2024, SCG đặt mục tiêu lãi sau thuế 100 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 3 quý, SCG đã cán đích về lợi nhuận và vượt kế hoạch 29%.

Theo kế hoạch năm 2024, SCG đang khẩn trương xúc tiến tiến độ của hàng loạt dự án quy mô từ Bắc vào Nam, sau khi “cán đích” bàn giao thành công loạt dự án lớn trong 2023 như Sunshine Golden River, 2 tòa B và C dự án Sunshine Diamond River... Đầu tháng 10 năm nay, doanh nghiệp vinh dự nhận "cú đúp" giải thưởng, bao gồm "Nhà thầu thi công xây dựng chất lượng, uy tín hàng đầu Việt Nam 2024" và "Doanh nghiệp xây dựng của năm 2024" tại lễ trao giải Vietnam Construction Awards 2024, tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những doanh nghiệp xây dựng hoạt động hiệu quả và uy tín hàng đầu trên thị trường hiện nay.