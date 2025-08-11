Sếp Hyundai 'đặt dấu hỏi' về giá xe điện rẻ bất thường của Trung Quốc

Hyundai, một thương hiệu xe hơi Hàn Quốc đã quá quen thuộc với thị trường quốc tế cũng như Việt Nam đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các thương hiệu Trung Quốc mới nổi như BYD, MG, Geely và Leapmotor.

Và Don Romano, Tổng giám đốc điều hành của Hyundai Australia đã thẳng thắn chia sẻ với truyền thông rằng: "Vấn đề thực sự khi nói về khả năng cạnh tranh có lẽ là khi bạn nhìn vào xe điện của Trung Quốc, và câu hỏi tôi muốn đặt ra là họ có thể duy trì mức giá thấp đó trong bao lâu, khi tất cả chúng ta đều sử dụng cùng một vật liệu và cùng một thiết bị?".

Romano lập luận rằng về lâu dài, chi phí sản xuất, chi phí nhân công cũng như chi phí vật liệu sẽ đạt đến trạng thái cân bằng, và khi đó, giá cả sẽ phụ thuộc vào cách phân phối và tiếp thị xe, chứ không phải một lợi thế bất thường nào.

Khi được hỏi liệu các thương hiệu ô tô Trung Quốc có đang bán xe với giá lỗ để tăng doanh số hay không, Romano trả lời một cách khéo léo: "Tôi không biết họ làm thế nào, ngoài việc tôi đọc được những điều tương tự như mọi người đọc về sự can thiệp và hỗ trợ của chính phủ".

Ảnh minh họa.

Trợ cấp và cuộc chiến thương mại toàn cầu

Những nghi ngờ của ông chủ Hyundai Australia không phải là không có cơ sở. Liên minh châu Âu (EU) đã trở thành tâm điểm chú ý vào năm ngoái khi áp dụng mức thuế lên tới 35,3% đối với xe điện do Trung Quốc sản xuất.

Quyết định này được đưa ra sau một cuộc điều tra nội bộ, kết luận rằng những chiếc xe này đang được chính phủ Trung Quốc trợ cấp một cách không công bằng để khiến chúng trở nên rẻ hơn khi bán tại châu Âu, "gây ra mối đe dọa gây tổn hại kinh tế cho các nhà sản xuất xe điện của EU".

Tại Mỹ, thuế quan đối với xe sản xuất tại Trung Quốc đã tăng mạnh, đã tăng gấp bốn lần thuế nhập khẩu đối với xe điện Trung Quốc từ 25% lên 100% vào năm 2024, với lý do "thực tiễn thương mại không công bằng" và xuất khẩu "giá thấp một cách giả tạo".

Sự cạnh tranh này đang gây áp lực nặng nề lên các hãng xe truyền thống. Ví dụ, Geely EX5, một chiếc SUV điện cỡ trung do Trung Quốc sản xuất, có giá từ 40.990 USD, chỉ đắt hơn chưa đến 2.000 USD so với chiếc Hyundai Tucson cỡ nhỏ có cùng kích thước. BYD cung cấp xe điện Dolphin với giá từ 29.990 USD, với danh sách trang bị dài hơn và phạm vi lái xe vượt trội hơn so với xe SUV điện thành phố Hyundai Inter nhỏ hơn có giá 39.000 USD.

Ảnh minh họa.

Thách thức của Hyundai và chiến lược tương lai

Trước làn sóng cạnh tranh khốc liệt, Don Romano khẳng định Hyundai sẽ không chạy đua theo cuộc chiến giá cả giống như các hãng ô tô Trung Quốc. Tuy nhiên, thương hiệu anh em của Hyundai là Kia đã tận dụng sản xuất tại Trung Quốc để có lợi thế cạnh tranh.

Kia cung cấp mẫu SUV điện EV5 cỡ Tesla Model Y từ một nhà máy ở Trung Quốc, với mức giá từ 56.770 USD, rẻ hơn đáng kể so với chiếc EV6 lớn hơn, được trang bị tốt hơn nhưng do Hàn Quốc sản xuất (giá 72.590 USD).

Khi được hỏi liệu Hyundai có phải sẽ phải trả ít chi phí hơn khi sản xuất ô tô tại Trung Quốc hay không, Romano trả lời một cách bí ẩn: "Bạn nghĩ vậy, nhưng không phải vậy". Don Romano cho biết, việc sản xuất ở Trung Quốc có thể mang lại một số lợi thế nhỏ, nhưng điều đó có thể bị bù đắp bởi chi phí vận chuyển, thời gian vận chuyển, và cả những vấn đề khác như bụi bẩn tại các cảng. Ông khẳng định: "Điều đó phụ thuộc vào yêu cầu của bạn đối với nhà sản xuất và tôi nghĩ đó chính là điều quan trọng nhất".

Những phát biểu của ông chủ Hyundai Australia không chỉ là lời bộc bạch về khó khăn của một thương hiệu, mà còn là tiếng nói của một ngành công nghiệp đang phải đối mặt với một cuộc cách mạng đầy biến động.

Cuộc chiến giá cả xe điện Trung Quốc đang gây ra những hậu quả sâu rộng, buộc các nhà sản xuất phải suy nghĩ lại về chiến lược sản xuất, chuỗi cung ứng và định vị thương hiệu của mình trên trường quốc tế.