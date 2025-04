Sếp CBRE: Sắp tới, thị trường bất động sản Long An sẽ rất sôi động

Dữ liệu CBRE Việt Nam chỉ ra, trong quý 1/2025, giá sơ cấp nhà phố, liền kề Tp.HCM đạt ngưỡng 305 triệu đồng/m2. Mức này đã giảm 1,3% so với quý trước đó nhưng vẫn rất cao so với nhu cầu của số đông.

Sếp CBRE cho rằng, nhu cầu nhà phố, biệt thự, villa tại Tp.HCM vẫn lớn nhưng do nguồn cung quá ít (quý 1/2025 chỉ vỏn vẹn 58 căn chào thị trường, đến từ các dự án cũ bán giai đoạn tiếp theo) và mặt bằng giá quá cao đã thúc đẩy nhu cầu người mua sang khu vệ tinh lân cận như Đồng Nai, Long An.

Chưa kể, các sản phẩm chào bán tại Tp.HCM ở giai đoạn này chủ yếu nằm ở thị trường thứ cấp, không được hỗ trợ về mặt tài chính, giãn thanh toán. Vì thế, nếu xét cả nguồn cung, giá bán và cơ hội gia tăng biên lợi nhuận trong tương lai thì nhà phố - biệt thự Tp.HCM có phần "lép vế" hơn so với các địa phương lân cận.

Giá sơ cấp nhà phố, liền kề Tp.HCM đạt ngưỡng 305 triệu đồng/m2. Nguồn: CBRE Việt Nam

"Thực tế, cơ hội của bất động sản đô thị vệ tinh Tp.HCM đã hình thành từ 3 – 4 năm về trước. Khi đó, rất nhiều nhà phố, biệt thự, villa tại Đồng Nai, Long An được bán thành công. Việc đa dạng về nguồn cung, giá bán cũng như hạ tầng kết nối thuận tiện đã thúc đẩy nhu cầu người mua dồn về khu đô thị vệ tinh. Một số khu vực trở thành thị trường thay thế nguồn cung cho Tp.HCM suốt thời gian dài. Nếu nói bất động sản lân cận Tp.HCM sắp tới còn cơ hội hay không, tôi khẳng định còn cơ hội. Trong đó, thị trường bất động sản Long An sẽ rất sôi động", ông Kiệt nhấn mạnh.

Vị này cho biết thêm, hiện rất nhiều ông lớn đang đổ bộ về Long An để triển khai dự án quy mô lớn, kéo theo nhu cầu và dòng tiền của nhà đầu tư. So với các khu vực vệ tinh khác, Long An có nhiều khu đô thị quy mô lớn, sản phẩm đa dạng và mặt bằng giá còn mềm hơn.

Cộng với động thái triển khai dự án của ông lớn địa ốc như Vingroup, Ecopark, Nam Long...sẽ thúc đẩy thị trường bất động sản này phát triển. Khi nguồn cung nhiều chắc chắn sẽ thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư dồn về, không chỉ người mua địa phương mà nhà đầu tư cả nước. Mức độ sôi động của thị trường đến đâu, hấp thụ cụ thể ra sao còn phải quan sát thêm. Tuy nhiên, có thể khẳng định rằng, thị trường nhà ở khu Tây Tp.HCM trong các quý tiếp theo sẽ sôi động.

Theo ông Kiệt, trong thời gian tới cơ hội vẫn "rộng cửa" với bất động sản vệ tinh Tp.HCM

Ghi nhận cho thấy, thời gian qua, không chỉ các khu đô thị mới khiến bất động sản Long An rộn ràng mà các dự án KĐT hiện hữu cũng sôi nổi không kém. Tại Long An, Waterpoint - khu đô thị 355 ha được phát triển bởi Nam Long và Nishi Nippon Railroad (Nhật Bản) đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ thị trường.

Tọa lạc trên tỉnh lộ 830, chỉ cách trung tâm Tp.HCM khoảng 30 phút di chuyển, Waterpoint ngay điểm giao với Vành đai 4 đang được thúc đẩy triển khai, kết nối thẳng đến cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận dự kiến mở rộng 6-8 làn xe trong quý 2/2025. Đồng thời, dự án còn kết nối liền mạch đến cao tốc Bến Lức - Long Thành, Vành đai 3 - những công trình trọng điểm sẽ hoàn thiện trong giai đoạn 2025 - 2026.

Là KĐT hiện hữu hưởng lợi trực tiếp từ các công trình hạ tầng quan trọng của khu vực, bao bọc 3 mặt bởi 5,8 km đường sông, Waterpoint được quy hoạch bài bản theo mô hình đô thị tích hợp "all-in-one". Trong bối cảnh giá nhà liền thổ Tp.HCM đã quá cao thì cơ hội đầu tư tiềm năng tăng trưởng đang thuộc về dòng sản phẩm biệt thự, dinh thự tại các đô thị vệ tinh như Waterpoint. Giới chuyên gia ước tính, các công trình hạ tầng như cao tốc, vành đai… có thể thúc đẩy giá trị bất động sản khu vực tăng 10-15%/năm. Bên cạnh đó, loạt chính sách "chưa từng có tiền lệ" dành cho các sản phẩm biệt thự, dịnh thự The Aqua và Park Village thuộc Waterpoint tạo nên cú hích về thanh khoản cho dự án.

Theo chuyên gia CBRE, việc nhu cầu xoay trục về khu đô thị vệ tinh Tp.HCM là dễ hiểu. Bởi, bên cạnh mức giá mềm thì loạt công trình cao tốc, vành đai tăng tốc triển khai không chỉ mở lối tăng trưởng, mà còn định hình xu hướng chuyển dịch của người mua nhà.

Trong đó, mô hình khu đô thị tích hợp, nằm tại vùng ven thành phố, phát triển ngày càng mạnh mẽ. Đặc biệt, các dự án hạ tầng trọng điểm được đầu tư sát sao và đẩy nhanh tiến độ đã hỗ trợ xu hướng này.

"Ở các khu đô thị tích hợp vùng ven, không chỉ có sự đa dạng về tiện ích mà còn được quy hoạch kỹ lưỡng về mặt hạ tầng giao thông, với mục tiêu giảm thiểu tắc nghẽn và cải thiện chất lượng cuộc sống của cư dân. Theo đó, gần đây, một số dự án thuộc khu vực phía Tây của Tp.HCM ghi nhận lượng giao dịch đặt chỗ sôi động. Cụ thể, một dự án khu đô thị có hơn 1.000 lượng đặt chỗ chỉ trong vòng 10 ngày kể từ khi triển khai", ông Kiệt dẫn chứng.

Cùng quan điểm, đại diện Nhà Tốt cho biết, nguồn cung mới nhà ở thấp tầng trong quý 1/2025 tập trung chủ yếu tại Long An với hơn 300 căn. Các khu vực khác gần như không có nguồn cung mới đáng kể. Long An tiếp tục là điểm sáng với lượng tin đăng tăng 27%, trong khi các địa phương còn lại đều giảm so với quý trước. Giá bán có dấu hiệu tăng dần nhờ tiến độ hạ tầng cải thiện, đồng thời sự xuất hiện của các chủ đầu tư lớn như Vinhomes, Ecopark giúp củng cố niềm tin của người mua, đồng thời thúc đẩy giá bán thứ cấp tăng đáng kể.