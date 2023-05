Sếp Toyota trả lời sau ‘phốt’ gian lận an toàn với Vios, Wigo: ‘Do áp lực làm việc’

Trong tuần này, Chủ tịch ban quản trị Toyota Akio Toyoda đã có mặt tại Thái Lan trong cuộc họp báo được thương hiệu Nhật tổ chức để trả lời báo giới khu vực về scandal xoay quanh Toyota Vios đời mới.

Trước đó vào 28-4, Daihatsu - thương hiệu con của Toyota thừa nhận đã có "bất đồng" trong xe mang đi thử nghiệm an toàn và xe thành phẩm trên thị trường. Các dòng tên bị ảnh hưởng bao gồm Toyota Vios đời mới (Yaris Ativ tại Thái Lan), Toyota Agya (còn biết tới với tên Wigo trong khu vực) và Perodua Axia (cũng là một bản khác của Wigo). Ngay sau khi thông tin trên xuất hiện, mọi dòng xe bị ảnh hưởng đã tạm thời dừng bán để thực hiện kiểm tra lại.

Vios sẽ tạm thời tiếp tục ngừng bán tại Thái Lan để chờ chính phủ nước này kiểm tra lại trong khi đã mở bán lại tại Malaysia

Kết quả thử nghiệm an toàn lại cũng đã có do bên thứ 3 là Vincotte được chính phủ Bỉ giao phó thực hiện. Thông số trả về cho thấy không có khác biệt nào và chứng chỉ an toàn UN R95 trước đó vẫn có hiệu lực. Do vậy, hãng sẽ không cần triệu hồi xe và có thể tiếp tục mở bán như thường.

Phía Thái Lan có vẻ vẫn muốn thử nghiệm riêng của mình hoặc yêu cầu đại diện chính phủ/cơ quan có thẩm quyền tại nước này có mặt trong bài thử lại, vậy nên nước này vẫn sẽ ban hành lệnh ngừng bán Vios 2023. Trong khi đó, phía nhà phân phối Toyota tại Malaysia đã mở bán xe trở lại từ tuần trước.

Các lãnh đạo cao cấp của Toyota có mặt tại Thái Lan vào đầu tuần để trả lời báo giới về scandal an toàn

Cần nói thêm rằng chứng chỉ UN R95 xoay quanh va chạm hông là bài thử bắt buộc của xe mới do Liên hiệp quốc quy định và chỉ có 2 mức là đạt hoặc không. Nếu bài thử này có thang điểm chấm từ một tới 5 sao như ASEAN NCAP kết quả có thể đã khác.

Số lượng xe bị ảnh hưởng tại Thái Lan là 75.750 xe Vios do dòng tên này mở bán từ tận cuối năm ngoái trong khi tại Malaysia con số chỉ là 539 xe.

Tại sự kiện trên, ông Akio Toyoda khẳng định sẽ minh bạch 100% thông tin xoay quanh vấn đề này trong tương lai. Trong khi đó, CEO Toyota khu vực châu Á Masahiko Maeda thì cho biết "áp lực làm việc" từ phía đội ngũ phát triển Daihatsu đã dẫn tới sự việc đáng tiếc lần này.